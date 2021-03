Critique de ‘Zack Snyder’s Justice League’ SANS SPOILERS

Ces dernières années, l’impression s’est répandue que Zack Snyder ils ne l’ont jamais laissé être lui-même au sein de Warner. Ses conflits avec le studio, la tentative du studio de réorienter sa vision après Batman v Superman: l’aube de la justice, ont cimenté un récit selon lequel les promoteurs de la #ReleaseTheSnyderCut ont profité du leur: Snyder était un auteur « inconfortable ». Quelqu’un que les réalisateurs quadrillés de Warner ont tenté d’apprivoiser, sans tout à fait réussir mais sans laisser ses films être comme le réalisateur le souhaitait.

C’est drôle comment, dans toute cette discussion, un titre comme Sucker Punch semble avoir été oublié. Justice League de Zack Snyder Ce n’est pas la première fois que le Majeur Il vous donne carte blanche pour faire ce que vous voulez avec un budget énorme, celui qui correspond à vos sensibilités indomptables sans limitation. C’était déjà Sucker Punch, il était trop Homme d’acier, et a cessé d’être Batman contre Superman parce que la confusion du public était trop forte cette fois. Il ne faut donc pas considérer Justice League de Zack Snyder comme une expiation qui va au-delà du film de départ.

Une injustice a été réparée, bien sûr, mais bien moins profonde qu’il n’y paraît. La situation a suivi un tel cours, nous avons été tellement emportés par les logiques criardes de la fandom (encouragé par un Snyder aussi haut que d’habitude pour lui), qu’il est possible que dans diverses sections de la façon dont nous ayons oublié qu’il n’y a jamais eu une telle chose Coupe Snyder. Heureusement Justice League de Zack Snyder rappelle le nous. Constamment.

L’âge des héros, malgré tout

Justice League de Zack Snyder rappelle beaucoup de Sucker Punch. Il conserve son enthousiasme enfantin, le manque de complexes et même un geste de surprise en mettant des images indescriptibles à l’écran, capables de générer une stupeur très particulière. « Ils m’ont laissé faire ça, n’est-ce pas incroyable? », crient des séquences comme la bataille entre dieux racontée par Diana Prince ou l’escarmouche de ses compagnons amazoniens avec Steppenwolf (plus élaborée qu’en 2017). Mais Justice League de Zack Snyder souviens-toi surtout de Justice League. Celui qui s’est terminé Joss Whedon. L’apocryphe.

Ce n’est pas une surprise. Snyder avait une idée très précise quand il s’agissait de se lever Justice League (Cela se prête à continuer dans un deuxième volet, voire un troisième selon l’heure de la journée à laquelle vous demandez), mais c’était une idée sur laquelle Warner a couronné avant le début du tournage. Le plus triste, c’est que le film avait cessé d’être le sien avant qu’une tragédie familiale ne s’abatte sur lui et Whedon vienne le remplacer. Ce qui ne voulait pas dire qu’il ne pouvait pas se réconcilier avec elle et la prendre comme une de ses enfants. Il n’avait tout simplement pas le temps.

Le nouveau look de Superman

La Justice League que nous avons vu en 2017 était une réfutation de ce qui a été vu dans Batman contre Superman, Y Justice League de Zack Snyder C’est une réfutation avec deux heures supplémentaires. La construction maussade de Superman, la moralité équivoque de Batman, la façon dont ils se croisaient dans un fouillis schizoïde de religion et de pouvoir … tout nous a envoyés dans un monde où l’héroïsme pur ne pouvait exister, mais Justice League il essayait d’apporter la lumière avec lui et de permettre aux héros d’être des héros. C’est exactement la même chose Justice League de Zack Snyder. Au point de garder tout son humour. Du début à la fin.

Si nous devons prendre les déclarations de Snyder au pied de la lettre (quant à ne pas utiliser le matériel de Whedon), alors «Émerveillement», comprenant comme tels des personnages plus humains et désireux de s’amuser, il était déjà dans son idée originale. Justice League de Zack Snyder Il repose sur les mêmes idées que son prédécesseur (ou comme nous voulons l’appeler), suit exactement son intrigue et continue de fonctionner comme une sanction à toute la misanthropie des passages les plus sauvages de Homme d’acier Oui Batman contre Superman. C’est vraiment le même film.

Mais c’est aussi un meilleur film.

Toute la Ligue de la justice

Pour vous les fans

Justice League de Zack Snyder (appelons Justice League dorénavant pour plus d’agilité) a une durée écrasante. Inabordable. Quatre heures qui n’ont jamais été entièrement consacrées à un seul film de super-héros, et qui servent deux objectifs fondamentaux: l’un, le moins intéressant mais le plus beau, est de célébrer. Snyder était vraiment heureux que DC le mette à la pointe de son univers de super-héros, dans l’espoir de gérer un jour ses personnages principaux.

Justice League C’est une célébration de cette permission, développée avec une grande euphorie pour la façon dont les circonstances lui ont permis d’inclure plus facilement les affiliations les plus profondes de Snyder, sans qu’aucun dirigeant ne puisse l’arrêter. Qu’est-ce que cela signifie? Dans un festival éblouissant du ringard. Snyder a toujours été un collant consommé, comprenant en tant que tel quelqu’un qui mélange références et esthétique sans aucun critère au-delà de la « C’est cool » (surtout s’il est au ralenti), et parfois cela a pu projeter son cinéma dans des décors très stimulants.

‘Sucker Punch’ est la référence fondamentale pour comprendre ce qui se passe ici

En ce sens, le film n’atteint pas les hauteurs de Sucker Punch, mais il a des aberrations absolues et joyeuses à cause du CGI (un CGI capable d’articuler son propre langage dans son impudeur et son excès, s’éloignant ainsi de la simple pauvreté du film apocryphe), une sélection musicale franchement reportable et des dialogues si consommés par l’épopée aspirant Ils ne s’inquiètent jamais d’essayer de vous amener à comprendre l’intrigue. Justice League Il nous offre une fois de plus une ligne directe sur l’inconscient de Snyder, et c’est un inconscient qui, grâce à ne pas connaître le sens du ridicule, est nécessairement transgressif.

L’autre objectif de base qui soulève Justice League est de convaincre votre public que le grand croisement DC n’a jamais été censé être un échec. Qu’il y avait du bon matériel, mais les circonstances et une étude avec peu de foi ont pris soin de le faire dérailler. Les deux heures supplémentaires qu’il dure obéissent à cet objectif. Sérieusement, nous avons eu un bon film. Et c’était tout.

Comment essayez-vous? Prendre soin de vos personnages. Batman, Wonder Woman, Aquaman et Superman ne subissent pas de changements significatifs, mais nous avons maintenant une chance de vraiment rencontrer The Flash et Cyborg. Le caractère de Ezra Miller conserve son caractère bouffon (sérieusement, quels étaient les reshoots de Whedon à part le truc de la moustache?), mais il ne grince pas tellement dans l’ensemble fronçant les sourcils de Justice League grâce au fait que d’autres éléments le définissent au-delà de l’humour, comme sa relation avec son père. Il a également une scène de présentation vraiment amusante, capable d’oublier à quel point le « Moment Quicksilver » des films de X Men.

Ezra Miller comme The Flash

Mais la clé est en Cyborg, qui, grâce à l’injection d’images, devient la chose la plus proche qu’il possède Justice League à un protagoniste (ou, au moins, à un fil conducteur dans un récit qui prend littéralement deux heures de départ). Non seulement nous apprenons à connaître de plus près le drame de sa vie, mais aussi sa nature est détaillée dans les moindres détails et cela contribue à éclairer (dans ce film tout fonctionne comme ça) de nouvelles raisons pour lui. WTF, grâce à une exposition aussi idiote et attachante de ses pouvoirs.

Justice League est un film qui se permet de faire quelque chose que les contributions de Snyder à DC n’avaient jamais fait (incluons dans cela son adaptation fébrile de Gardiens), et c’est la respiration. Le film respire. Cela prend son temps. Il met ses personnages à parler, à se pincer, à rester ensemble quelques minutes de plus, souscrivant à une jubilation contagieuse de la situation qui ne fait que gâcher la décision de cadrer tout le film au format quatre tiers. Peut-être est-ce dû à la détermination du film à être « au plus profond »? Pourquoi pas.

Ray Fisher comme Cyborg

Après la fête

Peut-être est-il approprié, jusqu’à ce qu’un nouveau mouvement Internet apparaisse exigeant une autre version, de comprendre le film comme un recueil (avec l’odeur d’adieu) de tout ce que le cinéaste a contribué à l’univers DC. Cela peut illustrer comment le prosumo a conditionné le cinéma commercial à des niveaux extrêmes. Aussi les maux de tête qu’un auteur indiscipliné peut entraîner dans les instances de l’entreprise. Ou même, marquer définitivement la distance de Batman contre Superman, comment l’héroïsme inspirant, avec un esprit humain, est la seule ligne directrice possible pour l’audiovisuel de super-héros intégrer.

Quant aux propres cadeaux de Snyder, Justice League il confirme une série de réalisations impeccables. Nous n’avons jamais eu un Superman aussi obsédant. Jamais un Batman avec autant de malaise interne et autant de désintérêt pour l’explorer. Nous n’avons jamais eu, non plus, une Wonder Woman aussi féroce (dans ce cas, il est particulièrement triste de Patty Jenkins, incapable de faire correspondre dans deux films ce que Snyder a accompli en quelques minutes Batman contre Superman, et ce qu’il réalise ici). Surtout, nous n’avons jamais eu un réalisateur de super-héros aussi étourdi, aussi prêt à s’amuser avec ce qu’il avait.

Darkseid a une plus grande présence dans cette version

Justice League il dure aussi quatre heures grâce aux caprichitos. Aux « Depuis que je suis ici, ils ne diront pas non à ça » qui ont été intuitivement dans leurs décisions de signer Joe manganiello ou Jared Leto. De temps en temps, le développement prévisible de l’intrigue est assailli par un événement encore plus idiot que le précédent, faisant tout exploser dans un épilogue (on va choisir de ne pas jaillir les chapitres, et leurs titres) qui aura le tout fandom se demandant pendant de nombreux mois ce que l’avenir de DC nous réserve alors que le réalisateur hausse les épaules, rit et continue de travailler sur sa saga de zombies avec Netflix.

Au final, Zack Snyder n’a d’autre choix que de l’aimer. C’est la conclusion fondamentale que les 242 minutes (on dit bientôt) qui durent Justice League. Supposons notre amour, déclarons-le avec toutes les distances ironiques que nous voulons et prions pour que quelque chose comme cela ne se reproduise plus. Parce qu’aimer Snyder est amusant, mais aussi épuisant. Terriblement épuisant.