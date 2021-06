Critique de Zola: Une odyssée de Floride lisse et miteuse

Au début de Zola, le nouveau film élégant et fastueux adapté d’une tempête de tweets virale de 2015 par A’Ziah “Zola” King, notre héroïne tombe amoureuse.

Zola (Taylour Paige) est serveuse dans le genre de chaîne de restaurants qui oblige toutes ses serveuses à porter des minijupes ; elle travaille aussi au clair de lune en tant que strip-teaseuse. Elle parcourt le monde avec un sang-froid d’acier, et la première fois qu’elle voit Stefani (Riley Keough) se faufiler dans son restaurant, Zola n’est pas impressionnée. Stefani est une fille blanche parée d’une esthétique empruntée aux femmes noires : faux ongles longs, tissage long, poils de bébé disposés en volutes immaculées, blaccent au premier plan. Zola, qui est en fait Black, regarde Stefani de haut en bas avec un dédain poli et la rejette mentalement.

Mais Stefani coince Zola toute seule. Elle est sûre de reconnaître Zola de quelque part, dit Stefani. Est-ce que Zola est peut-être une strip-teaseuse ?

“Je danse”, explique Stefani, avec juste un petit côté défensif dans sa voix.

“D’accord, salope”, dit Zola, avec un nouveau respect, “moi aussi.”

Les deux femmes se revoient. Ils sont, comme King l’a écrit dans son tweetstorm original, ” [their] houisme. Alors qu’ils se regardent dans les yeux, un petit cœur rouge sonne sur l’écran dans l’espace entre eux. Amour, style de médias sociaux.

C’est un moment plein d’esprit, le genre de contact auquel la scénariste-réalisatrice de Zola Janicza Bravo et le co-scénariste Jeremy O. Harris excellent : cette histoire, c’est clair, est un natif numérique de bout en bout, d’une manière qui infléchit la façon dont elle comprend et représente l’amour. Mais le petit cœur rouge met également en place le fondement émotionnel de tout ce qui est à venir. Car Zola est, au fond, l’histoire d’une amitié trahie. C’est l’histoire de réaliser que quelqu’un que vous pensiez n’être pas seulement un allié mais une âme sœur est en fait prêt et disposé à vous exploiter.

Note : 4 sur 5

Ou comme King l’a dit dans son tweet emblématique, et Paige récite avec une solennité impassible dans la première ligne du film: “Vous voulez tous entendre une histoire sur pourquoi moi et cette chienne ici sont tombés ??????? C’est un peu long mais plein de suspense.

Voici la version courte.

Stefani invite Zola à venir se déshabiller avec elle pour le week-end dans un club de Floride, où l’argent facile est garanti. Sa colocataire et son petit ami viendront avec eux pour le trajet et leur trouveront un endroit où rester, promet-elle.

Au fil du week-end, cependant, il devient clair pour Zola que le colocataire de Stefani, X, est en fait son proxénète. Stefani n’a pas emmené Zola en Floride juste pour se déshabiller ; X veut que les deux filles passent le week-end à travailler comme escortes, et Stefani semble plus que disposé à jouer le jeu. Stefani, en fait, semble avoir servi Zola à X sur un plateau d’argent.

Zola a une ligne tonale délicate pour marcher ici. Ce film veut être une virée louche et amusante, pour capturer l’énergie folle “qu’est-ce que je viens de lire” qui a fait sensation dans le tweetstorm original de King. King a écrit son histoire dans 148 tweets avant même que Twitter n’ait des fils de discussion, alors les gens ont fait circuler les tweets dans des captures d’écran pour les rendre lisibles, et cela a toujours tendance sous plusieurs hashtags: c’est le genre de force imparable de la nature avec laquelle le film est confronté.

Mais Zola est aussi une histoire de trafic sexuel, ce qui rend difficile de se plonger dans un drame juteux sans se sentir aussi grossier et exploiteur. Certaines des victimes de X et des équivalents réels de Stefani ont déjà fait connaître leur mécontentement à l’égard de ce film.

La solution de Bravo à ce problème tonal est de se concentrer fermement sur Paige en tant que Zola. Les sourcils arqués de Zola alors qu’elle regarde Stefani dénigrer le « tissage de couches » d’une autre fille en disent long, et elle maintient ses propres limites tout au long du film avec une volonté de fer qui semble héroïque.

Zola a décidé ce qu’elle est et ne veut pas faire pour de l’argent, et ce qu’elle est et ne veut pas faire de son corps, et malgré les pressions croissantes que Stefani et X appliquent sur elle, elle ne vacille jamais. L’acier de Paige donne à ce film son cœur, et le laconisme impassible de sa narration (« ils ont commencé à baiser, c’était dégoûtant ») lui donne sa verve folle.

Le casting de soutien autour de Paige est tout aussi solide. En tant que X, Colman Domingo oscille habilement entre le charme affable et la menace violente déchaînée. En tant que petit ami malchanceux et cocu de Stefani, Derrek, Nicholas Braun déploie une autre version de sa performance en petits groupes en tant que cousin Greg de Succession: si grand, si gentiment incapable de faire quoi que ce soit de bien.

Keough, quant à lui, fait de Stefani une force glissante de la nature. Comme Zola, on ne peut jamais vraiment la maîtriser. Parfois, elle semble se recroqueviller devant X de terreur, une victime tout comme Zola, et à d’autres moments, elle semble aussi insensible et manipulatrice que X lui-même. Ses yeux, plissant les yeux derrière ses lunettes de soleil Lolita et ses piles de fards à paupières roses, semblent trop vides et vitreux pour y lire quoi que ce soit.

Cela fait partie du problème. Bravo aime cadrer Stefani et Zola debout devant des miroirs ensemble, se regardant les reflets de l’autre. Ils se reflètent également : ils reflètent les peurs les plus profondes et les désirs les plus cachés de l’autre. Il est difficile de lire Stefani, en partie parce que notre narrateur Zola le veut.

Aussi élégant et élégant que soit Zola, toutes ses nombreuses fioritures n’arrivent pas. La vanité répétée d’avoir le son du «nouveau tweet» en arrière-plan chaque fois que quelqu’un dit une ligne du tweetstorm original de King est d’abord drôle, puis distrayant, puis finalement perdu en arrière-plan. La fin souscrite arrive si brusquement qu’elle pourrait vous donner un coup de fouet cervical.

C’est un cas où Bravo et Harris auraient peut-être mieux fait de s’appuyer sur King, qui a inclus un épilogue “voici où ils se sont tous retrouvés” dans son tweetstorm. Elle savait que ses lecteurs auraient besoin d’une sorte de fermeture après le trajet qu’elle venait de les entreprendre, et elle était prête à le lui fournir.

“Et c’est la fin de tout cela”, a conclu King en 2015. “Si vous restez avec toute cette histoire, vous êtes hilarant lol.” Si vous restez avec Zola jusqu’au bout, vous vous sentirez merveilleusement déstabilisé.