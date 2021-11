Critique des arcanes: introduction lisse et passionnante à League of Legends sur Netflix

Pendant des années, les fans se sont demandé quand le diable de développeur de League of Legends Riot ferait une série animée. Cela semblait inévitable. Le studio a précédemment créé de superbes courts métrages d’animation pour tout promouvoir, des nouveaux personnages aux tournois d’esports. Et avec un accent croissant sur l’expansion de la narration de League – quelque chose qui est difficile à faire dans les limites d’un jeu de stratégie en équipe – un spectacle avait beaucoup de sens. Maintenant, c’est réel, avec une série de neuf épisodes intitulée Arcane. La meilleure partie : non seulement c’est très amusant, mais vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur League pour y entrer.

Arcane se déroule (principalement) dans une ville appelée Piltover au début, qui est sur le point d’un grand changement qui pourrait avoir un impact sur l’intégralité du royaume fantastique de Runeterra : une paire de scientifiques trouvent un moyen d’exploiter la puissance dangereuse de magie à utiliser dans tout, des armes aux outils en passant par le transport. Dans ce contexte, le spectacle suit une poignée de personnages à travers la ville. Les choses commencent avec un enfant de la rue nommé Vi menant un petit gang à un gros score, se dirigeant vers les quartiers supérieurs de la ville pour voler des gadgets coûteux. Le casse, naturellement, tourne mal et se termine par l’explosion de cristaux. La perspective se déplace ensuite vers les scientifiques susmentionnés et un pivot de la pègre avec beaucoup de cicatrices et une grande rancune.

Ce qui est génial avec le monde fantasy-meets-steampunk d’Arcane, c’est qu’il est assez facile à comprendre. La série ne perd pas de temps avec de gros vidages d’histoires, et elle ne s’attend pas non plus à ce que vous sachiez déjà qui sont ces personnages. Vi, par exemple, est l’un des personnages les plus populaires de League, mais la série sert principalement d’histoire d’origine pour elle et quelques autres. Pour les fans, c’est une excellente occasion de voir comment certains de ces personnages sont devenus – vous en apprendrez même sur les gantelets emblématiques de Vi – mais pour tout le monde, vous êtes présenté à des personnes intéressantes à un moment charnière de leur vie. Aucune connaissance préalable nécessaire.

Cela aide que l’histoire soit relativement simple. Il n’y a rien à propos d’Arcane que j’appellerais nouveau ou révolutionnaire. C’est un conte fantastique assez typique qui se trouve être très bien fait. Les méchants sont intimidants, les héros potentiels sont désordonnés et relatables, l’action est extrêmement satisfaisante à regarder et tout se déroule à un rythme soutenu. La meilleure chose qu’Arcane a pour lui, c’est à quel point il est élégant. Chaque cadre ressemble à une magnifique œuvre d’art conceptuelle peinte à la main; en mouvement, ça ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu. C’est aussi un monde qui se sent habité et pleinement réalisé. Les bidonvilles de Piltover ont un aspect vert toxique (les policiers portent même des masques lorsqu’ils s’aventurent à l’intérieur), tandis que les niveaux supérieurs sont lumineux, aérés et luxueux. J’ai particulièrement aimé toutes les étranges créations mécaniques qui aident à garder la ville vivante et animée. Ce que je dis, c’est qu’après avoir regardé les premiers épisodes, je veux un livre d’art Arcane dès que possible.

L’une des choses les plus intéressantes à propos de la série est la façon dont elle est diffusée. Ce n’est pas un festival de frénésie à volonté, et les épisodes ne tombent pas chaque semaine. Au lieu de cela, Arcane utilise quelque chose d’un format hybride. Les neuf épisodes sont divisés en chapitres et sont publiés sous forme de bundles de trois épisodes sur une période de trois semaines. (Cela rappelle la trilogie expérimentale de films d’horreur Fear Street de Netflix.) Pour le premier chapitre, au moins, cela fonctionne bien parce que les trois épisodes ont leur propre arc clair, tandis que l’épisode quatre reprend quelque temps plus tard, bien que ce soit aussi loin que je ‘ai regardé jusqu’à présent.

Au début, Arcane marche sur une ligne fine. C’est à la fois un hommage et une introduction à un vaste royaume fantastique qui existe depuis une décennie et compte des millions de fans existants. Ces téléspectateurs découvriront une histoire avec des œufs de Pâques passionnants et un regard plus approfondi sur des personnages qui existent depuis des lustres. Tout le monde est parti pour une aventure étonnamment palpitante qui ne lésine pas sur le style. Vraiment, la chose la plus choquante pour les nouveaux arrivants pourrait être s’ils sont inspirés pour jouer à League of Legends lui-même, ce qui manque décidément du style et de la vitesse qui font que le spectacle fonctionne si bien.