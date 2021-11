Critique des Assassins : John Doyle fait revivre la comédie musicale de Sondheim

« Quelle merveille est une arme à feu », songe un personnage au début de Assassins, maintenant relancé dans une excellente production à Classic Stage Company. Et à la seconde où vous verrez une pointe d’arme à travers le décor peint d’étoiles et de rayures, vous penserez à la dernière fusillade de masse américaine dont vous avez entendu parler.

Pourtant, malgré l’image répétée d’armes à feu lorgnant des affiches et des programmes dans cette émission, Assassins ne concerne pas seulement les armes. Il s’agit de ce que nous avons tous vécu au cours de la dernière année, des deux dernières années, des cinq dernières années, et de ce que cela a fait ressortir dans le pays. C’est pourquoi l’Amérique semble tellement aimer ses armes.

Les personnages d’Assassins, dont chacun tentera éventuellement de tuer un président américain, se sentent tous trahis, oubliés, laissés pour compte par ceux qui comptent. Le propriétaire (Eddie Cooper) du champ de foire cauchemardesque où ils se rencontrent leur dit qu’il a un remède à leurs problèmes et que c’est une arme à feu. Il vend également aux assassins la promesse qu’ils ont raison de se sentir trahis. « Tout le monde a le droit d’être heureux », chante-t-il, comptant son argent avec une fioriture tandis que ses clients pointent à tour de rôle leurs nouvelles armes. « Tout le monde a droit à ses rêves.

C’est cet écho sombre de la Déclaration d’Indépendance qui continue de se frayer un chemin à travers la partition trompeusement enjouée d’Assassins, avant qu’elle ne se résolve finalement en «Un autre hymne national». Nous avons tous le droit de rechercher le bonheur. Si le vôtre ne réussit pas, eh bien, qui paie ?

Tout le monde le fait, répondent les assassins. Tout le monde dans le pays.

Assassins, avec une partition de Stephen Sondheim et un livre de John Weidman, a une histoire longue et mouvementée. Il a été créé pour la première fois hors de Broadway en 1990 avec des critiques résolument mitigées, peut-être en partie, selon le New York Times à l’époque, à l’époque de la guerre du Golfe « relativement chauviniste », qui ne se souciait pas de voir une série de présidents américains être abattus. en effigie. Un renouveau prévu pour 2001 a été rapidement reporté (devinez pourquoi), et le spectacle ne finira donc par se rendre à Broadway qu’en 2004, dans une production dirigée par Joe Mantello avec Neil Patrick Harris jouant le personnage de contrepoint du propriétaire, le Balladeer.

Les Assassins de 2004, éloignés en toute sécurité d’une guerre populaire ou d’une tragédie nationale, ont été un énorme succès critique, remportant cinq Tonys. La production a effectivement réhabilité la réputation de l’émission d’une émission à problèmes à l’une des œuvres les plus sombres et les plus ironiques de Sondheim. (Sondheim a dit qu’il le considérait comme « parfait ».)

À notre époque, qui semble offrir une autre tragédie nationale chaque mois, Assassins se sent moins drôle et ressemble plus à une sombre confirmation de ce que vous craigniez déjà. C’est comme un aperçu de la pire partie de notre caractère national qui ne deviendrait inévitablement clair que 30 ans après sa rédaction.

Si jamais il y avait un réalisateur qui devrait être un match parfait pour Assassins, c’est le vétéran de Sondheim, John Doyle, qui prend les rênes de Classic Stage Company. À partir de sa reprise de Sweeney Todd en 2004, Doyle a popularisé l’approche dépouillée du théâtre musical : petits acteurs, décors minimaux, acteurs jouant de leurs propres instruments. Et Assassins, dont la chronologie s’étend sur John Wilkes Booth tirant sur Lincoln en 1865 et Samuel Byck traquant Nixon en 1974, avec tous les principaux acteurs se mêlant à travers les siècles sur ce champ de foire cauchemardesque, bénéficie d’une approche si dure que vous pouvez voir ses os.

Avec les arrangements clairsemés de Doyle, nous pouvons entendre plus fortement que jamais à quel point la contre-mélodie des autres hymnes nationaux sonne faux. Cette contre-mélodie est fournie par le folk Balladeer (Ethan Slater), qui gratte sa guitare avec un sourire calme et troublant et sert en quelque sorte de narrateur pendant de longues périodes du spectacle. Il nous vend la légende nasillarde et chauvine de l’Amérique. « Je viens d’apprendre, aux infos, comment le facteur a gagné à la loterie ! il chante. « Ça se voit, quand vous perdez, ce que vous faites, c’est réessayer. »

Alors que le Balladeer permet au public que « de temps en temps le pays va un peu mal » et qu’un fou ou deux, ou neuf, pourraient arriver avec une arme à feu, il nous assure que nous n’avons rien à craindre dans le long terme. « N’arrête pas l’histoire », chantonne-t-il. « L’histoire est assez forte. »

Selon vous, quelle histoire est la plus forte, demande Assassins, la chanson du Balladeer ou celle du Propriétaire ? L’histoire qui vous dit qu’il s’agit d’un pays où les rêves deviennent réalité ou l’histoire qui vous dit que si votre rêve a échoué, vous devrez vous venger ? Y a-t-il vraiment une différence?

Pourtant, il y a des moments où la stratégie de Doyle est parfois plus dure qu’utile. Sur la longue scène aride, s’avançant dans le public et exposée sur trois côtés, les acteurs semblent à la dérive dans le temps et dans l’espace. Dans les scènes de dialogue, ils ont du mal à décrocher les blagues hérissées et déchiquetées de Weidman: il n’y a nulle part où fonder les punchlines.

La partition de Sondheim est si fine et insinuante qu’elle protège dans l’ensemble les chansons d’un sort similaire, mais même là, à certains moments, le ton est déformé. Giuseppe Zangara, le malheureux immigré italien qui a tenté sans succès d’assassiner FDR, obtient un numéro comique dans un dialecte amusant sur la façon dont il a été poussé à l’assassinat par des douleurs à l’estomac. C’est une chanson amusante, elle fait traditionnellement rire, puis Zangara interrompt traditionnellement les rires du public avec un hurlement vengeur et glacial : « Pas de rire ! Pas drôle. »

L’idée est que la blague et sa déstabilisation enseignent ensemble au public comment regarder ce spectacle noir et sa rage et son ironie ; comment nous sympathiserons rarement avec les assassins, mais nous devons toujours les prendre au sérieux. Mais quand j’ai vu la production de Doyle, quand Zangara (Wesley Taylor, joliment mis en scène) a crié : « Pas de rire ! », il a crié dans un silence de mort. Le tout était si solennel que le public n’aurait jamais rêvé de rire en premier lieu.

Pourtant, cette scène vide donne aux interprètes un espace pour lancer des impulsions d’énergie discordante et malveillante dans le public. Tirant le meilleur parti de cela, Adam Chanler-Berat résiste à l’envie d’être charmant et va vers l’intérieur, et incel, à la place, comme John Hinckley Jr., l’homme qui a tiré sur Reagan parce qu’il était obsédé par Jodie Foster. Will Swenson secoue tout le public comme huileux, magnifiant Charles Guiteau (qui a tué James Garfield), avec un faux sourire suffisant fixé en permanence sous ses yeux écarquillés et frénétiques.

Le plus troublant de tous est John Wilkes Booth de Steven Pasquale, le premier assassin présidentiel américain, qui déferle sur la scène dans un bruissement de soie et de menace, avec une intention indubitable. Les autres assassins semblent parfois s’en prendre au hasard, mais Booth sait exactement ce qu’il fait et il guide les autres par son exemple. Sa conviction est si forte qu’il amène même le Balladeer à pianoter sur son ode douce au Vieux Sud – jusqu’au point qu’il se transforme en un grognement d’insultes raciales.

La tristesse de Doyle aide à adapter ces Assassins à nos jours sombres. Il s’abaisse rarement au littéralisme hokey, mais il est toujours impossible de regarder cette production et de ne pas penser aux rassemblements anti-confinement, aux rassemblements anti-masque, aux rassemblements anti-vax, aux rassemblements électoraux ; comment ils peuvent devenir des émeutes.

Alors que les assassins forment leur tableau final, ils attachent des masques Covid-19 sur leur nez et leur bouche, imprimés du drapeau américain. En arrière-plan, sur le même écran où nous venons de voir Jackie Kennedy s’éloigner d’un JFK qui vient de tourner, des images des émeutes du Capitole du 6 janvier clignotent. Un dernier cri de rage de la part du pays que nous tentons d’étouffer avec nos ballades.

« Ils peuvent ne pas vouloir l’entendre », nous disent les assassins, « mais ils écoutent, une fois qu’ils pensent que ça va arrêter le jeu. » Sortez du théâtre et essayez d’arrêter d’écouter.