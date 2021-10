Critique des Rolling Stones par Paul McCartney

L’hommage émotionnel de Mick Jagger à Charlie Watts 1:14

. – Dans le dernier signe d’une rivalité amicale entre deux des plus grands groupes de musique du monde, la légende des Beatles Paul McCartney a qualifié les Rolling Stones de « groupe de reprises de blues ».

McCartney, qui fait actuellement la promotion d’un nouveau livre, a fait ce commentaire dans une interview avec David Remnick du New Yorker, publiée lundi.

« Je ne suis pas sûr de devoir le dire, mais c’est un groupe de reprises de blues, c’est ce que sont les Stones », a déclaré McCartney, ajoutant : « Je pense que notre réseau était un peu plus large que le leur. » .

Ce n’est pas la première fois que McCartney établit des comparaisons défavorables entre son ex-groupe et les Rolling Stones.

Dans une interview d’avril 2020 avec Howard Stern, il a déclaré que les Beatles étaient « mieux ». « Leur truc a ses racines dans le blues. Quand ils écrivent des choses, ça a à voir avec le blues. Alors que nous avions un peu plus d’influences », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de différences, mais j’aime les Stones, mais je suis avec toi. Les Beatles étaient meilleurs. »

Le chanteur principal du Rolling, Mick Jagger, a répondu à ces commentaires dans une interview avec Zane Low pour Apple Music.

« De toute évidence, il n’y a pas de concurrence », a déclaré Jagger en riant.

« La grande différence, cependant, est, et un peu sérieuse, est que les Rolling ont été un excellent groupe de concert dans d’autres décennies et à d’autres moments où les Beatles n’ont même pas tourné ou joué au Madison Square Garden avec un système de son décent. » a déclaré Jagger, ajoutant: » Ils se sont séparés avant que cette entreprise ne démarre, la vraie entreprise de tournée. «

Les Beatles et les Rolling Stones étaient deux des groupes les plus célèbres au monde dans les années 1960. Alors que les Rollings sont toujours en tournée six décennies plus tard, les Beatles se séparent en 1970.

Bien qu’il ait été blâmé par de nombreux fans pour la séparation, McCartney, maintenant âgé de 79 ans, a déclaré à BBC Radio 4 que c’était le co-chanteur John Lennon qui avait été à l’origine de la rupture.

« John est entré dans la pièce un jour et a dit : ‘Je quitte les Beatles’. Et il a dit : ‘C’est assez excitant. C’est comme un divorce.’ Et puis il nous a laissés ramasser les morceaux », a déclaré McCartney au journaliste John Wilson dans un clip d’interview diffusé lundi.

L’intégralité de l’interview sera diffusée le 23 octobre. Le dernier livre de McCartney, « The Lyrics », sera publié le 2 novembre.

Décrit comme « un autoportrait en 154 chansons », le livre comprend des commentaires sur les paroles de ses chansons, édités par le poète irlandais Paul Muldoon.