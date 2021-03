Critique des Teenage Bounty Hunters de Netflix: chaleureux et intelligent

Y a-t-il quelque chose à propos d’une émission de télévision pour adolescents avec un nom ridicule? Peut-être que c’est le poids démesuré de Buffy contre les vampires qui déforme mes perceptions, mais il semble que plus le titre d’une émission pour adolescents est campeur et ridicule, meilleure est la série.

Teenage Bounty Hunters, une merveille d’une saison produite par Jenji Kohan (Orange Is the New Black, Weeds) qui a été créée sur Netflix l’été dernier, ne fait certainement pas exception à cette règle théorique. Le spectacle est un délice mousseux, une histoire de passage à l’âge adulte douce et intelligente sur deux jumeaux fraternels vivant à Atlanta, en Géorgie, qui se retrouvent au clair de lune en tant que chasseurs de primes en formation.

Les résultats sont incroyablement amusants – et ils incluent une discussion assez sophistiquée sur des thèmes enivrants comme la religion, la race, la classe et la bizarrerie. Tout cela combiné avec une oreille sournoisement élégante pour le dialogue qui peut tirer des lignes comme, « Un cheval sur la force est un flic. » «Bien sûr», et vous avez une offensive de charme presque imparable. Netflix a annulé l’émission après sa première et unique saison malgré de solides critiques, mais vous pouvez toujours inhaler les épisodes de 10 heures dans une frénésie de week-end profondément agréable.

Au centre de Teenage Bounty Hunters se trouvent Blair (Anjelica Bette Fellini) et Sterling (Maddie Phillips), les jumelles qui se retrouvent à jongler entre leurs devoirs et la chasse aux primes. Leur lien fraternel ancre la série: ils sont sujets à des querelles périodiques, mais ils sont exubérants dans leur amour mutuel. Avec une touche spirituelle, ils communiquent périodiquement par télépathie jumelle, le reste du monde se brouillant autour d’eux alors que la caméra zoome sur des gros plans extrêmes de leurs visages et qu’ils ont de longues conversations avec leurs yeux.

Les deux jumeaux considèrent Blair comme le mauvais jumeau et Sterling le bon, ce qui est une question d’esthétique autant que toute autre chose. Blair est une brune, une tête de métal et un eye-liner fumé, tandis que Sterling est blonde, aime l’argyle et un leader dans le cours partagé d’études bibliques des sœurs. De toute évidence, Blair est le mauvais.

Mais Teenage Bounty Hunters laisse entendre que cela compliquera cette dynamique lorsque, dans la toute première scène de Sterling, elle persuade son petit ami d’avoir des relations sexuelles en lui citant des Écritures. Et quand elle avoue qu’elle a perdu sa virginité, Blair est à la fois scandalisé que Sterling ait atteint cette étape avant elle – «Vous voulez dire du sexe comme je parle toujours?» – et gentiment de soutien. «Je suis tellement fière d’elle», dit-elle à leur patron peu impressionné après lui avoir donné les détails.

Le boss en question est Bowser (Kadeem Hardison), un chasseur de primes qui se retrouve pris, malgré lui, avec les capacités de capture des jumeaux. La star du hockey sur gazon Blair est un coureur rapide, et la fille de papa Sterling est un tireur étrange avec une arme à feu. De plus, les jumeaux blancs évangéliques de la classe supérieure ont accès à des parties de la scène sociale d’Atlanta que Bowser, en tant qu’homme noir, ne peut pas atteindre autrement.

Alors Bowser cède aux demandes de Blair et Sterling de les prendre comme apprentis. Il dit à leurs parents qu’ils travaillent dans le magasin de yaourts glacés qu’il gère, et il dit à la caution qui le nourrit que ce sont des étudiants. (Ce dernier est une vente assez délicate après que Blair et Sterling se sont dissous dans des rires d’adolescents en voyant le mot «pénétrer» dans l’un des fichiers de Bowser.) Et en échange, Blair et Sterling gagnent suffisamment d’argent pour payer les dommages qu’ils ont causés à leur père. camionnette après l’avoir écrasée. L’équipe devient un parfait Trio étrange: Bowser, ex-flic blasé et blasé pour toujours, s’unit aux pétillantes filles des écoles privées Blair et Sterling, et ensemble, ils combattent le crime.

Leurs cas les conduisent à des critiques sociales délicates de la police, de l’héritage confédéré du Sud, de la criminalisation des travailleuses du sexe et des lois sur les armes à feu. Mais alors qu’ils poursuivent leur nouvelle carrière glamour dans la chasse aux primes, Blair et Sterling doivent également chasser le saut le plus difficile de tous: l’âge adulte. (Travaillez avec moi ici.)

La méchante fille de leur école privée chrétienne arrogante répand une rumeur selon laquelle Sterling a des relations sexuelles. Et bien que Sterling affirme qu’elle ne regrette aucun de ses choix et peut citer les versets bibliques pour les soutenir, elle doit encore naviguer dans les retombées sociales qui en découlent. De plus, tout devient beaucoup plus compliqué lorsque Sterling commence à réaliser qu’elle pourrait réellement avoir des sentiments pour la méchante fille.

Pendant ce temps, Blair a du mal à naviguer en équilibrant sa première vraie relation avec les exigences temporelles de la chasse clandestine aux primes. Ajout aux complications est le fait que son petit ami, Miles, est noir et que la famille de Blair est à la fois extrêmement blanche et extrêmement conservatrice. «C’est un honneur d’être Black pour votre fille», dit Miles à la mère de Blair après avoir prononcé un discours maladroit sur la façon dont elle est heureuse qu’il puisse présenter à Blair un mode de vie différent.

C’est dans le portrait à la fois affectueux et lucide de Teenage Bounty Hunters de l’évangélisme blanc du Sud que le spectacle fait son travail le plus original. Blair et Sterling sont entourés d’adultes hypocrites qui expriment des platitudes religieuses tout en se glorifiant du racisme et de la misogynie: un des premiers méchants est un chef d’église local qui engage puis bat une travailleuse du sexe. Mais les jumeaux sont également entourés d’adultes bien intentionnés qui essaient véritablement de vivre selon les principes de leur foi, avec plus ou moins de succès, et dans leurs divers échecs, ils mettent en lumière les échecs des systèmes dans lesquels ils vivent. Et alors que les filles tentent de faire face à leur désillusion croissante avec les adultes qui les entourent, elles le font tout en conservant une foi religieuse sincère à laquelle le spectacle ne digne jamais.

Maintenant, tout aurait-il été encore mieux si la créatrice de la série Kathleen Jordan avait conservé son titre original de Slutty Teenage Bounty Hunters? Hélas, nous ne saurons peut-être jamais. Mais ce que nous avons obtenu est assez fantastique en soi.

Teenage Bounty Hunters est en streaming sur Netflix. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.