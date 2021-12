Critique du coffret DVD/Blu-ray de la saison 5

Au cours des dernières années, Adult Swim et WarnerMedia ont tout mis en œuvre pour leur comédie animée à succès Rick et Morty, et cela se voit dans la nouvelle vidéo de la saison 5. La sitcom de science-fiction verbeuse et nihiliste est probablement la plus grande série originale de Adult Swim de tous les temps, et il est agréable de voir ses versions papier refléter cet héritage. Rick et Morty : The Complete Fifth Season en DVD, Blu-ray ou Multi-Format est un incontournable pour tous les collectionneurs.

Pour cette critique, j’ai eu Rick et Morty Saison 5 sur Blu-ray avec un code pour une copie numérique inclus. Il est arrivé dans un étui en acier avec des couvertures incroyables – des interprétations stylisées de la famille Smith dans leurs costumes de calmar de la saison 5, épisode 2, « Mortyplicity », avec l’hologramme géant de Rick caquetant dans le ciel derrière eux. L’étui était emballé sous film rétractable avec un insert en carton enroulé autour de lui, qui comporte des étiquettes et des détails imprimés au dos. Malheureusement, ce n’est pas une jaquette enveloppante, donc si vous espérez la garder, vous devrez la plier un peu pour l’insérer dans l’étui.

(Photo : avec l’aimable autorisation d’Adult Swim)

À l’intérieur, il n’y a qu’un seul disque, contenant toute la saison et tout le contenu bonus qui l’accompagne. La sortie vidéo à domicile comprend six featurettes, dont l’une est exclusive à cet ensemble – « Fighting Gravity: The Making of Season 5 ». Il s’agit d’une discussion approfondie avec le co-créateur Dan Harmon et l’équipe de Rick et Morty qui réfléchissent tous aux défis présentés par la pandémie de COVID-19 et au processus créatif qui les a conduits aux révélations massives de cette saison dans la continuité de leur émission.

D’autres fonctionnalités incluent des regards en coulisse sur les processus d’art visuel, y compris les arrière-plans, l’animation, la composition et la coloration, ainsi que deux regards attentifs sur le processus de réalisation – un pour l’épisode « Mortyplicity » et un pour la finale de la saison « Rickmurai Jack . » Le disque comprend également les 10 clips « Inside the Episode » qui ont été diffusés sur Adult Swim et téléchargés sur YouTube tout au long de la saison, ainsi qu’une promo des auteurs intitulée « Season 5 Hype ». Enfin, les fans d’Harmon et de son collaborateur de longue date Rob Schrab voudront découvrir les deux bonus appelés « B-Story Generator », où ils improvisent des intrigues secondaires pour Rick et Morty à partir de suggestions dans une boîte.

Avec tout ce nouveau contenu à explorer – environ 44 minutes au total – Rick et Morty: The Complete Fifth Season gagne sa place sur votre étagère comme plus qu’une simple pièce de collection. Cependant, il semble qu’il vaut la peine de souligner qu’il n’y a pas de pistes de commentaires pour les épisodes ici, comme cela a été le cas dans les précédentes versions de vidéos personnelles. J’ai trouvé cela décevant, personnellement, mais je suppose que c’est une question de goût.

Au-delà de cela, le plus gros inconvénient de cette collection est le prix. Aux États-Unis, l’ensemble coûte 24,98 $ pour une copie DVD, qui est livrée dans un boîtier en plastique plus standard. Il en va de même pour une copie Blu-ray seule, qui coûte 29,98 $, tandis qu’une copie multiformat Steelbook comme la mienne coûte 39,99 $. Considérant à quel point Rick et Morty peuvent diviser certains cercles, cela peut sembler difficile à vendre pour les acheteurs de cadeaux cette saison des fêtes.

Néanmoins, je recommande fortement Rick et Morty: The Complete Fifth Season pour les fans de toutes sortes. Cette version donne accès à une émission qui peut être difficile à diffuser pour de nombreux fans, tout en offrant des informations en coulisses et une analyse critique que de nombreux fans ont tendance à apprécier. C’est le moyen idéal pour revisiter une saison charnière dans cette série acclamée alors qu’elle grimpe à contrecœur au sommet de son genre en tant que sitcom et épopée de science-fiction.

Rick et Morty: The Complete Fifth Season sera mis en vente le mardi 7 décembre. Il est maintenant disponible en pré-commande partout où les médias sont vendus. La saison est également disponible à la location ou à l’achat sur la plupart des magasins numériques, mais on ne sait pas quand elle sera ajoutée aux services de streaming par abonnement comme Hulu ou HBO Max.