Critique du contenu téléchargeable d’Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris | Cité des combats

Les Assassin’s Creed La première incursion de la série à Paris était celle qu’elle espère oublier, mais environ 7 ans plus tard et 1100 ans dans le passé, nous retournons dans la Ville Lumière pour la Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris DLC.

Critique du contenu téléchargeable Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris

Comme le pack DLC précédent, Wrath of the Druids, Siege of Paris s’intègre parfaitement dans le jeu principal, se déroulant comme l’un des autres arcs de Valhalla alors qu’Eivor se rend dans de nouvelles terres pour jouer le rôle de faiseur de rois et sécuriser une alliance dans la région.

Et si Siege of Paris était l’un des arcs du jeu principal, ce serait facilement le meilleur. Grâce à une structure de mission retravaillée, une moindre dépendance au rembourrage et de nombreux choix significatifs, ce DLC est un ajout important à Valhalla dans son ensemble.

Siege of Paris est peut-être inutile du point de vue de l’avancement de l’histoire pure – il ne contient pas, vous savez, la fin réelle du jeu comme le DLC Fate of Atlantis pour Assassin’s Creed Odyssey – mais cela vaut toujours la peine d’être joué; encore plus si vous aimez plus les Vikings que l’Isu.

De plus, le DLC Siege of Paris semble plus léger et plus concentré que l’aventure principale tentaculaire, où il semble que rien qui puisse prendre 20 secondes ne dure moins de 5 minutes. Cela est évident dès l’intro, où vous mettez les voiles et frôlez presque immédiatement la plupart des principaux acteurs.

Bien que je préfère moins déconner, cela donne l’impression que quelques personnages sont un peu sous-développés. Au siège de Paris, Eivor aide le chef du clan Elgring, Sigfred, et sa nièce Toka dans leurs luttes contre l’empereur carolingien et roi franc, Charles le Gros, et la noblesse parisienne.

Sigfred est un bouton assez incorrigible, au point qu’il est un peu étrange qu’Eivor le supporte même, mais quand tout se déroule à un si bon rythme, tout le monde n’aura pas le temps de faire monter et descendre son personnage. .

L’intrigue politique entre les factions et les décisions qu’Eivor doit prendre sont cependant toutes intéressantes – même si certaines ne sont que l’illusion du choix – et constituent un ensemble satisfaisant.

Cependant, la meilleure force de Siege of Paris réside dans les missions d’infiltration – une réintroduction des missions “Black Box” des précédents Assassin’s Creeds – où vous devez enquêter sur une zone hostile pour trouver des itinéraires guidés vers une cible d’assassinat.

Ces quêtes Hitman-esque culminent dans un événement d’assassinat exécuté furtivement et se sentent beaucoup plus grandioses et plus gratifiants que de simplement forcer brutalement vos objectifs comme vous le pourriez dans le reste du jeu.

Je pense que l’une des critiques les plus générales de Valhalla était qu’il ne se sentait pas très «assassin» – mais ces missions d’infiltration phares ont une énergie clandestine qui sera certainement populaire.

Avant que vos espoirs ne soient trop élevés, leur portée est relativement limitée – nous parlons de quelques voies d’entrée menant à un événement d’assassinat spécial dans la plupart des cas – alors ne vous attendez pas à une variété illimitée.

En dehors de la quête principale, les choses ne sont pas aussi fortes. Depuis votre bastion viking, vous pouvez mener des missions rebelles contre les forces franques, mais celles-ci sont plutôt piétonnes – se résument principalement à voyager rapidement quelque part, à combattre quatre gars, puis à revenir rapidement d’où vous venez.

Je me demande si c’est le genre de système sans fin qui constituerait le gameplay du service en direct d’Assassin’s Creed. Sa mise en œuvre ici ne me donne pas confiance pour cette perspective, mais dans le cadre du DLC Siège de Paris, même si cela n’ajoute pas grand-chose, cela n’enlève rien non plus.

En fin de compte, le DLC Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris est un complément digne d’intérêt avec une bonne histoire et une grande emphase sur un gameplay plus interactif. Bien que ses enjeux narratifs semblent relativement faibles, Eivor a une réelle impulsion dans la façon dont tout se déroule tout au long de l’intrigue bien rythmée.

Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris sortira le 12 août sur PC, Stadia, PlayStation et Xbox. Testé sur PS5, code fourni par l’éditeur.

