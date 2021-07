Critique du documentaire “Brabham” sur la Formule 1 · .

Sorti sur des formats numériques plus tôt ce mois-ci, “Brabham” est le dernier d’une longue lignée de documentaires sur la Formule 1.

“Brabham” ne se limite pas aux jours de gloire du nom, lorsque le triple champion du monde Jack Brabham est devenu le seul pilote à remporter le titre dans sa propre voiture. Il met l’histoire à jour, couvrant la carrière du fils David Brabham et ses tentatives pour relancer le nom et la marque.

Ne s’écartant pas énormément du style et du format de la récente vague de documentaires, Brabham est certainement l’un des meilleurs mais ne se démarque pas totalement.

La liste des personnes interrogées est impressionnante, même si elle donne plutôt une indication de la durée de la production du film – par exemple, feu Stirling Moss apparaît dans une interview qui a été enregistrée en 2016 au plus tard – bien qu’il soit en bonne forme et une belle contribution au film. De même, « Brabham » bénéficie également des contributions importantes de Ron Tauranac, le membre extérieur à la famille qui était sûrement le plus proche de Brabham lui-même.

Comme pour tous les pilotes pré-FOM, il existe une multitude de séquences d’archives sur lesquelles s’appuyer, et les séquences d’actualités sont utilisées à bon escient. Cependant, la façon dont cela est coupé dans d’autres films est tout à fait bizarre – par exemple, des clips de Brabham remportant le titre mondial de 1959 sont entrecoupés d’un concert de rock psychédélique des années 60, qui aurait facilement pu avoir lieu dix ans plus tard. Des extraits du film Grand Prix de 1967 sont également intégrés – des images de crash du film sont utilisées pour démontrer les dangers de Monaco. Les animations sont plus impressionnantes, avec un style panthère rose du milieu des années 60 qui correspondent à l’époque et comblent à leur manière certaines lacunes narratives.

Être ultra-dur reviendrait à comparer Brabham à Highlander 2: The Quickening – qui a manqué de budget à mi-parcours du film, et devait avoir une histoire assemblée autour de nouveaux décors hors séquence qui avaient été tournés plus tôt. Je ne suggère pas que cela s’est produit ici, mais certaines des coupes sont plutôt incongrues et comportent une bonne quantité de séquences anachroniques, ce qui sape la diligence démontrée ailleurs.

Brabham est une bonne montre et constitue certainement une avancée par rapport à certains des films de sport automobile qui se sont glissés sur les services de streaming au cours de la dernière année. Cela dit, en ton et en qualité, il est plus proche d’un documentaire de la BBC2 que d’un long métrage. Il a eu une sortie DVD dans les supermarchés et est facile à obtenir, et apparaîtra sans aucun doute sur les plateformes de streaming avant trop longtemps.

