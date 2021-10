Critique du film – Agneau (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

agneau, 2021.

Réalisé par Valdimar Jóhannsson.

Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason et Björn Hlynur Haraldsson.

SYNOPSIS:

Un couple sans enfant, María et Ingvar découvrent un mystérieux nouveau-né dans leur ferme en Islande. La perspective inattendue de la vie de famille leur apporte beaucoup de joie, avant de finalement les détruire.

Aussitôt que agneau terminé, j’ai immédiatement regardé la bande-annonce juste pour voir comment A24 la vend et dans quelle mesure la prémisse absurde est présentée. Il n’est pas rare de parler de la façon dont un film est mieux fait pour en savoir le moins possible, mais étant donné la quantité d’attente et de taquineries du premier réalisateur de long métrage Valdimar Jóhannsson (co-écrit l’histoire avec le vénéré poète islandais, romancier, et le parolier Sjón, un collaborateur fréquent de Björk qui écrit également L’homme du Nord avec Robert Eggers, qui explique le rythme atmosphérique à combustion lente qui est également présent ici), et surtout compte tenu de l’impact qu’une telle révélation a du fait de prendre ce temps, il ne semble pas juste de parler de ce qui se passe réellement ici.

En tant que tel, agneau ne seront discutés que dans les termes les plus vagues dans cette revue. Ce que l’on peut dire, c’est que le récit est centré sur le couple distant et fracturé Maria et Ingvar (Noomi Rapace et Hilmir Snær Guðnason, respectivement), qui dirigent une ferme de moutons islandaise. Une grande partie du premier acte jette un regard sur leur existence routinière et mondaine (combinée à de vastes photographies d’Eli Arenson). Ils se parlent à peine, ce qui signifie qu’un dialogue minimal et un langage corporel racontent l’histoire d’un couple qui ne tient qu’à un fil. Il existe également de nombreux animaux de compagnie adorables, allant d’un chien et d’un chat (oui, vivant ensemble en harmonie) qui ont leurs propres réactions notables à certains développements de comportement et d’intrigue.

En plus de s’occuper des cultures et des travaux de tracteur, nous voyons également Maria et Ingvar s’occuper du bétail, les aidant parfois à mettre bas. Sans trop dévoiler ce qui se passe (bien que si vous voulez vraiment savoir, la bande-annonce est facilement disponible, gâtant beaucoup trop), quelque chose d’inexplicable se produit avec la naissance de l’agneau. Bizarrement, cela pourrait aussi être le second souffle pour cette relation défaillante (au fur et à mesure que le film avance, nous commençons à comprendre ce qui s’est mal passé, avec une partie fonctionnant comme prévisible). Maria et Ingvar commencent à communiquer davantage car elles ne remettent rien en question et acceptent ce qui leur a été donné.

Vient ensuite l’arrivée du frère d’Ingvar, Pétur (Björn Hlynur Haraldsson), un homme troublé avec son propre passé rocheux et suffisamment de bon sens pour voir ce qui se passe dans le ménage est tout, de l’effrayant au mal à l’embarras à la folie inexplicable. Sur le plan du ton, Valdimar Jóhannsson présente cela comme doux et humoristique (il est impossible de ne pas rire de ce qui se passe, et c’est à dessein), reconnaissant la bêtise de la prémisse tandis que les acteurs jouent tout de mauvaise humeur et droit (ce n’est pas une mince affaire, ce qui rend chaque performance ici un tour de magie à prendre). Pour les personnages, agneau est l’horreur populaire d’avertissement. Pour le public, cela peut aussi bien être une comédie noire qui pourrait doubler comme un film familial tordu (au moins jusqu’à ce que tout commence à s’effondrer dans le troisième acte). Il n’y a jamais un moment où vous n’admirez pas ce que agneau fait, même si cela ne se présente jamais entièrement comme une expérience pleinement étoffée laissant une impression substantielle.

Un triangle amoureux émerge également entre les trois personnages centraux qui contribuent à cette chute susmentionnée. Le problème avec cela, c’est que cela affecte rarement, et les personnages eux-mêmes ne sont pas nécessairement convaincants au-delà de la raison pour laquelle ils sont fascinés par un agneau spécifique. Essentiellement, c’est une histoire sur le deuil que Noomi Rapace fait de son mieux pour rendre intrigante et équilibrée aux côtés de la prémisse ridicule avec une humanité enracinée. Encore une fois, ce n’est pas la tâche la plus simple. Si quoi que ce soit, elle le retire.

Comptabiliser une grande partie de son temps de fonctionnement agneau prend avant qu’il ne commence vraiment à devenir étrangement intéressant, c’est aussi une déception que la résolution ne se résume pas à grand-chose au-delà d’un simple message “ce qui se passe, se passe” cimentant que ces personnages, dans la poursuite de leur propre bonheur, ont fait la mauvaise décision. Rien de tout cela n’enlève les excellents effets pratiques disponibles. Pourtant, étant donné à quel point le film est distant et froid, il est difficile d’avoir une réponse émotionnelle, surtout compte tenu de la simplicité des thèmes. Néanmoins, Valdimar Jóhannsson sera presque certainement un cinéaste à regarder à l’avenir; ses idées sont assurément décalées, et avec un affinement de son métier, ses futures œuvres ont une chance de devenir quelque chose d’exceptionnel.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ ★ / Film : ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>