Critique du film – American Night (2021) ⋆ 10z viral

Nuit américaine, 2021.

Écrit et réalisé par Alessio Della Valle.

Avec Jonathan Rhys Meyers, Paz Vega, Emile Hirsch, Michael Madsen, Jeremy Piven, Maria Grazia Cucinotta, Mara Lane, Marco Leonardi, Fortunato Cerlino, Manal El-Feitury, Anastacia, Leart Dokle, Marc Fiorini, Paudge Behan, Owen Davis, Annabelle Belmondo, David Kirk Traylor, Lorenzo McGovern Zaini, Aaron Stielstra, Lee Levi et Riccardo Cicogna.

SYNOPSIS:

Un néo-noir situé dans le monde corrompu de l’art contemporain de New York où le marchand d’art John Kaplan et le chef impitoyable de la mafia new-yorkaise, Michael Rubino, se battent pour l’argent, l’art, le pouvoir et l’amour.

Michael Rubino (Emile Hirsch, calme et serein jusqu’à ce que le scénario l’oblige à le jouer hilarant) est le fils d’un puissant patron de la mafia new-yorkaise qui vient d’hériter du pouvoir à la suite de la mort de son père, avec qui il avait une relation compliquée. Ses intérêts sont ailleurs, car il est introduit en éclaboussant différentes couleurs de peinture sur une toile, la remplissant de balles. Qu’il s’agisse d’art ou non, il y a au moins une intersection unique ici dans l’écrivain et réalisateur Alessio Della Valle Nuit américaine.

Le script est également un gâchis décousu et tordu lorsqu’il s’agit de raconter une histoire divertissante dans cette dynamique de l’art et du crime. Pendant les 30 premières minutes, Nuit américaine présente divers acteurs clés en orbite pour essayer de sécuriser une célèbre peinture de Marilyn Monroe réalisée par Andy Warhol. Cela se fait dans un bar où la plupart des personnages se réunissent, sauf une fois qu’une fusillade sanglante éclate, Alessio Della Valle revient au début de ce scénario pour une nouvelle perspective à deux reprises. Le résultat est d’écouter le même dialogue tryhard (ce film veut désespérément exsuder une sorte de cool de Quentin Tarantino, mais ne peut pas, étant donné que ses personnages pourraient aussi bien être de la peinture sèche ou inexplicablement stupides) et des airs de jukebox menant à des informations légèrement nouvelles qui n’a pas d’importance parce que le récit ne parvient pas à capter l’attention.

De là, Nuit américaine revient dans la chronologie, plongeant dans l’histoire de l’artiste John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers), luttant pour maintenir sa galerie à flot aux côtés de sa petite amie conservatrice d’art Sarah (Paz Vega). Il existe également des flashbacks dans les flashbacks, montrant leur début dans la communauté, y compris des relations sexuelles impliquant des corps peints. C’est un autre élément dont je ne sais pas s’il faut rire ou au moins applaudir les cinéastes pour leur créativité et leur engagement dans le monde de l’art. Néanmoins, cette section s’éternise (Michael Madsen fait une apparition pour certaines menaces), expliquant que John est dans une situation difficile financièrement et créativement. Son objectif est également clair et aurait pu être accompli sans lui consacrer un deuxième acte entier (et sans détours vers les boîtes de nuit afin qu’un musicien qui chante la chanson thème du film puisse avoir sa propre scène inutile).

On pourrait penser qu’une épopée policière de 2 heures attribuant un temps égal à un gangster et à un artiste en chef réussirait à rendre les deux personnages sympathiques dans une certaine mesure. Principalement pour que lorsque les derniers éléments de l’intrigue et du complot se réunissent pour acquérir la peinture volée, arrivent avec complexité à qui nous voulons voir vivre et mourir. D’une manière ou d’une autre, même si j’ai passé plus d’une heure à essayer de peindre ces personnages comme plus que des découpes en carton génériques du genre, Nuit américaine atteint un troisième acte si simple et si basique qu’on ne peut s’empêcher de se demander comment ou pourquoi quelqu’un a pensé qu’il était nécessaire de bourrer autant la longueur des deux premiers actes.

Les aspects de violence et de sexualité sont également gratuits (la plupart des personnages féminins existent pour tout mettre à nu, devenir des demoiselles en détresse, ou prendre des portraits graphiques pris dans le feu croisé de scènes d’action). Cependant, l’élément le plus étrange de Nuit américaine est facilement Vincent le cascadeur de Jeremy Piven, un ami de John lui aussi en manque d’argent. À travers une série d’événements sinueux que je n’expliquerai pas ici, il est clair qu’il est sans le savoir en possession de la peinture, décrivant un imbécile bien intentionné mais maladroit qui échoue à réussir ses cascades pour un film asiatique sur lequel il travaille. Suite à cela, il écoute fréquemment les citations de Bruce Lee essayant d’être « comme de l’eau » un jour.

Tout le monde est sur la voie d’une collision alors qu’un patron de la mafia est en conflit sur la façon dont il veut gouverner et la place de l’art dans son empire, ne reculant devant rien pour obtenir sa peinture volée de Marilyn Monroe. Rien de tout cela n’est passionnant, mais Emile Hirsch est conscient de ne pas prendre tout cela trop au sérieux, surtout lors de l’apogée loufoque impliquant des scorpions et un crâne rasé. Pourtant, Alessio Della Valle aspire au style, au suspense graveleux et aux personnages colorés, tout en réalisant quelque chose d’aussi confus et ennuyeux que d’éclabousser de la peinture au hasard partout. Les impacts de balles dans l’art pourraient aussi bien symboliser Valle lui-même en train de tirer Nuit américaine mort dans son élan.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

