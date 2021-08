Adam Driver dans Annette. (Kris Dewitte/Amazon)

Le grand art de Leos Carax répare notre culture brisée.

Le surréaliste français Leos Carax se rend compte que la culture pop s’est brisée. Son nouveau film Annette est un opéra rock déconstruit sur cette désintégration spirituelle, raconté à travers les passions culpabilisantes et finalement incompatibles d’Henry McHenry (Adam Driver), un artiste de Los Angeles, et d’Ann Defrasnoux (Marion Cotillard, chanté par Catherine Trottman) , sa femme colorature-soprano.

L’opéra se moque et s’exagère, à commencer par Carax assis derrière une console de studio de musique, fumant et tripotant la technologie à l’image de l’aîné Jean-Luc Godard dans Histoire(s) du Cinéma. Il enregistre la partition de l’opéra par Sparks, le groupe culte des frères Ron et Russell Mael spécialisé dans l’ironie, l’aliénation et le sarcasme. Carax, toujours un talent espiègle même s’il ne fait un film qu’une fois par décennie, prend l’ironie de Sparks au sérieux, rassemblant son équipe et le casting pour le numéro d’ouverture. Cette approche consciente des routines d’autodérision d’Henry et du pathétique des rôles tragiques d’Ann sur scène et dans la vie, exprime la part de Carax dans le mécontentement des artistes contemporains.

Le mariage condamné du couple hipster a pour résultat une progéniture qui hérite de leur talent d’interprète et intériorise leur anxiété : Baby Annette (une performance doublée, mettant en vedette l’enfant actrice Devyn McDowell) représente la conséquence du dysfonctionnement familial moderne. Carax critique ce malheur – la somme totale des conflits millénaires – en évoquant un sentiment lyrique inattendu tout en véhiculant les structures morales conventionnelles qui définissent toujours les relations d’Henry, Ann et Annette les uns avec les autres. Malgré les efforts de Carax pour découvrir le cynisme laid de l’époque, ses effets esthétiques dans Annette sont, scène par scène, merveilleux.

Au début, Carax semble avoir été dépassé par des avant-pops comme Polyphonic Spree, Spike Jonze, David Byrne des Talking Heads et même, Dieu nous aide, La La Land. Annette présente certains des pires aspects de notre culture brisée, en se concentrant sur les monologues d’Henry – son émission The Ape of God fait exploser des vérités sociopathiques inconfortables sur le monde et sur lui-même : « Les musulmans détestent les catholiques, les Tutsis détestent les Hutus et tout le monde déteste les Juifs ». C’est repoussant, comme regarder Twin Peaks, Part 2. Mais le public d’Henry chahute et chante dans des plans d’iris teintés de vert, devenant un chœur grec dont les réprimandes chantent l’objection dans nos têtes.

C’est une satire particulière pour une ère de conformité du showbiz et le type de narcissisme artistique trouvé dans des espaces de performance PC et anti-pop comme The Shed. Carax se rapproche trop de l’élitisme, en particulier en faisant d’Adam Driver (Rags Ragland de la génération Z) son protagoniste misogyne et orgueilleux. Il suit ses rôles sensuels dans Girls and Marriage Story de HBO et les clichés mélodramatiques de ce noir dans les coulisses de Ronald Colman–Shelley Winters A Double Life (1947). Pourtant, l’art cinématographique de Carax transcende l’idée irréalisable. Son cadrage accentue la force physique menaçante de Driver, contrairement à sa pathologie immature. Les relations érotiques franches d’Henry et d’Ann précèdent leur vague, puis violente, déconnexion, mais quand Carax en fait des métaphores de rêve (un montage d’Othello, Carmen, Madama Butterfly, Norma, La Traviata superposé à Henry en train de faire du vélo sur une route nocturne solitaire), la séquence de bravoure est étonnante. Il en dit plus sur nos traditions sexuelles culturelles et psychiques que sur ce mariage minable.

L’effet le plus audacieux de Carax est Baby Annette elle-même. Le personnage et le concept dérivent de l’obsession de Charlie Kaufman pour les marionnettes dans Being John Malkovich et Anomalisa, mais vont plus loin. Carax conceptualise le miracle de la naissance, méditant sur la relation de cette génération avec la procréation, la parentalité, la fidélité, l’obligation, la loyauté, l’amour et l’avenir. Cependant, le concept de l’art ne s’élève jamais à la question théiste de la délicieuse fable Ricky de François Ozon. Au lieu de cela, Baby Annette incarne la célébrité freak. Héritant de la voix de sa mère, elle lévite lors d’un spectacle à mi-temps dans un stade, entourée de drones et capturée sur des téléphones portables et des tablettes du monde entier – plus de 81 millions de vues sur Internet.

La renommée de Baby Annette contraste avec le manque d’amour de notre époque, menant à la réunion père-enfant du film et au duo presque dévastateur de culpabilité et d’innocence. Ces thèmes font d’Annette une pièce d’accompagnement aux examens de l’art postmoderne dans Vox Lux de Brady Corbet et You Ain’t Seen Nothing Yet d’Alain Resnais, qu’évoque la photographie intense et lumineuse de Caroline Champetier. L’imagerie d’Annette est plus forte que sa musique. Le rock de Sparks est vif mais jamais aussi bon que l’opéra rock Tommy de Pete Townshend, surtout quand Sparks se transforme en série de style Philip Glass. La différence musicale rappelle seulement que Tommy (1975) de Ken Russell était encore plus imaginatif, plus énergique et exaltant.

Pourtant, Carax a ce qu’il faut. Son sens de la beauté et de la romance rivalise avec les praticiens du grand art Hans-Jürgen Syberberg (Parsifal) et Lars Von Trier (Dancer in the Dark). Tous les films de Carax sont trop longs (celui-ci a les longueurs particulières de l’opéra), mais on attend les épiphanies visuelles — cinématographiques —. Si vous êtes cinéaste, vous vous souciez des caprices de Carax et faites confiance à ses explorations inépuisables et à son sérieux dévouement à l’art.

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

