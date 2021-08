Critique du film – Beckett (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Beckett, 2021.

Réalisé par Ferdinando Cito Filomarino.

Avec John David Washington, Alicia Vikander, Vicky Krieps, Boyd Holbrook, Daphne Alexander, Panos Koronis, Leonardo Thimo, Yorgos Pirpassopoulos, Marc Marder, Andreas Marianos et Maria Votti.

SYNOPSIS:

Suite à un tragique accident de voiture en Grèce, Beckett, un touriste américain, se retrouve au centre d’un dangereux complot politique et en fuite pour sa vie.

BeckettL’ouverture de 10 minutes environ contient pas mal de scènes étranges et d’échanges de dialogues qui donnent l’impression qu’ils pourraient d’une manière ou d’une autre se transformer en indices de la plus grande conspiration grecque qui vient au premier plan. Il dépeint l’éponyme Beckett (joué par John David Washington, qui joue le rôle comme s’il était coincé dans une variation de Principe) et sa partenaire romantique April (Alicia Vikander, essayant de tirer le meilleur parti du temps limité à l’écran dans sans doute l’un des rôles les plus inutiles de sa carrière, ce qui est dommage d’avoir un travail aussi frappant avec un temps d’écran infime dans le récemment sorti Le chevalier vert) visiter la Grèce et admirer les paysages.

Il existe des informations aléatoires sur la mythologie grecque (notamment l’Oracle de Zeus), le couple observe des étrangers et invente l’histoire de ce qui les a amenés en vacances (la plupart des scénarios d’avril ont tendance à être louches d’un point de vue imaginatif, ce que Beckett trouve amusant), et certains habitants les informer de l’arrivée d’une manifestation radicale qui engorgera l’espace public tout en les encourageant à dormir dans un autre hôtel. Beckett et April ne partent que tard dans la nuit, mais après un bref appel téléphonique d’avril pour s’assurer que la chambre est toujours disponible, ils semblent être sur la bonne voie pour arriver à temps pour s’enregistrer dans la chambre. Du moins, jusqu’à ce qu’ils s’endorment tous les deux, Beckett perdant le contrôle de la voiture, s’écartant de la route et descendant une colline atterrissant à l’intérieur d’une maison où un Beckett blessé observe une femme mystérieuse et un adolescent au loin avant qu’ils laisser.

À partir de là, il y a toutes sortes de questions, la principale étant de savoir si Beckett a été drogué. Cette enquête a préséance parce que, et je ne sais pas pour vous, mais l’idée d’un thriller mis en branle par quelqu’un faisant accidentellement une embardée d’une falaise alors qu’il était en vacances est ridiculement stupide et difficile à prendre au sérieux, surtout lorsqu’il en résulte mort de l’intérêt amoureux du protagoniste. Il est possible qu’Ambien ait été impliqué, donc c’est le cas, mais pour la plupart, c’est assez comique à quel point pratiquement rien dans la configuration n’a d’importance. C’est un moyen de réfrigérer l’intérêt amoureux du personnage principal, ce qui lui donne un peu plus de motivation lorsqu’il se retrouve finalement pris dans un jeu politique mortel.

Néanmoins, après s’être réveillé dans un hôpital local, les médecins expliquent à Beckett (avec une combinaison de rhétorique vague et de barrière de la langue) qu’April n’a pas réussi et que son corps sera renvoyé chez lui. Quelques jours plus tard, Beckett décide de vérifier le site du crash avant de partir, c’est là qu’il rencontre une femme armée qui tire en premier, et des flics véreux qui sont tout aussi ravis de la gâchette. Ce qui suit est une série de poursuites et de manœuvres d’évitement avec une certaine furtivité pour faire bonne mesure, car Beckett rencontre également une paire d’activistes de gauche interprétés par Vicki Krieps et Maria Votti) qui sont capables de remplir le personnage et nous sur les conflits politiques en cours en Grèce. Sans trop entrer dans les détails, des nationalistes ont kidnappé le fils d’un homme politique en représailles à un jeu progressiste qu’il va faire s’il est élu (ce n’est pas expliqué, servant d’autre élément qui n’a pas d’importance), et que les individus essayant de le tuer représentent ce même groupe terroriste.

Réalisé par Ferdinando Cito Filomarino (un collaborateur fréquent de Luca Guadagnino, réalisant ici un premier film basé sur sa propre histoire avec un scénario de Kevin A. Rice), c’est bien à construire Beckett, à la fois en tant que film et personnage, avec des qualités minimalistes et une narration rudimentaire mettant l’accent sur les sensations fortes et le voyage urgent vers la sécurité (Beckett essaie de se rendre le plus rapidement possible à l’ambassade des États-Unis où un fonctionnaire joué par Boyd Holbrook peut, espérons-le, offrir des réponses et solutions). John David Washington s’avère également être un bon choix d’acteur, mettant de manière appropriée une performance physique maladroite et impuissante (il trébuche ou tombe constamment de manière crédible tout en luttant au corps à corps), mais il n’y a jusqu’à présent qu’un personnage vierge peut porter ce qui est un drame de conspiration politique sans implication avec une excitation de bas niveau.

Il est en fait surprenant de voir à quel point Beckett est joué (les quelques tours que l’histoire prend ici sont aussi quelque peu prévisibles). Cependant, à son honneur, il y a un sentiment d’isolement terrifiant en regardant un homme courir autour de la Grèce, incapable de comprendre la langue (le fait qu’il n’y ait pas de sous-titres devrait permettre aux téléspectateurs de s’identifier), essayant de reconstituer pourquoi il est voulu mort et ce font les politiciens. Il ne s’agit également que d’explorer ces éléments à leur valeur nominale sans même prendre la peine de les étoffer. Mis à part quelques battements d’action forts pendant la finale (il y a un formidablement parfait ici), cela signifie également la plupart des Beckett est une traînée à regarder. Initialement, Beckett allait s’intituler Né pour être assassiné (un titre infiniment plus alléchant capable de générer des intrigues) avant que Netflix n’achète les droits de distribution, changeant vraisemblablement le nom en l’identité de son protagoniste fade comme un moyen de reconnaître la pièce ennuyeuse qu’ils viennent d’acheter.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

