Critique du film – Cher Evan Hansen (2021) ⋆ .

Cher Evan Hansen, 2021.

Réalisé par Stephen Chbosky.

Avec Ben Platt, Amy Adams, Kaitlyn Dever, Julianne Moore, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Colton Ryan, Danny Pino, DeMarius R. Copes, Isaac Powell, Liza Kate, Avery Bederman et Gerald Caesar.

SYNOPSIS:

Adaptation cinématographique de la comédie musicale primée aux Tony et aux Grammy Awards sur Evan Hansen, un lycéen atteint de troubles d’anxiété sociale et son parcours de découverte de soi et d’acceptation.

Avant de dire quoi que ce soit, je dois préciser que même si je ne le méprise pas, je ne vais pas défendre Cher Evan Hansen. Cette adaptation musicale (avec l’aimable autorisation de Le monde de Charlie et Merveille réalisateur Stephen Chbosky, adaptant la pièce de théâtre musicale à partir d’un scénario de son créateur Steven Levenson) rend possible presque tous les mauvais choix créatifs dans sa tentative d’explorer un côté plus sombre des effets d’une mauvaise santé mentale. Je m’en fous non plus que le senior éponyme de 17 ans Evan Hansen soit joué par un Ben Platt de 27 ans qui a joué le rôle sur scène (pratique dépassée ou pas, ce casting n’est pas nouveau pour moi personnellement, mais dans le plus grand schéma des choses auxquelles il est difficile de penser une fois que l’histoire passe d’un développement d’intrigue inconfortable à un autre). Bien sûr, il a parfois l’air idiot (surtout lors d’une séquence de pleurs qui l’oblige à se débarrasser de certaines astuces faciales et à des postures cachant son âge), mais si je devais écrire une de ces listes digestes classant les 10 principales raisons de mal avec X , je ne suis même pas sûr que le casting de Ben Platt ferait l’affaire.

En tant que personnage, Evan Hansen fait des choix hâtifs sous pression pour un gain personnel qui frottera presque tous ceux qui regardent dans le mauvais sens. Cependant, en ayant quelques informations concernant sa dépression actuelle, son anxiété sociale (certains des tics dans la représentation ici se sentent un peu exagérés) et des aspects de sa vie familiale qui le laissent encore plus seul, il y a un certain degré de compréhension de pourquoi il fait certaines choses, même si on ne peut pas dire assez que quelqu’un a besoin de le gifler et de lui expliquer que peu importe à quel point sa vie s’améliore, son comportement est à la limite du sociopathe.

Le seul “ami” d’Evan est celui de Nik Dodani (également 27 dans la vraie vie, mais ne recevant aucun des dogpiling en ligne de Ben Platt) Jared (qui dit qu’ils ne sont amis qu’à cause de leurs parents), un plaisantin et un ami assez gentil par sympathie, mais aussi gravement sous-utilisé étant donné qu’il aide Evan dans ses actions immorales et, surtout lorsque la situation monte en flèche, passant d’une inspiration personnelle à l’ensemble de l’école à une inspiration nationale erronée, à tout moment, aurait pu briser la façade et exprimer la vérité. Au lieu de cela, il est plus intéressé à faire la lumière sur la tromperie (il falsifie des e-mails pour Evan, souvent tenté d’y placer des blagues inappropriées). Vers la fin, ses seules apparitions sont des aperçus suggérant que, pour lui, rien de tout cela n’est son problème et que ses mains sont propres, que la vérité éclate ou non. On pourrait faire valoir qu’il ne veut rien avoir à faire avec jusqu’où Evan pousse les choses, mais il est en bonne santé et complice du début de la fraude.

Les protagonistes n’ont pas non plus besoin d’être sympathiques pour qu’un film fonctionne et dise quelque chose de remarquable. Cher Evan Hansen est une vue déplaisante, bien qu’elle semble avoir des leçons intéressantes à tirer dans le troisième acte. Traiter les retombées et la résolution est ce qui fera ou détruira cette expérience comme passablement décente ou mauvaise (il y a trop d’autres erreurs en cours de route pour que le film atteigne jamais quelque chose au-delà de la médiocrité). Malheureusement, ces 20 dernières minutes environ sont une dérobade aseptisée à bon marché, ne condamnant pas les actions d’Evan et montrant de manière réaliste comment toute sa vie serait pour toujours une merde qu’Internet ne laisserait jamais tomber, et cela rendrait simplement difficile de sortir en public pour plusieurs raisons. (la partie la plus pathétiquement hilarante de la fin implique qu’il est possible d’être accepté dans n’importe quel collège brillant et réputé). Pour qu’un film moralement difficile prenne le juste milieu quand cela compte le plus, c’est carrément insultant.

C’est aussi déroutant que Cher Evan Hansen est une comédie musicale (pour ne rien enlever aux auteurs-compositeurs de la mise en scène Benj Pasek et Justin Paul) car il est difficile d’imaginer que quelqu’un veuille réellement chanter avec le personnage après les 20 premières minutes. C’est moins choquant pour les autres personnages, mais même dans ce cas, il est rarement fonctionnel ici pour les personnages de chanter une chanson. Encore une fois, ce n’est pas non plus un coup sur le film; il y en a quelques-uns qui résonnent émotionnellement, tels que « You Will Be Found ».

Il y a aussi de la malhonnêteté dans l’écriture Cher Evan Hansen comme incompétent ou horriblement horrible. Ben Platt réalise une performance acceptable bien que légèrement exploitante, bien que ses autres personnages tels que Zoe Murphy de Kaitlyn Dever (le béguin pour le lycée d’Evan qui se transforme grossièrement en un partenaire romantique potentiel basé sur une tragédie sur laquelle il capitalise avec des mensonges, des pensées conflictuelles ou non) et Alana d’Amanda Stenberg, une universitaire honorable collaborant avec Evan sur un projet militant de sensibilisation à la prévention du suicide, tous deux traitant de complexités méritant plus de temps et de concentration. Avec ces détails révélateurs à l’écart, il est sûr de dire qu’il est compréhensible que quiconque soit immédiatement détourné de regarder Cher Evan Hansen, bien qu’il soit utile de ne pas hésiter à montrer les signes les plus laids de la santé mentale et ce qu’elle peut amener les gens à faire, surtout lorsqu’ils sont combinés à d’autres facteurs qui brisent quelqu’un à l’intérieur.

Abandonné par son père et incapable de passer beaucoup de temps avec sa mère (joué par Julianne Moore, elle fait constamment des heures supplémentaires en tant qu’infirmière), Evan trouve également la famille parfaite qu’il a toujours voulue car des circonstances inconfortables et nauséeuses lui permettent de se rapprocher de La mère de Zoe (une Amy Adams en deuil, un peu exagérée mais assez décente) et son beau-père (Danny Pino). Bien sûr, rien de tout cela n’excuse ce qu’Evan Hansen fait tout au long du récit, mais sous le comportement douteux se trouvent des personnages qui méritent d’être analysés (en particulier Zoe, comme Cher Evan Hansen gagnerait grandement à ce que son personnage immensément plus sympathique et emphatique reçoive du temps partiel avec Evan). C’est aussi toujours une quantité malheureuse d’oscillations narratives et d’absences résultant en plus de « oofs » qu’un regard raisonnablement provocateur sur la mauvaise santé mentale.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

