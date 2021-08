Critique du film – CODA (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Coda, 2021.

Écrit et réalisé par Sian Heder.

Avec Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Marlee Matlin, Amy Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, Erica McDermott, Lonnie Farmer, Jose Guns Alves et Armen Garo.

SYNOPSIS:

En tant que CODA (enfant des adultes sourds), Ruby est la seule personne entendante de sa famille sourde. Lorsque l’entreprise familiale de pêche est menacée, Ruby se retrouve déchirée entre la poursuite de son amour de la musique et sa peur d’abandonner ses parents.

Emilia Jones est la révélation révolutionnaire de CODA méritant les honneurs des étoiles montantes. On en parlera probablement pour le reste de l’année, tout comme le film de l’écrivain et réalisateur Sian Heder lui-même était le sujet de la Sundance de cette année. Je finirai également par commenter sa performance impeccable, mais à bien des égards, tout autant d’esprit vient des parents et du frère sourds (l’acronyme CODA fait en fait référence à un enfant d’adultes sourds), qui sont tous joués par comédiens sourds.

Une famille de quatre personnes, ils forment un groupe de pêcheurs en difficulté mais soudés qui s’accrochent largement au bonheur et l’un à l’autre même face à l’incertitude financière. Pour les parents Jackie et Frank Rossi (interprétés par l’ancienne lauréate d’un Oscar Marlee Matlin et la star de la scène Troy Kotsur), c’est suffisant. Le couple marié reste toujours amoureux l’un de l’autre émotionnellement et sexuellement (ce dernier conduit à un humour de situation hilarant embarrassant qui ne semble pas bon marché ou insensible car le script a une touche délicate qui garantit que nous ne rions que de la situation et non du handicap ) et n’ont aucun désir réel de se faire des amis valides. Cela n’aide pas que la plupart de leurs pairs (une petite ville du Massachusetts apparemment sans beaucoup d’éducation ou de volonté de comprendre ceux qui sont différents) n’aient également aucun intérêt à apprendre l’ASL pour communiquer ou pour mieux se connaître.

À un certain niveau, même si les personnes environnantes étaient plus gentilles (et pour être juste, tout le monde n’est pas un connard ici), il serait toujours raisonnable d’accepter pourquoi les parents Rossi préféreraient s’en tenir à eux-mêmes, en se concentrant sur leur travail (ce qui implique un nombre limité de interactions avec d’autres personnes qui viennent avec l’inconvénient de se faire arnaquer lors de la vente du poisson) et vivre avec une mentalité tribale. Le monde est déjà nul, et il est encore plus nul pour les personnes handicapées. Il n’y a rien de mal à gagner sa vie en faisant ce que votre père et votre grand-père ont fait, en transmettant ces compétences à vos enfants.

Ce sera également une perspective qui varie d’une personne handicapée à l’autre, mais il n’est pas non plus facile de travailler ses nerfs et de se faire plaisir dans une conversation entre personnes non handicapées. Bien sûr, certains sont plus francs et prêts à se démarquer, mais je ne peux parler que pour moi-même en tant que quelqu’un qui a toujours eu du mal à se débarrasser de sa timidité même lorsque je suis entouré de personnes que je connais et qui m’acceptent clairement. Cela dit, l’un des éléments les plus émotionnels de CODA vient de les voir se battre pour l’indépendance, assumer de nouvelles responsabilités et se faire connaître après avoir vécu un peu de manière invisible.

Les enfants de Frank et Jackie, Ruby et Leo (le premier étant joué par Emilia Jones et mérite de souligner une fois de plus à quel point ses travailleurs sont étonnants ici, et Daniel Durant jouant son frère sourd) partagent ce lien familial incassable avec plus d’un défi de prendre des risques. À un moment donné, la famille décide de vendre du poisson pour elle-même, éliminant ainsi les intermédiaires, ce qui suscite la peur et l’inquiétude des parents qui se demandent qui serait prêt à apprendre à communiquer avec eux pour régler les transactions. Leo a l’une de ces réponses qui devrait rester avec n’importe qui aussi longtemps qu’ils vivent; ce devrait être à eux d’apprendre, pas à nous.

Aussi fascinant qu’ils soient à observer et à comprendre, le cœur de l’histoire vient de Ruby, qui est une extension de ce handicap tout en étant capable de parler normalement. Plutôt que d’assumer un rôle de gardienne, elle sert d’interprète pour sa famille que ce soit sur le navire (à l’écoute des appels radio et des environs), une station d’information qui veut faire un reportage sur la famille pour rompre avec eux-mêmes , et des transactions qui font la distinction entre faire ce qu’on attend d’elle et s’opposer à la volonté sans vergogne des acheteurs de profiter du handicap en offrant des salaires injustes.

Elle a également décidé de s’inscrire à la chorale, montrant de grandes promesses en s’exerçant sous la tutelle de Bernardo Villalobos (Eugenio Derbez, donnant ce qui doit être sa meilleure performance anglophone à ce jour, une qui joue à ses forces comiques pleines d’esprit tout en laissant de la place pour une œuvre dramatique émouvante). Après quelques scènes engageantes de Bernardo poussant Ruby à apaiser cette peur en elle et à chanter avec passion (il est clair que même si elle ne veut pas s’occuper de sa famille en tant qu’interprète toute sa vie, elle est nerveuse à sa manière de mettre elle-même dans la société), elle est jumelée à Miles (Ferdia Walsh-Peelo, un autre jeune talent brillant qui mérite plus de reconnaissance pour son incroyable performance dans Chanter la rue) pour interpréter un duo de “You’re All I Need To Get By”. Le problème, c’est que Miles s’associe à un groupe de méchants qui prennent plaisir à intimider Ruby parce qu’il vient d’une famille sourde et qu’il n’a pas toujours eu une voix normale. Magnifiquement, Bernardo encourage Ruby à embrasser cette soi-disant laideur pour créer quelque chose d’unique de sa propre identité. Ce n’est pas non plus un spoil de dire que son talent pourrait être gaspillé si elle ne cherche pas une bourse, même si cela signifie s’éloigner de la gestion de l’entreprise familiale.

Naturellement, les paroles de la chanson (ce n’est pas non plus la seule chantée tout au long du film qui parle aux personnages et à la narration) reflètent l’histoire, mais il y a une décision de conception sonore audacieuse lors d’une représentation de Ruby à laquelle sa famille assiste. C’est le genre de moment qui est prêt à sacrifier le divertissement pour offrir un aperçu de la vie des personnes sourdes, et une séquence si soigneusement et soigneusement construite qu’elle est également suffisante pour faire couler les larmes. En plus de cela, les 30 dernières minutes de CODA sont un jeu de retenue ou de succomber à pleurer.

C’est aussi un peu un miracle à dire, compte tenu CODA a la trajectoire de l’intrigue, les subtilités du passage à l’âge adulte et le ton de bien-être de ce qui devrait être joué à Sundance. Il y a aussi des moments ici qui, entre des mains moins compétentes, prendraient des moments qui pourraient encore être considérés comme une légère manipulation émotionnelle, mais faits ici sans les traire pour tout ce qui en vaut la peine, vidant toute sincérité du travail du personnage. Essentiellement, certaines lignes et situations dont je me serais normalement moqué ou auraient levé les yeux au ciel ont eu un impact majeur ici, ce qui témoigne probablement de la capacité de Sian Heder à maintenir l’authenticité.

Il y a une ou deux sous-parcelles qui pourraient être coupées ou peut-être étendues de quelques minutes, mais sinon, CODA est un film confiant et fier qui transcende la familiarité en superposant davantage la dynamique familiale ici au fur et à mesure que l’histoire se poursuit. En une année où de nombreux films (y compris les blockbusters majeurs) insistent sur l’importance de la famille, CODA le fait le plus puissamment avec un ensemble stellaire examinant les points positifs et négatifs d’une situation familiale complexe qui change la vie.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

