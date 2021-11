Critique du film de Belfast: Contours la politique avec des souvenirs d’enfance affectueux

Une Irlandaise plaisante à une autre pendant le Belfast de Kenneth Branagh en disant que les Irlandais sont nés pour partir, car sinon le monde n’aurait pas de pubs. « Tout ce dont les Irlandais ont besoin pour survivre », poursuit-elle, « c’est un téléphone, une pinte et la partition de ‘Danny Boy' » – des ingrédients clés pour une longue soirée de nostalgie sentimentale pour ceux que vous avez laissés derrière, ou peut-être ceux qui sont partis.

Selon ces normes, Belfast est un film très, très, très irlandais. Il y a des pintes, des téléphones et une interprétation décalée de « Danny Boy », ainsi que beaucoup de Van Morrison et de la danse. Mais surtout, il y a la nostalgie aux yeux embués et surtout réussie de Branagh. C’est devenu un cliché critique paresseux de déclarer qu’un film est une lettre d’amour à une ville ou au passé ou au cinéma, mais dans ce cas c’est incontournable, et Belfast réussit à nous transmettre cet amour.

Cela témoigne de la profondeur de sentiment avec laquelle Branagh imprègne le film, tourné presque entièrement en noir et blanc. Bien que se déroulant au début des troubles, la période de 30 ans de conflit ethno-nationaliste souvent violente souvent caractérisée comme une confrontation religieuse en Irlande du Nord, Belfast évite assidûment de prendre parti. Ce n’est pas un film politique. L’accent reste mis sur une famille prenant une décision monumentale et la communauté qui l’entoure – tout comme la famille de Branagh l’a fait quand il était un garçon.

Le remplaçant de Branagh est un garçon de 9 ans nommé Buddy (Jude Hill), qui vit avec son père et sa mère (Jamie Dornan et Caitríona Balfe) et son frère aîné Will (Lewis McAskie) dans une rue ouvrière de Belfast. Pa travaille comme menuisier en Angleterre, mais rentre à la maison tous les quelques week-ends ; ses parents (Ciaran Hinds et Judi Dench) vivent à proximité, tout comme de nombreux cousins ​​et voisins. Des commerçants aux femmes au foyer en passant par les hommes du pub, ils se sont tous connus toute leur vie. Ils sont tous, par essence, de la famille.

Mais nous sommes en 1969, et les ennuis se profilent à l’horizon. Un jour, alors que Buddy et les autres enfants jouent dans la rue, des fidèles protestants se présentent et commencent à viser violemment les maisons et les magasins des catholiques avec des briques et des bombes. C’est terrifiant, et ce n’est que le début. Une barricade de fortune construite au pied de la rue sert de poste de contrôle, et les adultes s’inquiètent les uns des autres de ce qui arrive à leur maison.

Buddy et sa famille, comme beaucoup dans la rue, sont protestants. Mais ils ont beaucoup d’amis catholiques, des gens qu’ils ont connus toute leur vie, et pour la plupart, les voisins n’apprécient pas l’intrusion.

Jamie Dornan et Lewis McAskie à Belfast. Fonctionnalités de mise au point

Et bien sûr, Buddy a 9 ans. La politique et les troubles ne sont intéressants que dans la mesure où ils empiètent sur les activités normales de la vie, comme attirer l’attention de la plus jolie fille de la classe ou apprendre des stratégies pour obtenir un crédit partiel sur ses devoirs de mathématiques de son grand-père. Oui, Buddy et son frère reçoivent des instructions strictes de Pa de ne pas faire de courses ou d’effectuer les tâches que les loyalistes leur demandent de faire. Ils discutent avec leurs cousins ​​pour savoir si quelqu’un est catholique ou protestant, et ils se plaignent de devoir aller à l’église. Mais ils sont beaucoup plus enthousiastes à l’idée de regarder The Man Who Shot Liberty Valance à la télévision ou Chitty Chitty Bang Bang au théâtre que tout ce qui se passe dans l’actualité ; lorsque les troubles apparaissent sur la petite télévision domestique, seuls les adultes y prêtent attention.

En se concentrant sur les souvenirs de Buddy – qui sont ses propres souvenirs – Branagh vise à faire ce que ses personnages veulent : se concentrer les uns sur les autres et sur leur communauté, plutôt que sur des combats politiques fondamentalement impossibles à gagner. Branagh (et Buddy) utilisent le raccourci commun de parler de conflit religieux, entre protestants et catholiques, mais la réalité était beaucoup plus profonde, résultant de la discorde historique et culturelle qui est très profonde dans le pays. Les nationalistes, qui se considéraient comme des Irlandais indépendants (et catholiques), et les unionistes, qui se considéraient comme faisant partie du Royaume-Uni (et protestants), se sont fait la guerre non pas à cause de différences théologiques mais à cause de conflits dans la façon dont ils considéraient leur identité comme Irlandais et hostilité de longue date découlant de la domination britannique de l’Irlande.

Les Troubles ont duré 30 ans, jusqu’à l’Accord du Vendredi Saint en 1998. Des milliers de personnes sont mortes au cours de ces décennies. Mais les accords politiques ne peuvent pas dissiper entièrement les vieilles disputes et rancunes. Des incidents périodiques à faible frémissement depuis lors montrent que ces sentiments sont toujours bien vivants. Et les problèmes créés par le Brexit ont ravivé la violence.

Pourtant, les gens doivent continuer à vivre. Le cadrage de Belfast, du point de vue d’un enfant, permet à Branagh de dépasser la politique. Il se concentre plutôt sur ses parents (certes incroyablement beaux), ses grands-parents aimants, les conversations qu’il a entendues et qu’il n’a comprises qu’à moitié. Le portrait de la rue de Buddy que nous obtenons du film semble un peu lissé, les coins rugueux effacés dans la mémoire. Belfast est surtout un film joyeux, et parfois doux-amer, et seulement occasionnellement un film vraiment tendu. C’est à son meilleur dans ces moments joyeux.

Judi Dench, Jude Hill et Ciarán Hinds à Belfast. Fonctionnalités de mise au point

Est-ce bon? Dépend de votre point de vue. Il y a un argument à faire valoir que Belfast, qui sortira en 2021, devrait être audacieux, prendre position, tracer une ligne de 1969 à aujourd’hui. C’est un peu frustrant de regarder le film et de savoir qu’en évitant la politique, il a probablement considérablement augmenté ses chances pendant une saison de récompenses bondée.

Là encore, la règle cardinale de l’évaluation d’un film est de commencer non pas par ce que vous souhaitez qu’il soit, mais par ce que c’est réellement, et s’il est bon d’être cette chose. Belfast n’est pas un film avec un message sur la politique, mais sur la maison et la famille et où vous trouvez les deux. (Petit étonnant que Branagh, qui a quitté l’Irlande à l’âge de 9 ans, déménageant avec sa famille à Reading, en Angleterre, se soit retrouvé à écrire le film en seulement huit semaines alors qu’il était enfermé à Londres.) Et l’habileté derrière cela séduit et charme, autant que une bonne histoire autour de quelques pintes au pub pourrait faire l’affaire. Ce genre de désir et d’amour est partout à Belfast, et en ce moment, cela ressemble à une catharsis.

Belfast ouvre dans les salles le 12 novembre.