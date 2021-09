Luana Anders dans Dementia 13 (Lionsgate/Image de la bande-annonce via YouTube)

La démence 13 de 1963 – une histoire de peur, de tromperie et de cupidité meurtrière – reste d’actualité aujourd’hui.

Alors que l’Amérique entre dans le dixième mois de sa Walpurgisnacht, le premier film de Francis Coppola, Dementia 13, est de retour pour nous rappeler les peurs séculaires – et la raison pragmatique oubliée. Les débuts de réalisateur de Coppola, en 1963, ont été initialement publiés dans la moitié inférieure d’un double projet de loi avec X: The Man with X-Ray Eyes, comme l’un des effrayants cheapies américains internationaux de Roger Corman.

Comme Le Parrain, le film de gangsters qui certifierait Coppola en tant qu’artiste cinématographique de classe mondiale une décennie plus tard, Dementia 13 utilise également les conventions du film de genre. Mais tandis que les profondeurs émotionnelles de ce film d’exploitation sont cachées par des raccourcis à petit budget et une psychologisation à rabais, les lieux communs génériques sont rendus évocateurs par le flair déjà évident du jeune Coppola. (La photo étrange d’une poupée mécanique rampant sur les pièces du puzzle de Citizen Kane montre une véritable inspiration d’étudiant en cinéma.)

En commençant par les mystères d’un manoir en Irlande où la fortune de la famille américaine Haloran porte un sombre secret et fait allusion à des motivations individuelles sournoises, Coppola a fourni un scénario de compagnon qui correspondait à l’intérêt commercial du producteur Corman pour l’horreur toute faite. Leur exploitation d’Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne et Henry James crée des échos culturels indéniables.

Tout comme Le Parrain a été pris comme une métaphore du capitalisme d’entreprise, l’histoire de peur et d’avidité de Dementia 13 évoque des luttes de pouvoir maniaques dans la plus longue guerre d’Amérique – la guerre des classes en cours maintenant évidente dans notre politique culturelle divisée. La scène de meurtre d’ouverture de Coppola remonte à Une tragédie américaine de Dreiser et s’étend jusqu’au week-end de Godard – des références qui mettent en évidence les corruptions de la vie de la classe moyenne au XXe siècle.

Dementia 13 distille ce mécontentement dans ce qui est essentiellement un drame familial – le thème préféré de Coppola, trouvé dans Gardens of Stone, Tucker, les films pour garçons The Outsiders et Rumblefish, ainsi que dans plusieurs de ses films indépendants en fin de carrière, dont Tetro et le Twixt émotif. Maintenant, rétrospectivement, nous pouvons réfléchir à Dementia 13 pour l’examen précoce et instinctif de Coppola des échecs, des obligations manquées et des déceptions que l’unité familiale a en commun avec notre structure nationale en voie de désintégration. Chacun des frères Haloran doit faire face au spectre du « talent hérité » (tout comme les frères Corleone), et chacun abuse de son héritage, comme s’il ne répondait pas à un idéal. Un personnage est décrit avec le commentaire « Un Américain. . . tu peux dire [he’s] été élevé sur des promesses.

Il n’est pas exagéré de considérer cette ère de calcul et de réparations comme celle de la démence. Enfin, les peurs persistantes de Poe et Hawthorne (La chute de la maison Usher, La maison des sept pignons) semblent être revenues nous hanter dans une monstruosité aux yeux écarquillés qui semble presque satirique. Peut-être le semblera-t-il aux futurs historiens.

Les historiens du cinéma noteront que le titre Dementia 13 est une farce de l’industrie cinématographique, empruntée au bonimenteur de film d’exploitation rendu célèbre par William Castle. Un court quiz sur le film « D-13 » a testé si le public était psychologiquement apte à regarder le film. C’est une blague sur la capacité des Américains à tromper les aboyeurs de carnaval, pas différent du bon sens d’un politicien (ou des clichés sournois de Coppola de la star féminine Luana Anders dans des moments de détresse et de danger). Coppola n’a pas tourné le test (Monte Hellman l’a fait), et cette nouvelle restauration Blu-ray de Dementia 13 de Lionsgate/Vestron le sépare du film lui-même.

La mission continue de Coppola de recouper, réviser et rééditer ses films précédents suggère une insatisfaction qui pourrait être soit une excentricité personnelle, soit liée au mécontentement qui caractérise notre Walpurgisnacht actuelle. Dans cette recoupe de Dementia 13 – un politicien dirait qu’il s’agit d’une « remise à zéro » – Coppola nous rappelle également les normes d’appréhension et de suspicion qui semblent ne plus s’appliquer pendant cette période de mensonge audacieux. Dementia 13 n’a jamais développé de culte parce qu’il est en deçà de la compulsion psychologique que les films du Parrain ont exploitée. Pourtant, cette histoire d’une famille d’artistes frustrés et fous furieux contient sa propre métaphore inconsciente de l’avancement social et du contrôle qui a besoin d’être expliquée aujourd’hui.

Même les films d’horreur éculés nous confrontent aux extrêmes, et un artiste commercial talentueux comme Coppola peut nous rappeler nos limites en période de stress.

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

