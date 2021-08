Critique du film – Démoniaque (2021) ⋆ .

]]>]]>

Démoniaque, 2021.

Écrit et réalisé par Neill Blomkamp.

Avec Carly Pope, Nathalie Boltt, Chris William Martin, Michael J Rogers, Kandyse McClure, Terry Chen, Jason Tremblay et Quinton Boisclair.

SYNOPSIS:

Une jeune femme libère des démons terrifiants lorsque des forces surnaturelles à l’origine d’une rupture vieille de plusieurs décennies entre mère et fille sont impitoyablement révélées.

Neill Blomkamp est sur le point de vivre une expérience révolutionnaire avec son dernier long métrage narratif Démoniaque (son premier depuis l’horrible raté de 2015 Chappie qui suggérait la grandeur reconnue par les Oscars de District 9, qui a encore une suite en préparation, peut-être un coup de chance), un retour aux sources et un budget limité non sans une ambition fascinante. Le récit incorpore des situations pour permettre une toute nouvelle technologie cinématographique, impliquant des acteurs de capture de mouvement en tant qu’objets géométriques. En un mot, les personnages sont transportés dans un espace de réalité virtuelle où ils sont rendus comme des représentations intentionnellement pixélisées et tachetées d’eux-mêmes qui brouillent la frontière entre la réalité et l’animation. Pensez-y comme entrer dans un jeu vidéo, mais pas tout à fait.

Le raisonnement derrière cette expérimentation en cours est qu’une mystérieuse société de recherche médicale connue sous le nom de Therapol mène diverses études sur des individus inconscients, en particulier ceux qui souffrent du coma, tout en étant encore capables de formuler des pensées. Ceux qui entrent dans la simulation entrent vraiment dans un état d’esprit onirique pour l’hôte (les lieux et les événements peuvent être aussi fragmentés qu’un véritable rêve ou cauchemar, avec l’hôte capable de prendre une apparence plus jeune) où les barrières de communication sont désormais brisées . En théorie, cela semble révolutionnaire. Pourtant, Démoniaque est aussi un film d’horreur, et pour le meilleur ou pour le pire, Neill Blomkamp développera ce concept jusqu’aux confins de son esprit.

Tenir l’histoire ensemble est la traumatisée Carly (Carly Pope), toujours secouée et faisant des cauchemars en revivant l’incendie criminel de sa mère Angela (Nathalie Boltt). Elle renoue également avec une paire d’amis d’enfance séparés (ils se sont tous brouillés après les actions dérangeantes d’Angelo), Sam et Martin (Kandyse McClure et Chris William Martin, respectivement) qui ont ouvert la voie à la visite de l’installation Therapol ci-dessus pour tester à contrecœur la simulation et avoir une conversation avec sa mère. Encore une fois, ces interactions jouent avec la réalité et la fantaisie d’une manière qui semble vraiment fraîche pour le cinéma (entre les statistiques d’affichage du HUD pour Carly et les angles de caméra sélectifs, Démoniaque vient à quelques centimètres de prendre la forme de regarder quelqu’un jouer à un jeu d’horreur de survie dans un paysage cinématographique) et, en raison de l’inconnu en termes de techniques de narration et de réalisation de films, suspensif.

Pour une raison quelconque (peut-être ses contraintes budgétaires ou la nécessité de faire une autre réécriture pour étoffer davantage l’histoire et les personnages), Neill Blomkamp ne souhaite pas s’engager dans cette nouvelle technique de réalisation. Ce serait également bien si le reste du film était aussi fort que ces scènes, mais chaque fois en dehors de la simulation, Démoniaque plonge dans une écriture surnaturelle clichée mettant en vedette tout, des personnages recherchant rapidement des informations sur Internet à l’élaboration d’indices dans leurs cauchemars à une créature quelque peu boiteuse à base de corbeau, le tout avec un dialogue maladroit et une livraison médiocre. Malheureusement, chacun de ces éléments est pâle par rapport à la grande révélation sur les scientifiques de Therapol, qui ne reçoit même pas beaucoup d’élaboration ou de mise au point suite à leurs véritables intentions car il semble que plus de scènes ont été tournées centrées sur eux mais ont été rapidement supprimées, très probablement sur Neill Blomkamp réalisant que cela ne correspond pas à la tentative de reconnexion mère/fille axée sur le personnage. Franchement, c’est hilarant de stupidité au point qu’un bon nombre de personnes fermeront probablement le film.

Au moment où Carly retourne une fois de plus dans la simulation avec toutes les réponses pour une dernière rencontre avec sa mère, Démoniaque a perdu tout son attrait d’originalité et d’utilisation révolutionnaire de la technologie. C’est le film que Neill Blomkamp voulait faire, mais après 30 minutes, il choisit de se contenter d’une histoire de possession moyenne avec des copouts paresseux tels que des rêves dans les rêves pour un faux sentiment de danger. La bonne nouvelle est qu’un cinéaste beaucoup plus talentueux le remarquera probablement et fera quelque chose d’impressionnant avec la géométrie volumétrique.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>