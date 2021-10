Critique du film : ‘Eternals’, une saga Marvel de second ordre

Gemma Chan dans Éternels. (Marvel Studios)

Malgré son réalisateur oscarisé, Eternals est une saga de super-héros Marvel de fond en comble.

Chloé Zhao, la première lauréate de l’Oscar du meilleur réalisateur pour réaliser un film de Marvel Cinematic Universe, a promis d’apporter au royaume des superproductions le portrait basé sur les personnages et le réalisme teinté de documentaire qu’elle a exposé dans The Rider et Nomadland. Pourtant, surprise ! Eternals est l’un des films les plus stupides, les plus ringards, les plus banals et les moins humains des 26 films MCU, un raté créatif de l’ordre des deux premiers films de Thor ou Avengers: Age of Ultron. Zhao est passé d’indies artisanales délicates à des ordures hollywoodiennes surtraitées et remises en question en un temps record.

Eternals est un X-Men rechapé de second ordre sur un escadron d’êtres divins qui ont secrètement été ici avec nous sur Terre tout au long de l’histoire humaine, mais adoptent une approche non interventionniste de tous nos conflits, bien qu’ils aient une bataille continue avec un idiot -Aspect race de monstres appelés Deviants. Ce sont essentiellement des dinosaures faits de racines d’arbres et ressemblent à un projet d’artisanat que votre enfant de neuf ans a ramené du camp d’été. Malgré tous leurs rugissements et leurs morsures, ils sont à peu près aussi effrayants que les arbustes.

Les auteurs certifiés du secteur des blockbusters mettent de plus en plus un point d’honneur à étirer leurs films dans l’espoir que la lourdeur soit prise pour du sérieux, et donc Zhao traîne les choses pendant plus de deux heures et demie, en grande partie en gommant la conduite narrative avec un nombre infini de flashbacks de plus en plus ennuyeux. Les points soulevés par toutes ces scènes combinées auraient pu être présentés dans un seul prologue, mais ils servent au moins à faire grimper le budget avec un spectacle historique dénué de sens, de Babylone à Tenochtitlan.

Bien que le film se considère un peu profond et philosophique, il ne contient qu’une demi-idée intéressante, à savoir que les guerres sont nécessaires car elles conduisent à l’innovation, qui à son tour conduit à la croissance. C’est faux, bien sûr, c’est pourquoi la notion n’est pas du tout développée, mais au moins elle fournit un point de discussion sous le blizzard dénué de sens des effets CGI. Les questions de fond sur l’immensité dévastatrice du temps et à quel point il doit être punitif d’être immortel, ou même comment faire fonctionner une relation à travers les siècles, sont simplement ignorées dans le script, qui est redondant crédité à « Chloé Zhao et Chloé Zhao & Patrick Burleigh et Ryan Kirpo et Kaz Kirpo). Je ne sais pas si le clonage ou l’ego est ce que cela signale, mais aucun des Zhaos ne sait comment écrire des super-héros.

Surveillés de près par le dieu des dieux Arishem, qui ressemble à un Iron Man à six yeux et est aussi difficile à prendre au sérieux que n’importe quoi d’autre dans ce film ringard, les Eternals mettent enfin l’intrigue en marche après environ une heure, quand nous apprenons que, séparés depuis des centaines d’années, ils doivent se réunir pour sauver la Terre de la destruction. Comme il n’y a que deux humains remarquables dans l’histoire – l’un est largué après les dix premières minutes et l’autre est un doofus de comédie-relief – l’humanité est notablement absente de l’histoire. Le film ne donne jamais l’impression que les enjeux sont élevés pour nous tous ; au lieu de cela, cela nous donne des acteurs ennuyeux jouant des personnages ennuyeux qui se chamaillent et plaisantent alternativement pendant qu’ils débattent pour savoir si les humains valent même la peine d’être sauvés ou si c’est une bonne idée de saper leur patron Arishem. (Il s’avère être étonnamment indulgent pour leurs manigances : malgré la voix tonitruante, il a les instincts disciplinaires d’un enseignant de maternelle.) Le point culminant est une piñata de dénigrement et d’affrontements insensés à travers un paysage insulaire aride parsemé du vomi habituel de CGI.

Et qui sont les Éternels ? Ils sont une caste des arnaques les plus ennuyeuses qui auraient pu être imaginées par le comité de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de votre collège communautaire local. Rencontrez Ikaris (Richard Madden) : Il vole et tire des rayons laser de ses yeux, il est donc Superman, mais écossais ! Que diriez-vous de Flash, seulement c’est une femme sourde de couleur (Lauren Ridlof) ! Ou un Reed Richards gay, noir et de grande taille, Phastos (Brian Tyree Henry) ! Un artiste bourru de contrôle de l’esprit nommé Druig est joué sans aucun attrait par l’acteur sans charisme Barry Keoghan. Lia McHugh est tout aussi ennuyeuse, en tant qu’enfant métamorphe nommé Sprite qui est comparé à Tinkerbell. Sauf imaginez la fée Clochette à la première heure du matin quand elle est de mauvaise humeur et grincheuse et n’a pas encore pris son café.

Le seul personnage vaguement amusant est un gars qui lance des boulets de canon laser de cette façon et de cela, mais qui a été infiltré en tant qu’acteur de Bollywood pendant 100 ans. Kumail Nanjiani fait preuve d’un peu d’éclat dans le rôle, mais c’est un mystère pourquoi il a pris la peine de s’en faire autant. Pourquoi a-t-il besoin d’armes massives alors qu’il peut lancer des pamplemousses dorés magiques sur ses ennemis ?

Complétant le sens du casting de friperie, cette liste de restes, de has been et de troisièmes cordes est complétée par quelques actrices des années 1990, Salma Hayek et Angelina Jolie. Le personnage de Jolie, Thena (la hipster Athena, je suppose), continue de conjurer des lances laser et des tridents dorés et des trucs dans les airs, ce qui a l’air aussi idiot que cela puisse paraître.

J’ai presque oublié le personnage principal, mais seulement parce qu’elle est complètement oubliable. Joué par la décevante Gemma Chan, Sirse est un anthropologue sino-anglais qui peut transformer les choses en pierre ou en poussière. Elle a l’air . . . joli? Je ne peux pas penser à un personnage central dans un film de super-héros qui soit moins convaincant. Chan a à peu près le niveau de puissance de star que vous attendez d’une maman dans une publicité Target. Comme tous les autres éléments de ce film, elle donne l’impression que cette franchise est à court d’idées et de talent.

