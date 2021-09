Critique du film – Gaia (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Gaïa, 2021.

Réalisé par Jaco Bouwer.

Avec Monique Rockman, Carel Nel, Alex van Dyk et Anthony Oseyemi.

SYNOPSIS:

Un garde forestier blessé lors d’une mission de routine est sauvé par deux survivants hors réseau. Ce qui était initialement un sauvetage bienvenu devient de plus en plus suspect à mesure que le fils et son père renégat révèlent une dévotion cultuelle pour la forêt.

Gaia commence par un assortiment d’angles de caméra à l’envers au-dessus d’une forêt sud-africaine qui tourbillonne autant qu’ils donnent le vertige. Sa cinématographie accrocheuse crée immédiatement une atmosphère inquiétante et étrange pour le lieu (bien que le titre, qui signifie Mère Terre, fasse également du bon travail à cela) et annonce d’emblée que la procédure sera quelque peu abstraite et difficile. Dans ce paysage exotique, quelques gardes du parc nommés Gabi et Winston (joués par Monique Rockman et Anthony Oseyemi, respectivement), semblent faire des recherches parce que le premier écrira un livre sur l’environnement. La raison pour laquelle ils sont là n’a presque pas d’importance, car l’un des deux survivants qui y vivent attrape et détruit l’un de leurs drones. En conséquence, Gabi et Winston décident de faire ce qui fonctionne toujours dans les films d’horreur, sans savoir ce qui se cache dans leur environnement ; Ils se sont séparés.

Les habitants de cette jungle sont Barend (Carel Nel) et Stefan (Alex van Dyk), un duo père-fils qui est là par choix et semble vouloir apaiser la force surnaturelle qui y vit. Gaia se déroule également dans le monde moderne (comme en témoignent le drone mentionné ci-dessus et les téléphones portables), bien que ces deux vivent essentiellement comme des habitants des cavernes. Barend fait tout son possible pour garder Stefan dans l’ignorance de la technologie, qui n’a pas d’opinions ou de pensées honnêtes sur sa propre vie du point de vue de son père.

Les quatre personnages ici ont un ennemi à combattre ; créatures ressemblant à des champignons zombies (oui, ce sont à peu près précisément des Clickers de Le dernier d’entre nous) qui peuvent infecter toute personne qu’ils mettent la main sur. Ce qui est plus troublant, bien que d’une beauté envoûtante, c’est la façon dont la nature envahit complètement leur corps si le sang n’est pas retiré ou si les médicaments ne sont pas appliqués. Pensez à la Spectacle d’horreur segment d’anthologie centré sur Stephen King, mais pas limité à l’herbe ou à la “merde de météore”. La mort est poétiquement réalisée avec des vues magnifiques de la nature. Il convient également de mentionner que pour une fonctionnalité à petit budget, les effets pratiques et CGI se comparent de manière impressionnante à certains blockbusters hollywoodiens récents.

Finalement, Gabi croise la route des solitaires (Winston rencontre un sort plus cruel) alors qu’ils l’aident à se rétablir après s’être fait prendre dans un piège à la cheville, puis lui expliquent comment survivre. Le silence est essentiel (les créatures semblent chasser en utilisant l’odorat et l’écholocation), l’arc et les flèches s’avèrent efficaces pendant le combat, et rester ensemble est vital. Elle découvre également divers mémos et documents expliquant certains exposés selon lesquels le père et le fils sont ici pour une raison discutable. Certes, le dialogue est l’une des faiblesses du film, notamment lorsque Barend crache une tangente contre le monde extérieur qui est à la fois correcte mais aussi un peu trop énervée. Il devrait être évident que Gaïa propose des analogies et des touches viscérales capricieuses reflétant la destruction actuelle de la Terre. Pourtant, sa haine contre, disons, les téléphones portables est forcée, même en tenant compte du fait qu’il veut garder la technologie à l’écart pour garder le contrôle sur son fils.

Dans sa quête pour échapper à tout ce qui se passe ici (il devient de plus en plus clair que le père est hors de son rocker), Gabi se lie avec Stefan non seulement parce qu’elle veut de l’aide pour fuir, mais elle sait aussi que c’est mal comment abrité et dangereusement élevé le jeune adulte est. Encore une fois, l’intrigue n’est pas nécessairement livrée de manière impressionnable ou mémorable, mais la photographie est frappante avec des images qui mélangent l’humain et la nature avec une combinaison de bienveillance et de malveillance. Il y a aussi une séquence de rêve particulière qui est hypnotiquement bizarre.

Le réalisateur Jaco Bouwer et l’écrivain Tertius Kapp ont créé un regard mal à l’aise, atmosphériquement puissant et visuellement étonnant sur la Terre Mère en train de se venger. Alors que la dynamique changeante entre Gabi et Stefan (qui devient de plus en plus conflictuelle d’heure en heure) offre quelque chose d’intrigant en termes de personnage, ce sont également les performances relativement sobres et le langage corporel de toutes les personnes impliquées qui compensent l’écriture et la narration approximatives. Tout sur Gaïa, de par sa partition synthétique brouillée, son rythme soutenu (qui sait quand il est temps de révéler plus d’informations) et sa présentation trippante, évoque une peur troublante. Gaïa ne laissera peut-être pas un impact profond, mais c’est assurément un voyage envoûtant et cauchemardesque.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>