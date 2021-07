Critique du film – Gunpowder Milkshake (2021) ⋆ .

Lait frappé à la poudre, 2021.

Réalisé par Navot Papushado.

Avec Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett, Paul Giamatti, Michelle Yeoh, Carla Gugino, Freya Allan, Chloe Coleman, Ralph Ineson, Samuel Anderson, Michael Smiley et Adam Nagaitis.

SYNOPSIS:

Trois générations de femmes se battent contre celles qui pourraient tout leur prendre.

Lait frappé à la poudre est une injection d’adrénaline d’action féministe à la hauteur de son titre absurde. Mettant en vedette Karen Gillan dans le rôle de Samantha, l’assassin souvent impassible et pragmatique, une pièce de théâtre présente une séquence de combat si créative qu’à la fin, je n’ai pas pu m’empêcher de mettre le film en pause, abasourdi. Sans gâcher les détails, cette séquence particulière restreint certaines capacités physiques de Samantha au point où elle doit truquer son corps d’une certaine manière en utilisant des objets à proximité et compter sur l’aide d’Emily (Chloe Coleman, huit trois quarts) , qui était en fait assez drôle et la comédie d’espionnage de l’année dernière mon espion). Naturellement, ce qui suit est horrible et sanglant, mais vous ne remarquez presque même pas les dommages causés par le fait d’être trop occupé à se délecter de l’imagination exposée. C’est une chose quand la violence est viscérale et bouleversante (quelque chose dans laquelle Samantha excelle également), mais s’émerveiller devant ces choses en tandem avec une créativité démente et joyeuse donne quelque chose de plus, la magie proverbiale du film.

Maintenant, je ne veux pas dire que le co-scénariste et réalisateur Navot Papushado (collaborant avec Ehud Lavski sur le scénario) a fait un film d’une scène parce que c’est loin de ça, mais rien avant et après n’atteint les sommets de cette joie et l’extase. Rien de tout cela ne veut dire que Lait frappé à la poudre est un mauvais film non plus, juste que les cinéastes ont élevé leur propre barre haut, puis tombent dans une médiocrité agréable (votre kilométrage variera en fonction de votre réaction au message patriarcal manifeste qui se situe quelque part entre trop brutal et intelligent). Je n’essaie pas non plus de dire que la bataille culminante est une déception (il y a beaucoup de chorégraphies de combat impressionnantes et de début de travail, avec Karen Gillan menant la charge pour ce qui est facilement l’un de ses personnages les plus amusants à regarder), mais que cela pourrait peut-être ont utilisé un autre gadget de modification permettant une plus grande liberté d’imagination en ce qui concerne les corps qui s’empilent.

Heureusement, le reste de Lait frappé à la poudre est tout simplement étrange d’une manière fascinante, prenant place dans sa propre version de la réalité moderne. Samantha est née en (Jeu des trônes l’ancienne Lena Headey joue sa mère) et travaille pour le syndicat du crime surnommé The Firm (ce qui fait vraiment penser au film de Tom Cruise à chaque fois qu’il est prononcé, mais je m’éloigne du sujet), où un comptable voyou a volé beaucoup d’argent. À la demande de Nathan (Paul Giamatti), l’homme qui l’a élevée en l’absence de sa mère, Scarlet, Samantha est enrôlée pour tuer le transfuge et récupérer l’argent. Naturellement, cela s’avère difficile car une faction rivale a d’autres idées, et Samantha se retrouve soudainement à protéger la bambin susmentionnée, Emily. En bref, la mission de routine dans un bowling voisin se termine avec Samantha qui fend les têtes avec les boules de bowling elles-mêmes.

La construction du monde ici semble également arrachée à un jeu vidéo (parfois, on a l’impression que Navot Papushado a présenté le projet comme tel, a été rejeté, puis a décidé de le transformer en un film d’action pop-corn pour STX avant que Netflix n’achète les droits de distribution), avec une bibliothèque tenue par des femmes d’écran légendaires (Angela Bassett, Michelle Yeoh et Carla Gugino) qui louent techniquement des livres, même s’ils contiennent des armes à feu uniques. Disons simplement qu’ils sont aussi bien plus que des vendeurs glorifiés, chacun ayant ses propres armes distinctes pour des moments glorieusement sanglants. Prendre une page de John Wick (pour vous donner une idée de combien cette série va inspirer d’autres films, c’est le deuxième que j’ai regardé cette semaine qui emprunte des éléments tout en cherchant sa propre identité), il y a aussi un diner (un riff sur l’hôtel Continental) où les serveuses fouillent et dépouillent les clients de toutes les armes qu’ils emballent.

Beaucoup de Lait frappé à la poudre joue également avec le mystère atmosphérique et l’éclairage d’ambiance, alors que les téléspectateurs se demandent pourquoi Scarlet a laissé Samantha derrière, des détails sur les trahisons, plus sur les criminels adverses et plus sur ce ventre d’assassins. Il serait correct de dire que le film s’écoule d’une séquence d’action à l’autre, mais il y a aussi une quantité surprenante de temps d’arrêt entre eux tout en restant dans des zones chaudes mortelles. Ce film se soucie assurément de ces personnages et du thème abordé concernant les femmes qui s’élèvent, bien qu’il n’y parvienne jamais pour un impact émotionnel significatif. Cependant, il est délirant et idiosyncratique à peu près à chaque tour, même lorsque les balles volent. L’histoire mise à part, la brutalité physique de la performance de Karen Gillan est une raison plus que suffisante pour regarder Lait frappé à la poudre, et il y a une certaine curiosité quant à savoir où cela va d’ici. Ne soyez pas surpris si vous n’atteignez jamais le même niveau d’enthousiasme après l’ingénieux combat à l’hôpital.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★

