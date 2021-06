Critique du film – Infinite (2021) ⋆ 10z viral

Infini, 2021.

Réalisé par Antoine Fuqua.

Avec Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Rupert Friend, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson, Toby Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jason Mantzoukas, Tom Hughes, Liz Carr, Wallis Day, Kae Alexander, Joana Ribeiro, Lili Rich et Raffiella Chapman.

SYNOPSIS:

Un jeune homme troublé, hanté par les souvenirs de deux vies antérieures, tombe sur la société secrète séculaire d’individus similaires et ose rejoindre leurs rangs.

On pourrait faire valoir que Infini (le dernier du réalisateur Antoine Fuqua, adaptation du livre de D. Eric Maikranz Les papiers réincarnationnistes et un scénario de Todd Stein et Ian Shorr, bien qu’on ait vraiment l’impression qu’Hollywood a pris une autre chance d’apporter Assassin’s Creed à la vie mais en quelque sorte pire) est un plaisir stupide. De plus, si quelqu’un veut profiter d’une stupidité sans vergogne et d’une action absurde, plus de pouvoir pour lui. Je fais la même chose de temps en temps * vérifie les e-mails pour la dixième fois aujourd’hui, en espérant l’inévitable F9 projection presse invite à venir*. Cependant, il y a quelque chose d’incroyablement malavisé qui conduit le mécanisme de réincarnation de Infini qui minimise la maladie mentale, en particulier la schizophrénie, en la présentant comme une capacité spéciale. Naturellement, c’est un cadeau qui est la clé pour sauver le monde.

Une poursuite à grande vitesse en 1985, la France ouvre la voie aux côtés d’un graphique à l’écran qui lit “Last Life”, faisant référence à une vie antérieure vécue. Les principaux acteurs impliqués dans cette escapade absurde où les véhicules défient systématiquement les lois de la physique sont le Treadway de Dylan O’Brien, le méchant Bathurst de Rupert Friend et les tourtereaux soutenant le premier, avec une réserve apparemment infinie de policiers essayant de mettre fin à la route le chaos. Il y a aussi une exposition de voix off expliquant les bases de ce monde; certaines personnes naissent capables de revivre les souvenirs d’une vie antérieure, et ces individus sont divisés en factions du bien et du mal (les croyants qui veulent utiliser le don de réincarnation de manière responsable et les nihilistes qui considèrent cela comme une malédiction et veulent mettre fin à elle). C’est l’explication au niveau de la surface, et Infini n’explore jamais le concept plus en profondeur au-delà de cela. La poursuite en voiture dégénère en une plus grande violence entraînant la mort, mais pas avant que Treadway ne soit capable de cacher un artefact dont les nihilistes ont besoin pour leurs objectifs infâmes.

Infini puis passe en revue la vie d’Evan MaCauley (Mark Wahlberg, conscient de l’absurdité de l’intrigue et la bousculant complètement), une baisse de sa chance, un armurier de New York. Oui, il forge en fait une épée à partir de la mémoire musculaire d’une ancienne vie asiatique dont il ne sait pas trop pourquoi lui vient à l’esprit, qu’il vend à des trafiquants de drogue en échange de médicaments contre la schizophrénie qu’il ne peut pas se permettre). Je ne plaisante pas; Je vous assure que j’ai regardé le film sobre. Quoi qu’il en soit, Evan n’a pas de travail faute d’avoir essayé, car nous le voyons interviewé pour un poste de restaurant et a refusé pour avoir à la fois des antécédents de violence et un séjour de deux semaines dans le service psychiatrique pour avoir gravé “regardez à l’intérieur” peau (un énorme drapeau rouge que le film ne se soucie pas de la santé mentale et qu’il exploite certainement bien pour son récit stupide).

Après avoir connu une vision/un souvenir fort d’une vie différente, Evan est rendu inconscient et se réveille détenu et visité par l’incarnation actuelle de Bathurst (maintenant joué par Chiwetel Ejiofor, mâchant le paysage et méritant un meilleur matériel), inconscient de ses plans diaboliques. Peu de temps après, Nora Brightman (Sophie Cookson) s’écrase dans le bâtiment pour venir à la rescousse, créant une autre séquence de poursuite ridicule. Elle le ramène à la base des croyants, rattrapant Evan au courant dont ils ont besoin pour trouver l’artefact Treadway caché avant Bathurst; sinon, cela sonne le glas de toute vie sur terre.

Jusqu’à présent, la seule chose qui fait Infini à distance tolérable est la folie de ses séquences d’action, qui disparaissent jusqu’à un point culminant absurdement dingue qui appartient à un meilleur film amusant de pop-corn pour éteindre votre cerveau. Au lieu de cela, il y a des tas d’expositions, plus de personnages introduits, des révélations prévisibles et de l’ennui alors que l’esprit d’Evan est sondé à la recherche d’indices. Plusieurs facteurs l’empêchent de déverrouiller complètement ses souvenirs (comme une plaque d’acier à l’intérieur de sa tête), et rien de tout cela n’est convaincant. Même l’intrigue secondaire romantique entre les personnages secondaires ne semble pas engageante, principalement parce que la question se pose de savoir pourquoi la réincarnation peut changer les ethnies mais apparemment pas le genre. Cette pensée ne fait qu’envoyer l’esprit plus loin dans le terrier du lapin de l’appropriation culturelle maladroite exposée, mais je mentirais aussi si je ne riais pas et ne trouvais pas de joie à la vue de Mark Wahlberg brandissant une épée.

En tous cas, Infini est une histoire aussi générique de héros et de méchants qu’ils viennent. Rien dans ce monde fictif ne semblera digne d’être approfondi; l’histoire est une combinaison de confusion directe et directe, le message de fin est plein de recul, et même des conditions folles lors d’un combat culminant passionnant ne suffisent pas à faire oublier l’approche précoce et peu judicieuse de la discussion sur la santé mentale. Si rien d’autre, Antoine Fuqua a quelques clips décents à auditionner pour un spot de réalisation d’un Rapide et furieux movie * revérifie ces e-mails*. Infini est au mieux oubliable, et au pire, un désastre confus avec des fioritures occasionnelles de décors d’action imaginatifs.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

