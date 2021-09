Critique du film – Je suis ton homme (2021) ⋆ .

]]>]]>

Je suis votre homme, 2021.

Réalisé par Maria Schrader.

Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw, Annika Meier, Jürgen Tarrach, Wolfgang Hübsch, Falilou Seck et Henriette Richter-Röhl.

SYNOPSIS:

Afin d’obtenir des fonds de recherche pour ses études, une scientifique accepte une offre de participer à une expérience extraordinaire : pendant trois semaines, elle doit vivre avec un robot humanoïde, créé pour la rendre heureuse.

En tant que partenaires de vie, les êtres humains sont conditionnés (les bons, au moins) à se traiter les uns les autres avec compassion, empathie, compréhension et épanouissement. L’un des principaux enseignements de Maria Schrader Je suis votre homme est que, peu importe à quel point quelqu’un est compétent pour répondre à ces désirs, une personne ne peut pas être en mesure de satisfaire pleinement et à 100% un partenaire. Et ce n’est pas une mauvaise chose (on pourrait dire que c’est pourquoi les relations polyamoureuses sont une option, mais c’est une discussion pour un autre film et une autre époque); c’est juste la réalité de la vie. Ce n’est peut-être plus le cas.

En Allemagne, Alma (une Maren Eggert brillamment superposée) a choisi de faire partie d’une étude testant la datation d’un robot. Spécifiquement conçu pour être l’homme de ses rêves, le robot ici est Tom (avec un travail incroyable de Dan Stevens véhiculant ce genre d’artificialité typique avec une personnalité et une émotion d’acteur, que ce soit des yeux sans vie errant dans la pièce ou son comportement en constante adaptation à s’adapter au moule de sa correspondance humaine prédéterminée). On leur demande de se rencontrer dans une salle de bal chic, de boire et de dîner tout en s’habituant les uns aux autres, créant ainsi un lien. Au départ, Alma a une conversation légère sur l’un de ses livres préférés avant de poser des questions plus étranges, telles que ce qu’il y a sur une page spécifique, pour finalement aller plus loin, en posant des questions sur les lettres sur l’une de ces pages. Ensuite, elle donne à Tom des équations mathématiques impossibles à résoudre pour toute personne moyenne sans papier brouillon. Elle s’enquiert même du sens de la vie, auquel Tom peut répondre avec fermeté et confiance.

Il est clair qu’elle ne prend pas cela au sérieux. Elle ne fait que tester la version bêta du fabricant afin d’obtenir des fonds pour ses recherches sur le cunéiforme et d’enquêter sur l’origine de la poésie. Assez cruellement, Alma ramène Tom à la maison et lui demande de dormir dans une pièce qui ressemble à un placard (c’en était peut-être un). À ses yeux, peu importe ce que Tom sait de ses passe-temps, il modifie sa programmation à la volée en éliminant les phrases ou les actions qu’elle n’aime pas, ou se présente comme le parfait partenaire romantique émotionnellement en tant qu’être supérieur dont la fonction principale est pour évaluer et adapter ce qui la rendra le plus heureuse dans la vie, il sera toujours une machine. Un tel mépris ne déconcerte pas Tom, même s’il se retrouve impuissant sous la pluie à attendre dehors qu’Alma termine le travail (elle ne le laisse pas entrer dans le bâtiment). Au lieu de cela, il est patient et calme, continuant à faire sa connaissance et à la rendre heureuse.

Ce n’est pas une insulte, mais Alma est aussi célibataire pour une raison. Non seulement elle se consacre avant tout à son travail, mais il est révélé qu’elle a déjà été en partenariat avec un autre homme avant que la tragédie ne frappe (amusant, lui et Tom s’habillent de la même manière), donc elle n’est peut-être pas prête à être avec une autre personne. De plus, elle apparaît également comme légèrement exigeante, incertaine de ce qu’elle veut, seule mais ayant peur de tomber amoureuse, et valorise l’une des seules choses qu’un robot ne peut probablement pas fournir ; spontanéité et friction (dont cette dernière est en conflit avec son câblage d’obéissance).

Il n’y a vraiment pas de surprise où la trajectoire de Je suis votre hommeL’intrigue de va, mais elle frappe toutes ces notes avec un humour situationnel intelligent (le scénario a été écrit par Jan Schomburg et Maria Schrader, adaptant la nouvelle d’Emma Braslavsky) et plusieurs échanges de dialogues stimulants concernant le fonctionnement interne des relations. Alors que tout le monde voit que Tom, qu’ils supposent être humain, constitue une autre moitié si incroyable (il peut également inventer des histoires pendant une conversation, développant entre eux un passé fictif digne de l’évanouissement), Alma s’ouvre au possibilité que cela puisse être l’amour. Dans une intrigue secondaire qui aurait pu être un peu plus étoffée (et se débarrasser d’un moment dans le troisième acte ne semble pas naturel), Alma ne veut pas non plus se retrouver seule comme son père atteint de démence qu’elle et elle sœur se relaient pour prodiguer des soins. La sœur d’Alma a aussi un enfant et à en juger par le lien qu’ils partagent ; la progéniture devient un autre pilier essentiel du bonheur pour toujours que Tom ne sera probablement jamais en mesure de fournir.

Le passé se complique également et devient flou sur la base d’une vieille photographie, mais il vaut mieux laisser les détails découverts. Ce qui compte, c’est qu’Alma, contre toute impulsion et tout meilleur jugement, tombe bel et bien dans le piège de la machine. Que ce soit ce qui est le mieux pour elle ou pour la société en général, c’est quelque chose qu’elle devra déterminer dans son esprit. Maren Eggert et Dan Stevens remplissent cette dynamique de rires et de connexion tendre, jeu pour chacune des idées formidables de Maria Schrader. Encore une fois, les intrigues secondaires mineures et les personnages secondaires ont l’impression qu’ils devraient jouer un rôle plus important dans le grand schéma des choses, mais l’accent est mis sur l’accent et sur les points importants. Je suis votre homme est une évaluation intelligente et significative de ce que les relations devraient, ne devraient pas, pourraient et ne peuvent pas être. Sagement, il n’essaie pas de répondre aux questions difficiles qui s’opposent, choisissant de se concentrer sur les personnages et l’histoire sincère d’amour et de bonheur à portée de main. C’est une romance de science-fiction riche et puissante qui ne manquera pas de résonner.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

