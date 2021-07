Critique du film – Jolt (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Secousse, 2021.

Réalisé par Tanya Wexler.

Avec Kate Beckinsale, Stanley Tucci, Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Susan Sarandon et Ori Pfeffer.

SYNOPSIS:

Un videur avec un problème de gestion de la colère se lance dans un saccage alimenté par la vengeance après le meurtre d’un ami.

Chacun court après le sien John Wick véhicule ces jours-ci, et Kate Beckinsale est certainement un choix séduisant pour recevoir sa propre franchise de thriller d’action gonzo éclaboussé de néons. Mais Secousse, qui a été acquis par Amazon Studios plus tôt cet été après avoir ramassé de la poussière sur une étagère de studio pendant près de deux ans, est un méli-mélo terriblement sans imagination et sans gaieté. John Wick, Blonde atomique, et Manivelle.

Depuis son enfance, Lindy (Beckinsale) souffre d’un trouble explosif intermittent – ​​une condition réelle, en fait – qui lui fait avoir des accès de rage incontrôlables, se terminant généralement par des violences infligées à toute partie fautive à proximité.

Cela a forcé Lindy à vivre une vie solitaire jusqu’à ce que son psychiatre et quartier-maître, le Dr Munchin (Stanley Tucci), propose un nouveau traitement, l’équipant d’un appareil qui lui permet de s’administrer des décharges électriques chaque fois qu’elle se met en colère. Comme nous le savons tous, une électrocution légère refroidira certainement le caractère d’une personne.

Mais juste au moment où Lindy semble recommencer à vivre, son nouvel amour Justin (Jai Courtney), un gars normal à lunettes qui ne pourrait pas sembler plus gentil, finit par mourir, provoquant Lindy dans un déchaînement de vengeance sans attaches.

Un manque de subtilité ne devrait pas être une mauvaise chose dans un film comme celui-ci, mais le scénario de l’écrivain pour la première fois Scott Wascha manque d’un peu d’intelligence sournoise ou de conscience de soi. En tant que tel, cela ressemble moins à un moment de plaisir qu’à un travail implacablement bruyant et agressif.

Tonalement, cette chose est également partout; Lindy agresse brutalement une serveuse de restaurant garce dans une scène qui est jouée bizarrement pour rire et qui en résulte une horrible méchanceté. L’odyssée sanglante de Lindy est beaucoup plus acceptable lorsqu’elle se concentre sur ses fessées autour d’hommes grossiers qui, comprenez cela, le méritent vraiment – ​​bien qu’une scène où elle botte un trou du cul étalé dans le métro soit indéniablement amusante.

Ce qui déçoit le plus, c’est que Secousse ne pousse pas assez loin sa prémisse chic; il est moins intéressé par la mise en scène de décors créatifs que par le déroulement d’une fastidieuse enquête sur un meurtre pendant que Lindy tente de blanchir son propre nom. Tout cela est servi par une intrigue et une caractérisation profondément centrées sur l’exposition, menant à ce qui doit être l’un des rebondissements les moins surprenants de l’histoire cinématographique récente.

Il y a des moments qui touchent la veine noisette du Manivelle films – quand Lindy déchire le prince Albert d’un gars, électrocute les testicules d’un mec ou joue au catch avec un bébé de toutes choses – mais trop souvent, même l’action la plus riche en potentiel est aplatie par la direction techniquement bâclée de Tanya Wexler.

Au-delà de la surabondance de doublages ADR hilarants, une poursuite en voiture potentiellement passionnante est coupée dans un oubli gênant où il est difficile de discerner la relation particulière entre les véhicules. Une poursuite à pied effrénée à travers les couloirs étroits de l’hôpital s’en sort mieux, mais c’est fini trop tôt, et une scène de combat fortement chorégraphiée plus tard dans le film obscurcit le visage de Beckinsale à tout moment pour qu’il soit douloureusement évident que nous regardons un cascadeur au travail.

C’est dommage parce que Beckinsale est clairement bien choisi pour le rôle principal; elle est charmante, plaisante, sexy et persuasive, mais on sent qu’elle était prête à donner bien plus à cela que le scénario ou la conception d’action ne pouvaient lui permettre.

Le potentiel de franchise pour cette configuration parle de lui-même, mais Beckinsale est largement laissé pour éclairer un produit final terne et sans saveur. Peut-être le plus criminel, le film gaspille également un ensemble talentueux, dont Courtney, Tucci, Bobby Cannavale, Laverne Cox et dans un caméo hilarant jetable, Susan Sarandon. Seul le grand David Bradley, mâchant son Bad Guy Dialogue avec un aplomb diabolique, a vraiment l’impression d’être bien utilisé.

Vous pourriez certainement regarder bien pire si vous êtes à la recherche d’un joint de genre peu exigeant qui dure à peine 80 minutes sans générique, mais les noyaux d’un film beaucoup plus intéressant sont absolument là. Cela ressemble beaucoup à une première ébauche de script qui s’est précipitée avec enthousiasme dans la production avec un réalisateur manquant de confiance pour exécuter l’action avec suffisamment de compétence. Bien que la fin du film exprime un intérêt clair pour une franchise avec un crochet de suite quelque peu déroutant, il est difficile d’imaginer beaucoup d’enthousiasme pour cela.

Un acteur énergique mais étrangement sans charme, Secousse gaspille le jeu à fond Kate Beckinsale dans un remix piéton de plusieurs films d’action antérieurs supérieurs.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de divagations cinématographiques.

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>