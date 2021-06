Critique du film – Le Père (2020) ⋆ .

Le père, 2020.

Réalisé par Florian Zeller.

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Mark Gatiss et Olivia Williams.

SYNOPSIS:

Anthony (Anthony Hopkins) vit avec sa fille Anne (Olivia Colman) et son mari Paul (Rufus Sewell). Leur relation est amoureuse mais sporadiquement agitée, alors que l’arrivée de visages inconnus commence à perturber cet arrangement domestique délicat.

Il y a quelque chose de désarmant et de simpliste dans les débuts de réalisateur de Florian Zeller. Avec des emplacements minimes, des changements de décor subtils et une performance discrète d’Anthony Hopkins Le père commence doucement. Le public est initié à un arrangement domestique qui invite les conflits domestiques, les mauvais pieds avec de simples substitutions et s’engage à travers une excellente distribution d’ensemble.

Anne d’Olivia Colman est la fille de deux enfants la moins favorisée qui se sent moralement obligée de prendre soin de son père malade. Que sa maladie ne soit pas immédiatement apparente, son vitriol rarement maîtrisé et le mépris flagrant qui l’accompagne pour son mari Paul ne parvient pas à arranger les choses. Le co-scénariste et réalisateur Florian Zeller traite de la nuance tout au long, de l’intonation sans relâche et de la perspective dès la première minute.

Anthony et ses facultés mentales défaillantes sont rarement mentionnés, mais les symptômes se manifestent d’une manière étonnamment simple. En employant ces méthodes sauvagement efficaces, le public est plongé dans l’incertitude, la confusion et la peur d’Anthony. Une grande partie de la puissance derrière ce film vient d’un sentiment de réalisation pour les acteurs et les membres du public.

La vieillesse arrive à tout le monde et perdre le sens de la réalité par une subtile dégradation de la mémoire est terrifiant. Que les effets débilitants de cela puissent être représentés avec une telle précision à l’écran, donne Le père un pathos inhérent qui n’est ajouté que par ceux qui sont impliqués. Le dramaturge Christopher Hampton, qui a aidé Florian Zeller à adapter sa version scénique originale, a éradiqué tout soupçon de ses origines théâtrales permettant aux thèmes de primer.

Autant les applaudissements peuvent aller à Anthony Hopkins et Olivia Colman, on ne peut nier les rôles puissants joués ailleurs. Mark Gatiss n’a peut-être jamais appliqué son type particulier de personnage à l’écran aussi efficacement. À la fois apaisant et légèrement décalé, il est à la fois déplacé et ouvertement naturaliste dans chaque scène. Ses paroles de réconfort ne font qu’annoncer l’arrivée de nouvelles perturbations. C’est une performance subtile qui a été mûrement réfléchie et plus que des matchs celle donnée par les principaux acteurs.

Olivia Williams offre à nouveau des paroles aimables, des promesses nourrissantes et un air de calme qui bouleverse involontairement le statu quo. Le simple fait de réagir dans ces moments et de rester discret plutôt que de se montrer exige de la présence. Des moments dévastateurs d’insécurité se jouent à travers les yeux tandis que les gestes restent minimes. Le directeur de la photographie Ben Smithard laisse sa caméra s’attarder dans l’embrasure des portes, guetter derrière des portes closes et ignorer le temps qui passe. Capturer l’instabilité mentale de quelqu’un par des répétitions, que ce soit dans la conversation ou le mouvement, tout en gardant le public engagé est une astuce rare.

De même, le chef décorateur Peter Francis utilise des astuces simplistes à la caméra pour désorienter, confondre et confondre dans une égale mesure. Les décors sont manipulés, le temps devient un concept abstrait et le plat plus une prison à chaque instant qui passe. Ce sentiment d’une routine immuable infiltrée par des forces extérieures est dû à la collaboration entre un réalisateur et un chef décorateur travaillant à l’unisson.

Dire que Le père est une expérience unique ne permet pas d’apprécier pleinement ce qui a été réalisé. C’est un film d’une puissance incommensurable que tout le monde devrait vivre une fois. Il explore les fragilités de l’être humain, dans une société qui valorise de plus en plus la jeunesse plutôt que l’expérience.

Le Père arrive dans les salles britanniques à partir du 11 juin.

Évaluation du mythe vacillant – Film ★ ★ ★ ★ ★ / Film ★ ★ ★ ★ ★

Martin Carr

