Critique du film : « Le pouvoir du chien », un western de protestation anti-tout

Benedict Cumberbatch dans Le pouvoir du chien.

(Kirsty Griffin/Netflix)

Un western de protestation anti-tout

« Quel genre d’homme serais-je si je ne défendais pas ma mère ? » demande un personnage homosexuel, expliquant pourquoi il a tué un autre homme gay, dans The Power of the Dog. Seul le statut de Jane Campion en tant que réalisatrice de films d’art permet à ce film épouvantable de ne pas être critiqué pour ses appâts homosexuels et sa haine des hommes, le tout au nom de la défense d’une femme.

Refusant un simple argument féministe, Campion gonfle une rivalité générationnelle entre les frères Burbank, éleveurs en 1925 dans le Montana. Une série d’épisodes vagues et maniérés suggèrent que quelque chose de inquiétant sur l’histoire américaine est sur le point d’être révélé.

Des intertitres austères délimitent les chapitres au rythme lent, et le montage délibérément incohérent de Campion rompt l’interaction du frère Phil (Benedict Cumberbatch) et du frère George (Jesse Plemons). Des fragments cryptiques montrent la femme de George, Rose (Kirsten Dunst) et son fils d’un précédent mariage, Peter (Kodi Smit-McPhee), errant dans un isolement sans communication. La séparation évidente entre masculin, féminin et implicitement non masculin est la clé de la narration pompeuse de Campion. Ce que le critique John Demetry a correctement qualifié de « pseudo-féministe », c’est la marque Campion.

Mais la marque aide à vendre les vanités à moitié cuites de Campion. Pour certains, elle s’en est tirée dans The Piano en 1993, un éventreur de corsage se déroulant dans sa Nouvelle-Zélande natale et donc considéré comme exotique, peut-être romantique. Mais le cadre américain expose les affectations de Campion à propos de la culture occidentale. Ses polémiques vicieuses sont évidentes. Dans The Power of the Dog, elle est passée du féminisme tardif de The Piano à un anti-américanisme encore plus daté. (Arnaud Desplechin, un cinéaste d’art supérieur, a évité une telle banalité dans son épopée indienne des plaines de 2013 Jimmy P.)

Cette fois, Campion ajoute une glose religieuse (en fait, hérétique) à sa supercherie avec le titre de son film, qui s’approprie une citation biblique (Psaume 22). Mais elle utilise une métrique séculaire pour chaque personnage. Ce serait l’exemple ultime d’hypocrisie morale sauf que Campion ne trouve la moralité nulle part. Les frères Burbank, leurs parents, leurs employés, les hommes d’affaires et les politiciens en visite et les Indiens voisins occupent un monde impie. Ce sont toutes des énigmes ou des clichés passagères, faites votre choix.

Campion flirte avec la « spiritualité », mais la sexualité est son instrument préféré par lequel elle catégorise les gens et leurs actes : masculin signifie distant, cruel et dominateur, comme Phil secret et George inefficace. Féminin signifie faible et opprimé, comme Rose et Peter.

L’accent mis sur l’étrangeté de Phil plutôt que sur celle de Peter prouve le jugement de Campion sur la masculinité toxique. La fanfaronnade antisociale de Phil culmine avec l’affirmation dépravée qu’il aime sa propre « puanteur ». (Phil est à éviter, pas à craindre, mais l’usurpation d’identité par Cumberbatch de Daniel Plainview de Daniel Day-Lewis, dans There Will Be Blood, embarrasse les histoires de Day-Lewis. En tant que figures de la masculinité toxique et du racisme américains, les deux personnages puent.) Cependant, Campion semble plus méfiante à l’égard de l’homosexualité méprisante mais secrète de Phil, qu’elle contraste avec la timidité féminine du jeune Peter, malgré l’inconduite sexuelle implicite entre les deux. Elle oppose également la luxure de Phil à la douceur de Peter, ce dernier étant en quelque sorte privilégié par Campion comme tout simplement incompris. Son histoire passe de la victimisation féminine à la victimisation masculine homosexuelle, puis déclare que la haine et la violence des hommes homosexuels sont inévitables et justifiées.

Les rebondissements incongrus de l’intrigue de Campion peuvent passer pour de la profondeur à une époque ignorante à la fois de l’histoire américaine et de l’histoire du cinéma. Elle évoque les longs récits occidentaux de Giant, Days of Heaven et There Will Be Blood, puis plagie les westerns féministes Meek’s Cutoff et First Cow. Hors de sa profondeur, elle ne peut pas s’identifier à l’histoire ou aux personnes ayant l’autorité qui a fait de True History of the Kelly Gang de Justin Kurzel une épopée formidable et terrifiante sur la mésaventure masculine.

L’Americana nihiliste de Campion rappelle la fausseté picturale de Road to Perdition, et ce n’est même pas vraiment pervers. C’est son propre parti pris sexiste qui est dépravé, assumant le pouvoir du métis féministe.

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

@3xchaise