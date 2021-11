Licorice Pizza prouve que lorsque l’auteur d’art et essai le veut, il peut faire des plaisirs (quelque peu) conventionnels avec les meilleurs d’entre eux.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

F

Depuis des années, j’espérais que Paul Thomas Anderson se détournerait des tarifs d’auteur d’art et d’essai, avec ses intrigues informes, ses personnages tordus et meurtriers et son ambiguïté exaspérante. Si seulement il appliquait ses talents à une image de genre hollywoodienne standard, pensai-je.

Et maintenant, il l’a fait. Sorte de. Imaginez PTA réalisant Fast Times à Ridgemont High et vous saisirez l’ambiance de Licorice Pizza, une douce comédie romantique de 90 minutes sur les jeunes du début des années 1970 dans la vallée de San Fernando qui s’envole également pour inclure 45 minutes de riffs entrecoupés sur divers SoCal excentriques que les jeunes rencontrent alors qu’ils essaient de décider si…

Lien source