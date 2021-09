Critique du film – Mayday (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Au secours, 2021.

Écrit et réalisé par Karen Cinorre.

Avec Grace Van Patten, Juliette Lewis, Mia Goth, SoKo, Théodore Pellerin, Havana Rose Liu, Frano Mašković, Hyoie O’Grady, Zlatko Burić, Nathaniel Allen, Adrian Pezdirc et Francesco Piacentini-Smith.

SYNOPSIS:

Ana est transportée dans un pays onirique et dangereux où elle rejoint une armée de filles engagées dans une guerre sans fin. Bien qu’elle trouve de la force dans ce monde exaltant, elle se rend compte qu’elle n’est pas la tueuse qu’ils veulent qu’elle soit.

Situé dans un lieu et une époque inconnus (bien que l’esthétique rappelle fortement quelque chose du genre de la Seconde Guerre mondiale), la première scénariste / réalisatrice Karen Cinorre a une approche enivrante de la fable de Au secours, impliquant le traitement du traumatisme à l’intérieur d’une réalité alternative. Cela ressemble parfois à celui de Zack Snyder Sucker Punch sans l’action gonzo, la sexualisation du regard masculin et une bande-son optimiste. Cela dit, on pourrait supposer que Au secours est plus riche en caractérisation et en narration. Pourtant, ce n’est en quelque sorte pas et c’est en grande partie un récipient pour des idées qui ne se développent jamais en quelque chose de captivant au-delà des fioritures visuelles stylistiques.

Le récit est centré sur Ana (Grace Van Patten, faisant de son mieux pour s’exprimer, ce qui ne revient pas à grand-chose compte tenu de la faiblesse de l’écriture de ces personnages), travaillant aux côtés de son bon ami Dimitri (Théodore Pellerin) dans une salle de banquet se préparant pour un mariage à venir. La future mariée est Marsha (Mia Goth), apparemment dans une relation abusive avec son époux (Hyoie O’Grady). Ana subit également une horrible tragédie aux mains de son patron avant de commencer le travail, désorientant par la suite sa vision du monde, la conduisant à ramper à l’intérieur d’un poêle qui mène comme par magie à une zone de guerre où les femmes se comportent essentiellement comme des sirènes mythologiques et contrôler leurs destins, indépendants et libres, capables de prendre les armes et plus encore. C’est similaire à Alice qui se retrouve au pays des merveilles, mais ici avec des implications de suicide transportant ces femmes dans un état de limbes.

Le capitaine rebelle du quatuor puissant est Marsha, qui se trouve également être jouée par Mia Goth en tant que guerrière féroce. Il y a une excentricité dans sa performance qui correspond à son commandement charismatique qui déborde d’énergie d’une manière qui manque à tout le reste. Marsha est une âme torturée à peine dessinée, mais au moins c’est un personnage amusant à observer, ce qui est plus qu’on ne peut le dire que la plupart des ardoises vierges sous son aile. Le point de Au secours est pour ce personnage d’amener Ana dans ce même giron, menant une révolution contre les hommes qui ont fait du mal (l’une des seules scènes intrigantes du film voit Marsha enseigner à Ana la bonne façon de prononcer un message de détresse dans un microphone, comme les dames plaisir à guider les hommes vers un certain destin funeste).

Sur le papier, c’est un monde fascinant et, à condition que quelqu’un devienne aveugle comme je l’ai fait, une fois que ce qui se passe devient clair, il est facile de se laisser emporter par toutes les possibilités de direction de l’histoire. Au lieu, Au secours stagne après quelques séquences d’Ana apprenant certaines compétences comme le maniement d’un fusil de sniper ou la natation. Ce n’est pas une mauvaise chose que le récit soit principalement en roue libre, mais il ne faut pas longtemps avant que Karen Cinorre n’ait complètement défini ce concept dans son esprit ou sur la page.

À partir de là, il y a des querelles entre le groupe de soldats (également composé de Havana Rose Liu et Soko, avec une apparition tardive de la vétéran fiable Juliette Lewis qui est pour la plupart inutile) car il est clair pour quiconque regarde que Marsha laisse la rage s’installer et obtenir le meilleur d’elle. Ce n’est peut-être pas l’arc de caractère le plus subtil ou le plus nuancé, mais au moins quelqu’un a autre chose à faire. Ana a également une révélation qu’elle peut encore retrouver une vie épanouie dans la réalité et souhaite revenir. Comme prévu, il y a une conséquence énorme à faire ainsi que je ne discuterai pas ici.

Au secours a plusieurs vignettes sous-marines tournées avec une poésie saisissante, de beaux paysages parmi les montagnes et les lacs, des idées audacieuses et un objectif indéniablement alléchant d’exister. C’est dommage que le film ne se sente pas aussi en colère que le personnage de Marsha ou n’essaye pas de construire une fraternité au-delà du développement de nouvelles compétences et de la lutte contre le patriarcat. Cela ne veut pas dire que les femmes doivent être définies par le passé tragique dont elles sont toutes issues, mais il se passe si peu de choses substantielles dans Au secours qu’il enregistre comme un flou fastidieux. Vous commencez à entrer dans votre propre réalité alternative par ennui.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★

