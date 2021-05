Critique du film – Mode Héros (2021) ⋆ .

Mode Héros, 2021.

Réalisé par AJ Tesler.

Avec Mira Sorvino, Chris Carpenter, Sean Astin, Indiana Massara, Nelson Franklin, Mary Lynn Rajskub, Kimia Behpoornia, Matthew Patrick, Bobby Ler, Creed Bratton, Bret Harrison, Erik Griffin, Monte Markham, Jim O’Heir, Madison Rothschild, Carlease Burke et Al Madrigal.

SYNOPSIS:

Un adolescent génie du codage n’a que 30 jours pour créer le plus grand jeu vidéo du monde ou sa famille perd tout. Pas de pression.

Le crochet pour Mode Héros implique que le prodige du codage chez les adolescentes Troy Mayfield (Chris Carpenter) devra créer le plus grand jeu vidéo jamais conçu pour sauver l’entreprise familiale (un studio de jeu indépendant), auquel tout le monde demandera à juste titre ce que cela signifie. Plus déroutant, dans le contexte du film, cette question n’est jamais vraiment abordée directement car l’histoire devient davantage une concurrence avec un studio fictif à gros budget développant Halo imitation, dans l’espoir d’avoir la vitrine du beurre à quelque chose appelé Pixel Con (je suppose que même l’E3 mourant ne voulait pas conclure un accord de licence pour cela).

Une pression supplémentaire vient du fait que Troy a réalisé que sa mère Kate (Mira Sorvino), maintenant à la tête de l’entreprise à la suite du décès tragique de son père, a du mal à développer un jeu fonctionnel, sans parler d’un jeu qui vaut la peine d’être joué. Le jeu actuellement en développement a non seulement l’air janky et pixelisé, mais il est également bogué, et comme s’il devait sortir pour la PlayStation 1 plutôt que pour quoi que ce soit dans les temps modernes. C’est un jeu de style bac à sable qui suit un personnage qui détruit des maisons avec une perceuse. Qui diable veut jouer ça ? Eh bien, Sean Astin joue Jimmy, une force créative de longue date du studio passionnée par le projet comme moyen de repousser son père. Ce dernier ne considère pas le domaine de la conception de jeux comme un véritable travail, ce qui ressemble à quelque chose que quelqu’un dirait en 1985, pas en 2021, lorsque le jeu est une industrie de plusieurs milliards de dollars en croissance continue.

Personnel ou pas, il est facile de se ranger du côté de Troy, qui décide que le meilleur plan d’action est de proposer autre chose à partir de zéro, sauf que je ne peux pas dire que ses idées sont beaucoup plus agréables. Un personnage secondaire résume cela comme un RPG standard, et c’est précisément ce que le jeu est; absurdité multijoueur générique de haute fantaisie avec des classes familières qui rappellent une combinaison de Fable et le le Seigneur des Anneaux.

Le problème avec Mode Héros n’est pas nécessairement le manque d’originalité affiché dans les faux jeux vidéo qui n’ont probablement jamais eu la chance de s’engager en premier lieu, mais l’exécution elle-même. Les personnages adultes grincent des dents essaient d’être branchés (un enseignant dit « AF », qui se traduit par « comme de la merde », il y a une manipulation émotionnelle brutale avec la mère de Troy confrontée à une maladie, et il y a aussi une certaine réalisation de souhaits alors que Troy écrase de nouveaux Paige (Indiana Massara) alors qu’il trouve le temps de développer des gadgets pour l’aider à surmonter son anxiété lors de performances de chant en public. Les virus informatiques font également une apparition comique sans apparemment comprendre le fonctionnement de la technologie. Les frustrations basées sur l’intrigue sont un peu plus pardonnables considérant que c’est un film familial, mais en même temps, il n’y a pas assez de plaisir ici pour attirer l’attention, disons, du Fortnite foule.

Au crédit du réalisateur AJ Tesler et du scénariste Jeff Carpenter, ils se sentent comme des joueurs à certains égards. Il y a des blagues sur les micro-transactions, des leçons de voix off maladroites mais bienvenues sur l’importance de ne pas sauter les cinématiques et une appréciation générale de la folie de gagner des cycles de développement. Il n’entre dans rien de controversé, comme la culture crunch, mais il y a un véritable respect pour la difficulté de ces emplois. Malheureusement, il convient également de rappeler que le script ne propose jamais vraiment d’idée de jeu vidéo convaincante. À la fin, le produit que les personnages veulent sortir est une terrible interprétation d’un concept qui existe déjà.

Le film utilise également l’environnement de travail mouvementé pour promouvoir la collaboration et le travail d’équipe (la leçon la plus cruciale que Troy doit apprendre est qu’il ne peut pas tout faire seul malgré son niveau d’intelligence ridicule), ce qui est également une dynamique décente à présenter pour un public plus jeune. . Cependant, tout le reste sur Mode Héros est trop creux, faux et boiteux pour qu’il soit difficile d’imaginer la démographie voulue. Quelques blagues intelligentes sur l’industrie du jeu vidéo ne font pas un bon film. Prenant en compte le mélodrame forcé et dépeignant une jeune fille comme rien de plus qu’un objet d’affection à conquérir, Mode Héros a aussi son lot d’aspects discutables.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

