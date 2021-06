Critique du film – Mort au Texas (2021) ⋆ .

Mort au Texas. 2021

Écrit et réalisé par Scott Windhauser

Avec Ronnie Gene Blevins, John Ashton, Bruce Dern, Lara Flynn Boyle, Stephen Lang, William Shockley, Craig Nigh, Cher Cosenza et Sam Daly.

Synopsis:

À peine sorti de prison, Billy Walker retourne à El Paso pour trouver sa mère en train de mourir d’insuffisance hépatique mais en bas de la liste des greffes. Cependant, la bordure offre d’autres options plus sombres.

Mort au Texas commence par une voix off malavisée et maladroite du protagoniste Billy Walker (Ronnie Gene Blevins, qui si rien d’autre ne semble la partie physiquement imposante pour le rôle) de cire philosophique sur les zones grises entre le noir et le blanc et comment parfois les bonnes personnes se retrouvent sur un chemin de juste le mal. Maintenant, la frontière entre le bien et le mal est toujours un domaine d’exploration fascinant, mais il faut quelqu’un avec plus de fidélité et de réflexion que le scénariste/réalisateur Scott Windhauser (Le braquage de l’ouragan, une autre de ses offres qui aurait pu gagner à embrasser l’absurdité de son concept) pour donner du poids à l’histoire et de la profondeur à ces personnages.

Billy est libéré de prison, non pas pour bonne conduite, mais parce que sa mère Grace (Lara Flynn Boyle, l’un des rares talents vétérans ici qui mérite mieux) souffre d’une insuffisance hépatique. Elle n’a pas longtemps à vivre, et apparemment, c’est maintenant suffisant pour faire sortir quelqu’un de prison pour un crime violent. Cependant, il y a une chance que Grace puisse vivre au-delà de sa fenêtre d’espérance de vie de deux mois avec une greffe. L’inconvénient est qu’elle est en bas de la liste pour une personne sans autre alternative légale.

Voici ce qui montre (parmi beaucoup d’autres choses) que Mort au Texas est un film moche; quand Billy décide de prendre les choses en main en s’impliquant dans des activités criminelles pour amasser suffisamment d’argent pour acheter un foie au marché noir, il n’est pas facile de se mettre derrière lui même si la fin du jeu est noble. C’est un homme imposant avec des problèmes de rage non résolus qui seraient plutôt entraînés dans des affaires plus dangereuses que de passer le temps qu’il reste avec sa mère. Néanmoins, Billy essaie de voler un ancien associé de trafiquant de drogue méchant où il trouve de l’argent, mais la clé supplémentaire des femmes victimes de trafic sexuel. Naturellement, Billy fait ce qu’il faut et les libère, mettant en place le mystère de la raison pour laquelle ces filles ne sont plus jamais vues dans le film. Le trafic sexuel lui-même est à nouveau mentionné, simplement comme une béquille pour que certains personnages en détestent d’autres.

Pendant ce temps, Grace a été admise dans un hôpital voisin où, dans ce qui sera certainement l’une des intrigues secondaires les plus spectaculaires d’un film de l’année, elle commence à tomber amoureuse et à flirter avec un infirmier nommé John (Stephen Lang, d’un côté sensible qui est un sursis de certains de ses rôles d’action les plus récents). Le flirt répétitif est gênant et embarrassant car ils tombent amoureux l’un de l’autre rapidement et durement malgré le fait qu’ils n’ont aucune raison réelle de le faire. Il y a une scène où John parle de sa vie personnelle et est carrément honnête sur le fait qu’il est en train de remettre sa vie sur les rails. Personne que Grace a connu dans sa vie n’a jamais montré autant de vulnérabilité, il lui suffit donc de penser qu’il est l’amour de sa vie. Ce n’est certainement pas le douchebag toxique avec lequel elle sort pendant les premières scènes, indiquant une combinaison de goûts terribles chez les hommes et d’une ville trash qui n’a probablement jamais eu l’une des bonnes proverbiales.

Alors que Billy travaille sur la situation financière, il fréquente un bar rempli de plus dégénérés tout en établissant une connexion avec la barman Jennifer (Cher Cosenza). Il est le seul à ne pas la voir comme un objet sexuel et est sincèrement intéressé par ses ambitions précédentes d’être enseignant, alors elle prend goût à lui. Cela dit, son chemin de violence le place sur une trajectoire de collision avec un coureur de cartel joué par Bruce Dern de tous les gens. Comme la plupart de ses performances en fin de carrière, il mâche le paysage et la seule chose divertissante du film, suggérant qu’avec un peu plus de conscience de soi et de schlock, il aurait pu y avoir du plaisir ici.

Il n’y a vraiment pas grand chose d’autre à dire sur Mort au Texas à part cela, il y a une tournure qui fait vraiment ce film. Il essaie de donner à la situation et à ces personnages des couches, mais Scott Windhauser le joue directement. Il ne semble pas se rendre compte qu’un meilleur film écrirait de meilleurs personnages au lieu de recourir à une torsion boiteuse et cliché. Là encore, tout le film est rempli de clichés, y compris la fin qui fait grincer des dents. Il y a un peu de suspense pendant un bref instant à trouver dans l’apogée, mais même cela se dissipe rapidement lorsque les personnages sont stupides. Les 30 dernières minutes sont quelque peu tolérables, même s’il faudra peut-être la mort pour y arriver.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ / Film : ★ ★

