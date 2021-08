Critique du film – Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021) ⋆ .

]]>]]>

Combat mortel Légendes : Bataille des Royaumes, 2021

Réalisé par Ethan Spaulding

Avec les talents vocaux de Jordan Rodrigues, Jennifer Carpenter, Joel McHale, Grey Griffin, Patrick Seitz, Fred Tatasciore, Matthew Mercer, Debra Wilson, Emily O’Brien, Ike Amadi, Matthew Yang King, Bayardo De Murguia, Dave B. Mitchell, Artt Butler, Robin Atkin Downes et Paul Nakauchi.

SYNOPSIS:

Notre équipe de héros est assiégée par les forces ennemies de Shao Kahn – forçant Raiden et son groupe de guerriers à conclure un accord pour participer à un dernier Combat mortel qui déterminera le sort des royaumes. Maintenant, nos héros doivent se rendre dans l’Outworld pour défendre Earthrealm et, simultanément, Scorpion doit trouver l’ancien Kamidogu avant qu’il ne soit utilisé pour ressusciter l’Être Unique, ce qui signifierait une destruction certaine de toutes choses dans l’univers. Le temps presse et les enjeux sont élevés dans cette suite pleine d’action du voyage de Mortal Kombat.

Alors que beaucoup de Combat mortel les personnages ont fait leurs débuts sur grand écran une fois de plus plus tôt cette année, ils reviennent sous forme animée dans le long métrage Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes, la suite de l’année dernière La vengeance du scorpion. Là où ce film se concentrait évidemment sur Scorpion, Bataille des royaumes se concentre davantage sur Liu Kang et les défenseurs de la Terre alors qu’ils sont mis au défi d’un dernier Combat mortel. Globalement Bataille pour les royaumes est une fonctionnalité bien animée, divertissante et amusante qui comporte de nombreux éléments Combat mortel les fans adorent la franchise.

Ramasser peu de temps après La vengeance du scorpion du même duo du réalisateur Ethan Spaulding et de l’écrivain Jeremy Adams, les héros d’Earthrealm se battent contre une invasion de l’empereur d’Outworld Shao Khan lorsque lui et le dieu du tonnerre Raiden parviennent à un accord pour organiser un dernier Combat mortel pour décider une fois pour toutes du sort de Earthrealm. Pendant ce temps, Scorpion s’échappe de l’enfer et est chassé pour un objet spécial qu’il porte ainsi que pour se venger du nouveau Sub-Zero après la mort de son frère, alors même qu’une menace plus grande pour tous les royaumes les menace.

Un seul Combat mortel le jeu est empilé avec une grande quantité de personnages et Bataille pour les royaumes ne fait pas exception puisque Liu Kang, Sonya Blade, Johnny Cage, Raiden, Jax et d’autres de la Terre figurent en bonne place aux côtés de Shao Khan, Kitana, Jade et Shang Tsung. Et en plus d’eux, vous avez Scorpion, Sub-Zero, Shinnok, Smoke et plus encore. Malgré la grande distribution, le film est assez solidement concentré sur Liu Kang alors qu’il embrasse son destin en tant que défenseur d’Earthrealm pour vaincre Shao Khan au combat. Son arc est assez fort même s’il n’est pas donné trop de profondeur car il a toujours confiance en ses capacités et son objectif alors qu’il en doute dans quelques scènes. Kang est au cœur de l’histoire et facile à enraciner, rendu encore plus fort par la performance de Jordan Rodrigues.

L’autre personnage sur lequel se concentrer est Scorpion, poursuivant son parcours depuis le premier film car il doit accepter ses erreurs et la façon dont il a été manipulé. Il obtient quelques bons moments de caractère et son arc est mis en parallèle de manière intéressante avec le nouveau Sub-Zero car le désir de vengeance les a consommés tous les deux. En tant que l’un des visages principaux de la franchise, sinon le visage principal, il y a beaucoup de moments Scorpion qui ne manqueront pas de rendre les fans du personnage heureux. Les autres personnages à partager la vedette sont Johnny Cage et Sonya Blade, poursuivant leurs querelles alors que Johnny continue d’essayer de courtiser Sonya par tous les mauvais moyens et Joel McHale fait beaucoup rire en tant qu’acteur arrogant devenu combattant tandis que Jennifer Carpenter donne un bon équilibre de stoïcisme et ouverture dans la méchante Sonya.

D’autres personnages font briller leurs moments, bien que leurs arcs ne soient pas aussi étoffés en raison de la grande distribution. Quelques personnages font des choix drastiques que le film survole quelque peu pour passer au rythme suivant. C’est le résultat du fait qu’il se passe tellement de choses car il y a le dernier Combat mortel, la quête de Scorpion, la vengeance de Sub-Zero et quelques autres points de l’histoire qui les relient. Bataille des royaumes essaie d’équilibrer chaque histoire et, pour la plupart, il le fait assez bien, mais il couvre encore presque trop de terrain. Par le point culminant, tout converge, mais pas tout à fait proprement.

Pour une propriété comme Combat mortel, cependant, l’histoire est presque secondaire car les combats sont ce pour quoi les fans jouent vraiment aux jeux et veulent voir dans n’importe quel film. L’action est bien animée, chorégraphiée et très sanglante car elle ne craint pas les décès sanglants pour lesquels les jeux sont connus, en particulier dans quelques matchs mémorables de Mortal Kombat. Un peu comme La vengeance du scorpion, Bataille des royaumes utilise souvent la vision aux rayons X des jeux pour obtenir un aperçu détaillé des dommages infligés aux organes et aux os d’un combattant. L’aspect radiographique arrive aux coups appropriés et les correspondances entre la plupart des personnages sont passionnantes. Les visuels tout au long du film sont bien faits, bien que le fait que les matchs de Mortal Kombat se déroulent dans une seule arène plutôt que de voyager dans différents endroits comme le font les jeux devient un peu ennuyeux après un certain temps, mais d’autres séquences et le point culminant compensent cet aspect .

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes est une fonctionnalité passionnante et amusante qui se sent faite sur mesure pour Combat mortel Ventilateurs. Les personnages principaux sur lesquels le film se concentre obtiennent de bons moments et un développement, bien que d’autres souffrent en ce qui concerne les grands choix qu’ils font ne leur donnent pas autant de profondeur. L’action et l’animation compensent le manque de contenu de l’histoire avec sa chorégraphie et ses combats violemment sanglants, tandis que l’ensemble de la distribution vocale s’entend bien et ajoute au plaisir. Pour ceux qui veulent une pleine Combat mortel vivre, Bataille des royaumes vous a largement couvert.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Ricky Church – Suivez-moi sur Twitter pour plus d’informations sur les films et les discussions sur les nerds.

