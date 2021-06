Critique du film – Pas de mouvement soudain (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Pas de mouvement soudain, 2021.

Réalisé par Steven Soderbergh.

Avec Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Amy Seimetz, Julia Fox, Frankie Shaw, Noah Jupe, Matt Damon, Bill Duke, Craig muMs Grant, Byron Bowers, Hugh Maguire , Claudia Russell, Javon Anderson, Lauren LaStrada, Lauren Rys Martin, Lucy Holt, Tina Gloss et Michael Adams.

SYNOPSIS:

Un groupe de criminels est réuni dans des circonstances mystérieuses et doit travailler ensemble pour découvrir ce qui se passe réellement lorsque leur simple travail va complètement de travers.

Situé dans le Detroit des années 50, Pas de mouvement soudain voit trois hommes aux antécédents criminels variés être embauchés par Jones (un rond Brendan Fraser, pratiquement méconnaissable depuis son La momie jours, revenant avec plus qu’assez de mordant et d’énergie pour susciter davantage d’enthousiasme pour sa prochaine collaboration avec Darren Aronofsky La baleine) pour infiltrer un bâtiment GM pour voler un document inconnu critique. Ces lowlifes incluent Don Cheadle’s Curt (récemment sorti de prison et à la recherche d’un gros score pour laisser la vie derrière lui pour quelque chose de mieux), Ronald intrigant et gourmand de Benicio Del Toro, et Charley de Kieran Culkin comme sans doute le plus impétueux et impitoyable du groupe.

Peu de temps après avoir fait connaissance pour la première fois, ils envahissent le comptable de GM Matt Wertz (David Harbour), qui a accès au coffre-fort vert spécial de son patron où sont stockés les biens très recherchés. Cela ne veut pas dire qu’il connaît le code d’accès ou qu’il a des informations d’identification pour être là, mais il couche avec son collègue (Frankie Shaw) dans le dos de son épouse bien-aimée Mary’s (Amy Seimetz) et de leurs enfants (joués par Un endroit silencieux interprète en petits groupes Noah Jupe et Lucy Holt). C’est censé être trois heures de travail maximum pour des milliers de dollars chacun, l’un d’entre eux escortant Matt jusqu’aux bureaux de GM en s’assurant qu’il repart avec les informations souhaitées, tandis que les deux autres tiennent la famille en otage sous la menace d’une arme, les convainquant d’aller la situation comme un lundi typique.

Bien sûr, rien ne se passe comme prévu. Cependant, la vraie surprise ici est que le cinéaste légendaire Steven Soderbergh (réalisé à partir d’un scénario de Maintenant tu me vois scribe Ed Solomon) ne s’en tient pas longtemps à l’angle de l’invasion de domicile. Au lieu, Pas de mouvement soudain bifurque rapidement vers quelque chose de beaucoup plus complexe impliquant une combinaison de livre de cul de gangster de haut niveau, de bagages personnels et conjugaux, d’injustices raciales et de plans pour des percées écologiques dans la conception automobile (renforcées par une méchanceté d’entreprise avec des implications subtiles pour le monde que nous habiter aujourd’hui).

Plus de personnages sont introduits dans le giron (un seigneur du crime joué par Ray Liotta et sa femme maltraitée jouée par Julia Fox qui couche avec l’un des personnages centraux, un détective joué par Jon Hamm, Bill Duke en tant que gangster rival, et son collègue de Steven Soderbergh, Matt Damon, se présente également comme un magnat des affaires louche) à un rythme si rapide avec le récit lui-même virant dans tellement de directions différentes que c’est un tour de magie que la direction est capable de tenir le coup et de présenter les choses avec cohésion et précision. La plus grande plaisanterie est que, considérant qu’aucun de ces personnages n’est nécessairement des idoles; il y a une joie tordue à les regarder se poignarder à plusieurs reprises. Il devrait être assez évident que l’intrigue se dirige vers une énorme somme d’argent pour que toute âme chanceuse sorte indemne de ce gâchis, quelque chose avec lequel le script joue essentiellement jusqu’à la dernière image. Il se passe tellement de choses ici que Steven Soderbergh s’amuse indéniablement avec le défi de secouer toutes les 20 minutes qui est de quel côté et qui tuer ensuite.

Cela devient exponentiellement plus impressionnant après avoir pris en compte que Steven Soderbergh a non seulement mis en place un ensemble aussi alléchant lors de la crise sanitaire mondiale de l’année dernière et ne l’a pas simplement filmé dans une petite bulle de quarantaine (Soderbergh porte à nouveau plusieurs chapeaux servant également de DOP et de rédacteur en chef , capturant des scènes sous les angles excentriques habituels surélevés et inclinés), mais en quelque sorte fait Pas de mouvement soudain dans une expérience qui reflète à peine les conditions dans lesquelles il a été tourné (à part quelques personnages portant occasionnellement des masques pour cacher leur identité).

On pourrait faire valoir que la procédure peut parfois sembler un peu sèche (pour les tueurs de sang-froid, la plupart de ces personnages sont raisonnablement composés, le téléphone donnant la priorité à la narration astucieuse plutôt qu’aux armes à feu) et que certains des sous-textes politiques et raciaux sont un peu répandus. mince (bien qu’il faille admirer comment le véritable objectif du récit se faufile à la fin et est en corrélation avec tous les autres crimes en cours). Pourtant, Steven Soderbergh est si doué pour la présentation et pour garder une intrigue labyrinthique amusante que c’est une huée fascinante. Il y a aussi le bonus que presque chaque présence importante à l’écran ici obtient un moment excitant qui se sent mérité. Presque chaque mouvement que Steven Soderbergh fait ici est fluide.

