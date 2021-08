Critique du film – Sweet Girl (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Gentille fille, 2021.

Réalisé par Brian Andrew Mendoza.

Avec Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, Dominic Fumusa, Nelson Franklin, Will Blagrove et Amy Brenneman.

SYNOPSIS:

Un mari dévasté s’engage à rendre justice aux personnes responsables de la mort de sa femme tout en protégeant la seule famille qui lui reste, sa fille.

Compte tenu de la nature violente de la plupart des films d’action (en particulier ceux alimentés par la vengeance), ils ont tous besoin d’un protagoniste avec des raisons justifiables de se déchaîner ou de méchants clairs et faciles à détester qui méritent de connaître un destin sombre. Gentille fille (réalisé par Brian Andrew Mendoza, qui était en fait un producteur sur l’un des meilleurs véhicules d’action de rôle principal de la star Jason Momoa, courageux) n’a pas nécessairement l’un ou l’autre de ces facteurs d’investissement. Il y a aussi une tournure du troisième acte dont Netflix a interdit aux critiques de parler, à la fois pour des raisons compréhensibles (c’est un point important de l’intrigue, après tout) et très probablement pour la conscience de soi « oh merde, ce n’est pas bon », qui élimine quelque peu tous les éléments discutables concernant les mesures prises pour rendre justice, également au prix d’une révélation ridicule, boiteuse, cliché.

Quoi qu’il en soit, les Coopers (composés de Jason Momoa dans le rôle de Ray, d’Adria Arjona dans le rôle de sa femme Amanda et de la jeune Isabela Merced, une artiste talentueuse en devenir déjà avec un curriculum vitae décent ayant joué le rôle de Dora l’exploratrice et participé à un Transformateurs versement, comme leur fille Rachel) sont la famille heureuse idéale, bien que le cancer d’Amanda soit de retour et soit plus grave que jamais. Cependant, l’un des médecins se rend compte qu’une puissante société pharmaceutique vient d’obtenir l’approbation de la FDA pour libérer un nouveau médicament qui s’avérera très probablement efficace pour l’aider à combattre la maladie. Gardez à l’esprit que ce n’est pas une confirmation à 100%, mais tout le monde semble optimiste.

Peu de temps après, Ray commence à s’impatienter à juste titre qu’Amanda ne se soit pas vu prescrire le nouveau médicament révolutionnaire, seulement pour découvrir que l’entreprise s’est vu offrir de l’argent pour suspendre sa diffusion au public. Désormais, la droite a le droit d’être furieuse, mais en quelques minutes il se retrouve à convoquer une émission sur CNN où le patron de l’entreprise pharmaceutique Simon Keeley (Justin Bartha) fait l’objet d’une interview aux côtés d’une représentante du Sénat américain (Amy Brenneman) . Ils expliquent comment ils sont toujours déterminés à sauver des vies, alors que Ray devient rapidement hostile, leur envoyant des menaces de mort à la télévision en direct, ce qui, pour aussi malavisé et avide que cette société est, toujours pas le comportement que l’on veut exactement voir du héros. Il doit également y avoir quelqu’un avec plus de portée que Jason Momoa pour donner à ce rôle la complexité dramatique appropriée pour qu’il ait même une chance de travailler (malheureusement, Jason Momoa est assez mauvais ici chaque fois que l’histoire l’oblige à faire des choses au-delà de coups de poing et de pied ).

Le médicament n’est jamais libéré, Amanda meurt, et Gentille fille avance périodiquement suffisamment dans le temps pour que la partie taquinante de l’ouverture dans les médias de l’apogée ait plusieurs années d’avance sur le début du récit. Un de ces intervalles voit un journaliste (Nelson Franklin) tendre la main à Ray avec la preuve que la société acceptait des pots-de-vin et participait à des pratiques plus louches impliquant des sociétés écrans offshore. Réticents à se rencontrer, ils finissent par le faire dans un train (avec Rachel qui suit son père sans le savoir) où un tueur à gages se joint à la fête, mettant la vie de tout le monde en danger.

Une conspiration à l’emporte-pièce s’ensuit où il devient difficile de se rallier aux actions de Ray, étant donné que sa quête de vengeance met constamment la vie de Rachel en danger. Le script de Gregg Hurwitz et Philip Eisner semble s’en rendre compte, contenant des échanges de dialogue où Rachel aborde ces préoccupations. Cependant, cela ne dure pas longtemps car elle décide que la seule façon de rester une famille est de rejoindre son père en mission. Il serait également injuste de dire que Rachel est impuissante ou qu’elle nuit à leur survie, car il est clair que le père et la fille sont liés depuis longtemps par le sparring physique. Cela permet également à Isabela Merced de recevoir de beaux rythmes d’action, bien que la cinématographie et l’incohérence frustrantes des séquences de combat ne soient favorables à personne.

Même si on ne comprend pas ce qui se passe vraiment dans Gentille fille, de nombreuses scènes montrent clairement que quelque chose ne colle pas. Les premières narrations de Ray sur le passé et les souvenirs façonnent les individus indiquent également que, bien que le film soit toujours simple, tout n’est pas comme il y paraît. Cela revient à dire que la grande révélation, même si elle n’a pas paru tout à fait stupide et banale, n’ajoute certainement rien à ces thèmes. Peut-être plus insultant, on a l’impression qu’il y a de la tricherie dans la narration qui cache la torsion. Dans les deux cas, Gentille fille était probablement toujours destiné à être décevant, mais si les cinéastes n’avaient pas essayé de jouer à des jeux stupides et prévisibles explorant leur message sans astuces, ce jeu d’action générique aurait pu être un peu moins acide.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★/ Film : ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et de la Critics Choice Association. Il est également l’éditeur de Flickering Myth Reviews. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, suivez mon Twitter ou Letterboxd, ou envoyez-moi un e-mail à MetalGearSolid719@gmail.com

