Lou Reed de The Velvet Underground (Apple TV+)

Todd Haynes, un Spike Lee de l’Ivy League, idolâtre les aspirants rebelles de la classe moyenne des années 1960.

Le documentaire The Velvet Underground a été réalisé sous la présomption de Todd Haynes que la contre-culture compte toujours. Haynes, qui a réalisé les films d’études sur le genre Poison, Safe, Velvet Goldmine, I’m Not There et Carol, revient sur le groupe culte art-rock des années 60 pour sanctifier l’histoire de l’ingéniosité transgressive – suggérant que la glorification musicale de la drogue par VU , l’homosexualité et le demi-monde débraillé formaient la base de la culture d’aujourd’hui. Cette proposition douteuse a été présentée au New York Film Festival et joue maintenant au Film Forum.

Le biopic de Haynes ignore que la contre-culture n’existe plus en tant que telle. Il voit les co-fondateurs de VU, l’instrumentiste immigré gallois John Cale et le parolier et guitariste bad-boy new-yorkais Lou Reed, ainsi que les autres membres du groupe – Maureen Tucker (batterie), Sterling Morrison (basse) et l’ancienne chanteuse allemande Nico – comme des modèles de rôle espiègles pour la classe médiatique d’aujourd’hui. Grâce à cette approche, Cale, l’intellectuel, Reed, l’arriviste américain, et Nico, l’exotique blond glacé boho hobo deviennent des célébrités autant que des pionniers.

À commencer par le cri de guitare agressif et déconcertant du tease S & M de VU « Venus in Furs », Haynes se range du côté de l’agacement agit-prop des outsiders des années 60, des rebelles de la classe moyenne qui ont trouvé leur refuge en marge de la variété de la musique pop. Il copie les Chelsea Girls en écran partagé d’Andy Warhol, une plaisanterie stylistique imitant une percée culturelle. Warhol a parrainé le succès minoritaire initial de VU, rendant possible leur contrat d’enregistrement avec une major, fixant leur statut de monde de l’art et leur éventuelle légende.

Haynes consacre la prétention progressiste du millénaire selon laquelle les années 60 ne se sont jamais terminées. Se tenant du mauvais côté de l’histoire morale et esthétique, il « documente » l’époque à travers un fouillis d’affectations artistiques – des effets visuels qui saignent à l’écran, des extraits de Warhol, des intermèdes de critique d’art (y compris le camée souvenir d’Amy Taubin de Warhol), et une finale montage d’images fixes qui ressemblent à des pochettes de LP. C’est une tentative de soutenir l’idée de révolution culturelle mais dans une perspective de cinéma indépendant fin de siècle, preuve que la politique contemporaine et le pop art ne sont pas originaux.

Parce que Haynes manque de la sensibilité et de la perspicacité d’un artiste, il rivalise avec les expériences culturelles de Warhol. Utilisant la furtivité académique, il plagie l’audace de VU et combine ensuite l’impudence avec les préceptes de l’école de Francfort (les racines des postures radicales d’aujourd’hui, maintenant vulgarisées en tant que théorie critique de la race). Cela se traduit par une mauvaise lecture de l’histoire de la pop et des lumières occidentales de Haynes. Lorsque Cale, l’un des deux membres originaux survivants du groupe, dit à Haynes : [in live performance]», c’est le seul moment qui traite réellement de la substance de l’art et de la carrière de VU.

Haynes est un pop-nerd décadent qui imite les précédents de la culture pop. Comme dans son désastreux Velvet Goldmine de 1998 (un mélodrame queer-baiting utilisant une grande partie du même matériel ici), il déforme l’histoire du cinéma des années 60 et de l’art-rock des années 70.

Le Velvet Underground passe à l’hagiographie, ce n’est pas une manière précise pour un intellectuel de façonner un projet. Haynes se perd tellement dans ses gestes artistiques de lissage qu’il n’y a aucune information pratique sur les contrats ou les affaires des maisons de disques, juste la glorification inutile des mythes du pop-art. (Il aurait peut-être été intéressant de voir Haynes contraster VU avec Billie Eilish ou Cardi B.) Malgré ses louanges et son influence sur l’industrie, Haynes n’a jamais fait de film que le public puisse apprécier. Incapable d’amusement pop, c’est un pseudo de l’air du temps – l’Ivy League Spike Lee. (Les Noirs sont les fétiches fantômes de Reed dans cette réminiscence de l’ère des droits civiques, tandis que Taubin ne critique que le chauvinisme sexuel de la scène.)

Les libéraux s’accrochent à un fantasme d’attitudes oppositionnelles audacieuses, alors Haynes célèbre la révolution douteuse de VU. Le Velvet Underground indique que ce que Bob Dole a appelé plus tard « la culture de la dépravation » a gagné. Lorsque l’actrice de Warhol Mary Woronov parle de « où l’artiste entre en jeu, parce qu’il n’est pas dans la société, il est différent », elle rappelle un monde différent d’aujourd’hui. Pourtant, Haynes ignore le fait que, 50 ans plus tard, et de nombreuses évolutions de la pop après que VU a infecté la culture, la pop millénaire tend aujourd’hui vers la conformité, la conformité et l’élitisme. Tous ces points négatifs qui reviennent maintenant à l’héritage de VU décrivent pourquoi l’hommage de Haynes échoue.

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

@3xchaise