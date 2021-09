Critique du film – V/H/S/94 (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

V/H/S/94, 2021.

Réalisé par Simon Barrett, Timo Tjahjanto, Jennifer Reeder, Ryan Prows et Chloe Okuno.

SYNOPSIS:

Une équipe de police SWAT enquête sur une mystérieuse cassette VHS et découvre une sinistre secte qui contient du matériel préenregistré révélant une conspiration cauchemardesque.

Autant les anthologies d’horreur ont tendance à être plutôt aléatoires, autant le V/H/S La franchise – créée par le fondateur de Bloody Disgusting, Brad Miska – a réussi à combler un créneau inexploité, mêlant sensations fortes et nostalgie claire de l’apogée des films d’horreur misérables sur bande vidéo.

Mais après deux solides entrées, l’exécrable troisième film, V/H/S : virale, a provoqué l’explosion de la franchise en 2014, bien avant que son temps ne se sente vraiment à la hauteur. Pourtant, avec le récent boom des médias en streaming offrant une plate-forme à faible entretien aux cinéastes d’horreur pour voir leur travail, il n’est pas très surprenant qu’un quatrième V/H/S le film est maintenant là, ayant été tourné en secret pendant la pandémie en cours.

Le grand écart par rapport aux films précédents est que le script de l’anthologie aurait été écrit par une seule personne; David Bruckner (La maison de nuit), qui a également réalisé le court métrage « Amateur Night » du premier V/H/S.

Et bien que le battage médiatique avant la sortie ait fait grand cas du fait que l’histoire de cette anthologie se déroule sur une continuité plus singulière, il est tout à fait juste de dire que V/H/S/94 est toujours un assortiment fracturé de quatre histoires collées ensemble par un enveloppement. En tant que tel, cette nouvelle entrée ne ressemble pas tant à une réinvention de la formule originale qu’à un remix ludique.

Le wraparound, « Holy Hell » (réalisé par Couteaux & Peau‘s Jennifer Reeder), suit une équipe SWAT qui fait une descente dans un laboratoire de drogue crasseux pour se retrouver face à un ennemi beaucoup plus sinistre, qui est chargé d’afficher les quatre autres histoires dont nous sommes témoins tout au long de l’anthologie.

Dans l’ordre, les quatre segments sont ; « Storm Drain » (de Chloe Okuno), où une journaliste (Anna Hopkins) pénètre dans un égout pluvial pour essayer de photographier la créature mythique connue sous le nom de « Rat Man » ; « Le sillage vide » (de Vous êtes le prochain l’écrivain Simon Barrett), à la suite d’un jeune préposé au salon funéraire qui supervise un réveil nocturne pour un homme; « Le sujet » (de La nuit vient pour nous‘ Timo Tjahjanto), illustrant les expériences d’un savant fou avec la fusion de l’homme et de la machine ; et « Terreur » (de Lowlife’s Ryan Prows), où une milice blanche tente d’utiliser une entité surnaturelle capturée pour mener une attaque terroriste contre le gouvernement américain.

Tout d’abord, les fans peuvent être tranquilles car V/H/S/94 est un moment amusant, et certainement à des lieues de l’entrée précédente ratée. Bien plus un funhouse de frayeurs qu’un manège particulièrement inventif ou original, il devrait livrer la marchandise pour ceux qui ont préféré les sensations plus réfléchies des deux premiers V/H/S films.

S’il y a un reproche à faire à cette prise raffinée, c’est qu’avoir un seul scénariste qui s’occupe de tous les segments prive les cinéastes de la possibilité de mettre leur propre empreinte artistique sur leur travail. Le short certifié dingue de Timo Tjahjanto est vraiment le seul parmi le groupe à avoir une personnalité distincte, et étant donné que le plaisir du meilleur V/H/S films a regardé les cinéastes expérimenter dans les contraintes de la narration courte, cela ne vaut guère la peine d’embaucher cinq réalisateurs pour raconter une histoire à partir de l’esprit d’un seul créateur.

Mais si vous pouvez pardonner certains dialogues parfois dignes de grincer des dents – en particulier pendant le bouclage de l’équipe SWAT, qui se sent presque délibérément redevable aux jeux vidéo FMV des années 90 – il y a beaucoup de plaisir à avoir ici. Bruckner et son équipe de réalisateurs réalisent une fusion largement gagnante de fluage doux, de dégoût nauséabond et de comédie perverse périodique – cette dernière particulièrement dans le segment qui vise de manière satirique les milices blanches américaines.

Mais avant tout, V/H/S/94 est un triomphe sensoriel ; l’esthétique enveloppée dans un film étirable de la bande VHS est parfaitement capturée ici, tandis que la vidéo glitch caractéristique de la série transmet des sauts entre les « scènes ». Tout semble réel plutôt que de ressembler à une vidéo numérique haute définition qui a été déclassée en post-production, les cinéastes utilisant apparemment un équipement vidéo de l’époque pour la rendre aussi authentique que possible.

Au-delà de cela, les pierres de touche des années 90 sont brillamment capturées; Les reportages sont tournés dans les conventions stylistiques de l’époque, l’infographie rétro et tout, et un faux publireportage pour un “Veggie Masher” est si étonnamment crédible que j’ai dû vérifier que ce n’était pas en fait une vraie publicité. Ailleurs, attendez-vous à voir beaucoup de téléviseurs à tube cathodique, des aperçus occasionnels de l’Internet antérieur et, bien sûr, la présence inévitable de musique grunge.

Tout cela est extrêmement efficace pour générer l’ambiance souhaitée, et la présentation low-fi aide également à masquer les limites des effets visuels et des décors bon marché, dont beaucoup auraient été construits dans des chambres d’hôtel et des salles de conférence. Ajoutez les complications de la production d’un tel film pendant une pandémie et c’est vraiment impressionnant à quel point l’ambition est V/H/S/94 obtient avec certains de ses éléments de production, rugueux sur les bords bien qu’ils puissent être – bien que parfois intentionnellement.

Les fans de destruction crânienne devraient être particulièrement satisfaits de certaines des ultra-violences exposées ici, car les cinéastes mélangent astucieusement des effets pratiques avec une assistance numérique pour faire le travail. Ceci est particulièrement important dans le court métrage de Tjahjanto, le plus long et le plus techniquement difficile du lot.

La version du film pré-sélectionnée pour la presse sans titres d’ouverture a une durée de 103 minutes et aurait pu utiliser quelques pincements et replis rapides – facilement déguisés par des problèmes numériques – pour raccourcir une partie des temps d’arrêt plus longs que l’idéal. La résolution finale de l’enveloppement semble également relativement dégonflée, comme Bruckner frappant un mur de bloc d’écrivain, mais laisse à tout le moins la porte ouverte pour l’avenir V/H/S tomes.

Malgré la supervision de Bruckner sur l’ensemble du projet lui conférant une sensation théoriquement holistique, il y a toujours un air d’incohérence dans le projet, le salon funéraire de Simon Barret étant de loin le plus faible du lot. Les trois autres courts métrages principaux, cependant, atteignent un équilibre assez harmonieux de suspense énervant et d’action de balles au mur, aidé par les efforts d’un solide casting d’ensemble.

Alors que le format d’anthologie plus traditionnel, chaque cinéaste écrivant sa propre histoire, est à la fois plus désordonné et plus intéressant, cette nouvelle prise est toujours un pas en arrière encourageant sur un terrain solide pour une franchise qui nous manque cruellement. Défectueux mais amusant, V/H/S/94 est un retour marqué à la forme pour la série d’anthologies d’horreur et, espérons-le, indique qu’elle est de retour – en particulier avec le streamer d’horreur Shudder coproduisant le projet pour une sortie sur leur plate-forme. Plus de ça, s’il vous plaît.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de divagations cinématographiques.

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

https://www.youtube.com/watch?v=embed/playlist

]]>]]>