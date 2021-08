Critique du film – Val (2021) ⋆ 10z viral

in

Val, 2021.

Réalisé par Leo Scott et Ting Poo.

Avec Val Kilmer.

SYNOPSIS:

Un documentaire centré sur la vie quotidienne de l’acteur Val Kilmer avec des images inédites s’étalant sur 40 ans.

Val Kilmer est peut-être inscrit dans l’histoire du cinéma comme l’un des rares acteurs à enfiler la cape et le capuchon à gros budget pour incarner Batman, mais à la fois cela et ses performances emblématiques, sans doute dignes d’un Oscar dans Les portes et Pierre tombale ont sûrement été éclipsés par sa réputation dominante de « difficile à travailler ».

Ce n’est pas une étiquette sur laquelle Leo Scott et Ting Poo sondent un nouveau documentaire Val tente d’échapper ou d’écraser de quelque manière que ce soit, au lieu de s’asseoir avec l’homme lui-même, ayant récemment perdu la majeure partie de sa voix en raison d’une bataille contre le cancer de la gorge, alors qu’il examine son passé tumultueux à Hollywood et se tourne vers l’avenir.

Autant une partie vitale de l’histoire que la propre présence de Kilmer est qu’il remet généreusement aux cinéastes 800 heures de séquences qu’il a filmées au cours des quatre dernières décennies, de l’enfance à sa période naissante en tant que jeune acteur, l’apogée de sa renommée tout au long de la 1990, et son présent plus incertain.

Le recueil de séquences vidéo inédites à la maison, judicieusement éditées par Scott et Poo eux-mêmes, dresse le portrait fascinant d’un homme évoluant au fil du temps – clairement un artiste extrêmement fougueux de la jeunesse, et secoué par l’insécurité alors qu’il navigue dans le monde de la célébrité cinématographique.

Kilmer assure également que ce documentaire est une affaire de famille, car dans une touche à la fois inspirée et douce, il rédige son propre fils Jack pour lire ses monologues écrits à haute voix. Dire que le fils capture l’essence vocale du père serait un euphémisme.

Val concerne autant l’art même de la performance que l’homme lui-même, cependant; Le penchant de Kilmer pour le perfectionnisme est mis en évidence dans le contexte à travers de nombreuses images de sa jeune vie d’acteur, alors qu’il essaie d’apporter la vérité à tout rôle qu’il accepte, qu’il s’agisse d’un concert qu’il a pris plus pour des raisons contractuelles que d’inspiration comme Top Gun, ou le test ultime de son engagement d’acteur dans Les portes.

On peut sentir un homme se mettre la pression pour rivaliser avec ses contemporains de premier plan tels que Kevin Bacon, Sean Penn et Tom Cruise, et aussi représenter sa propre unité familiale difficile, qui n’a jamais été la même après la mort de son jeune frère Wesley dans une noyade. accident en 1977 – une pierre de touche émotionnelle vitale tout au long de la vie de Val.

Bien qu’il ne domine certainement pas l’ensemble de l’image, Kilmer est heureux de discuter de sa perception en tant qu’acteur difficile qui ne fera pas simplement ce qu’on lui dit, bien qu’aucun des mots que Kilmer prononce aujourd’hui ne puisse correspondre à la majesté fascinante d’un segment vidéo inclus qu’il enregistré en travaillant sur 1996’s voué L’île du Dr Moreau.

Regarder Kilmer se disputer de manière belliqueuse avec le réalisateur vétéran John Frankenheimer est une fenêtre séduisante sur l’un des plus célèbres naufrages d’Hollywood, sans oublier un moment hystérique où lui et sa co-vedette David Thewlis réalisent que Marlon Brando a soudainement été remplacé sur le plateau par un double à leur insu. .

En termes plus courants, Kilmer n’a pas passé un bon moment avec Batman pour toujours et discute volontiers à la fois de ses problèmes avec la production – en grande partie de ceux qui se sont souvent plaints à propos de Batsuit – et de son désir de ne pas laisser les exigences d’une franchise dicter la trajectoire de sa carrière (d’où il ne revient pas, à bon escient, pour la suite ).

Malgré cela, Kilmer a surtout un bon sens de l’humour à propos de ses miss, s’habillant même en Batman aux côtés de son fils (qui est Robin, naturellement) pour une coupe B-roll amusante. Bien qu’une grande partie du doc ​​soit inévitablement imprégnée de tristesse – confronté non seulement à son diagnostic de cancer, mais aussi à son mariage de 8 ans avec Joanne Whalley, sa relation parfois tendue avec ses enfants et la mort plus récente de sa mère – le ténor en est un. d’un homme persévérant quelles que soient les boules courbes lancées sur son chemin.

L’obstacle le plus pressant à l’heure actuelle, bien sûr, est la perte de sa voix, ce qui lui a valu d’être mal rebaptisé pour le thriller de 2017. Le bonhomme de neige, et a depuis limité ses possibilités d’emploi. Mais comme tous les bons artistes, il a appris à évoluer, se tournant vers la peinture, encadrant une nouvelle génération d’artistes dans un espace sur mesure qu’il exploite, et peut-être mieux encore, en nous offrant ce documentaire.

Kilmer est certainement conscient que ses jours de gloire sont derrière lui, mais il n’est pas présenté ici comme une figure pitoyable, pas même dans une séquence déchirante où il doit être escorté loin d’une apparition dans une convention comique sous une couverture après être tombé malade. Il reste beaucoup de joie dans la vie de l’homme bien que sa voix ait été volée, même s’il semble destiné à être pour toujours un artiste au cœur saignant cherchant à achever son travail.

Empathique et honnête, Val éclaire les triomphes et les défis d’un talent singulier à la fois personnellement et professionnellement à travers une lentille inhabituellement intime.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ ★ / Film : ★ ★ ★ ★

