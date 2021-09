Critique du film – Violation (2021) ⋆ 10z viral

]]>]]>

Violation, 2021.

Écrit et réalisé par Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer.

Avec Madeleine Sims-Fewer, Anna Maguire, Jesse LaVercombe et Obi Abili.

SYNOPSIS:

Une femme troublée au bord du divorce rentre chez elle chez sa jeune sœur après des années de séparation. Mais lorsque sa sœur et son beau-frère trahissent sa confiance, elle se lance dans une vicieuse croisade de vengeance.

Il n’est pas rare que les cinéastes fassent un choix créatif en évitant la narration chronologique au profit de quelque chose de non linéaire qui reflète mieux l’état d’esprit de ses personnages ou l’intention thématique. Avec Violation, la combinaison scénariste/réalisateur de Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Fewer (tous deux ont beaucoup d’expérience avec les courts métrages, avec ce premier long métrage pour chacun d’eux) a choisi d’étudier les agressions sexuelles TSPT, la vengeance, les relations fracturées , et des personnages imparfaits à travers le prisme d’un esprit secoué qui saute dans tous les sens.

Cet esprit appartient à Miriam (également jouée par la moitié de l’équipe d’écriture/réalisation, Madeleine Sims-Fewer, dont la représentation dévastatrice de la douleur, du vide et de la vengeance est capturée avec un réalisme si stupéfiant qu’il suffit de surmonter les quelques défauts narratifs il y a), qui, au début du récit de Violation, a du mal à faire la conversation avec son autre significatif Caleb (Obi Abili) lors d’un trajet en voiture jusqu’à un logement isolé dans les bois servant à la fois de lieu de réunion pour une famille élargie et d’endroit pour essayer de renouer avec sa sœur éloignée Greta (Anna Maguire) . Immédiatement, il y a une juxtaposition entre la relation distante de Miriam et Caleb avec Greta et Jesse LaVercombe de Dylan) plus publiquement affectueuse et sexuellement énergisée, dynamique assez perverse.

C’est juste là dans le titre, mais Miriam est violée. Et au début, la narration non linéaire contraste intelligemment la perception déformée et romancée de Dylan du viol avec la réalité troublante de ce qui s’est passé. Dans la version des événements de Dylan, il ne s’agit même pas de viol, car selon lui, c’est quelque chose que Miriam voulait. Et bien qu’il y ait des suggestions selon lesquelles Miriam aurait pu fantasmer sur une telle chose (les deux sont aussi des amis d’enfance et semblent avoir leur propre lien, Miriam elle-même avouant être une personne parfois égoïste et moralement compromise), plus que tout, c’est un dégoûtant amorce des façons dont les hommes peuvent se tordre et profiter de l’ivresse pour étayer une vérité déformée. Personne ne suppose que Dylan est capable d’une telle chose, ce qui signifie que l’exposé de Miriam tombe dans l’oreille d’un sourd à Greta. Cela n’aide pas que Miriam et Greta aient déjà des frustrations l’une envers l’autre qui doivent être résolues.

La vengeance et l’acte horrible lui-même, la configuration et les conséquences ; tout est juxtaposé, mais à mesure que l’histoire continue de se déplacer, elle devient parfois confuse et confuse. Le lien de ce choix créatif avec Miriam est là, mais il en résulte aussi quelques minutes à la fois pour reconstituer une chronologie des événements. En d’autres termes, il y a une scène où Miriam révèle ne pas avoir de pulsions sexuelles envers Caleb pendant un an, et pendant quelques brèves minutes, j’ai eu l’impression de devenir fou en essayant de comprendre si c’était vraiment un manque de désir sexuel. ou une réaction traumatisante au viol, qui n’aurait pas non plus eu de sens dans la scène pour de multiples raisons. Malheureusement, il est courant de devoir se situer là où une scène se déroule, bien que heureusement, ce ne soit jamais trop difficile à comprendre.

La réponse de Miriam au viol en ce qui concerne Caleb crée une scène compliquée fondée sur des implications psychologiques et un tout autre type de souffrance. C’est de loin l’une des meilleures scènes du film, mais aussi une qui aurait pu avoir plus d’impact si le script avait pris la peine d’approfondir la relation de Miriam avec tous ces personnages. Au lieu, Violation passe un peu trop de temps sur un segment qui signifie pourquoi Shudder a choisi ce qui est par ailleurs une entreprise artistique dans le traumatisme du viol, et c’est le voyage graphique de Miriam sur ce qu’il faut faire avec le corps de Dylan après l’avoir assassiné. De plus, avec un récit plus simple, cela pourrait être considéré comme un grand spoil, mais ici, il s’agit davantage de la façon dont toutes les séquences s’informent les unes les autres. Quoi qu’il en soit, certaines sections ici durent un peu trop longtemps, les différents aspects du film étant beaucoup plus intrigants que d’autres, en particulier le fossé entre Miriam et Greta qui aurait également pu être plus défini.

Dans d’autres points positifs, Violation a toujours l’air bien et sonne bien (il y a tout, de l’éclairage naturel, une magnifique cinématographie forestière utilisant des prédateurs et des proies comme métaphores de l’intrigue à plus d’un titre, et la musique d’opéra mettant l’accent sur le tourment intérieur), peu importe sur quoi le récit se concentre à un moment donné temps. Ensuite, il y a Madeleine Sims-Fewer, qui est tout simplement exceptionnelle et imprègne les hauts et les bords rugueux du film d’un affichage déchirant d’agonie. Mis à part les problèmes de structure, Violation atteint ses objectifs d’analyser la culture du viol et d’exprimer l’importance de croire les survivants, tout en se faisant volontairement remarquer comme étant remarquablement troublant.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ ★ / Film : ★ ★ ★

