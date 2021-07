Critique du film – Zola (2021) ⋆ 10z viral

Zola, 2021.

Réalisé par Janicza Bravo.

Avec Taylour Paige, Riley Keough, Colman Domingo, Nicholas Braun, Ari’el Stachel, Ts Madison et Jason Mitchell.

SYNOPSIS:

Une serveuse accepte d’accompagner une danseuse exotique, son petit ami et son colocataire mystérieux et dominateur lors d’un road trip en Floride pour chercher fortune dans un club de strip-tease haut de gamme.

Twitter est un cloaque de bêtises et d’extrêmes sans nuance. Le nombre de fois où j’ai ouvert cette page Web uniquement pour lire une prise de vue étonnamment myope ou illogique (qu’il s’agisse de films, de politique ou de tout autre chose) et de la fermer dans les 30 secondes est à trois chiffres. Hélas, je vous apporte également, chers lecteurs, des critiques comme celle-ci pour Zola (basé sur un fil Twitter détaillant une saga ridicule de strip-teaseuse) et je dois serrer les dents tout en faisant une combinaison d’auto-promotion et en publiant des commentaires réfléchis sur tout ce que je trouve important, dans l’espoir de ne pas me voir devenir un autre vaisseau pour cette stupidité rampante.

Le fait est que ces personnages incarnent Internet, et le lexique des médias sociaux devrait suffire à me râper et à me détourner de quoi que ce soit. Dans une certaine mesure, une fois que ces personnes ont commencé à parler, j’ai commencé à avoir un dialogue intérieur avec moi-même ; c’est ce qui a reçu des tas de battage médiatique de Sundance? Zola commence par la serveuse/danseuse éponyme (Taylour Paige, qui excelle à ne pas savoir quoi croire, à exprimer la peur, à montrer son soutien, à animer la narration à l’effet comique)) racontant si « Vous voulez tous entendre une histoire sur pourquoi moi et ça salope ici est tombée? C’est un peu long mais plein de suspense. qui est placardé partout dans le marketing et la bande-annonce, et probablement le moyen le plus simple de donner le ton et les attentes de dialogue. La « garce » susmentionnée est Stefani de Riley Keough, une autre danseuse. Elle entame une conversation avec Zola tout en commandant de la nourriture à un rendez-vous, suscitant rapidement une amitié sur toutes les plateformes de médias sociaux et planifiant des vacances en Floride pour gagner beaucoup d’argent dans un joint de strip-teaseuse hotspot.

La relation de Zola avec son petit ami Sean (Ari’el Stachel) semble traverser une période difficile dans l’une des nombreuses intrigues secondaires en orbite, ce qui rend la décision de voyager avec un nouvel ami plus facile à choisir. Alors qu’ils sont sur le point d’embarquer, Zola est présenté au petit-ami fidèle de Stefani à un défaut et à l’idiot (plus que les autres personnages ici), Derrek (Nicholas Braun) et un colocataire sans nom (Colman Domingo). Sans entrer trop dans les détails (l’absurdité et les nombreuses dérives de l’intrigue dans un équilibre entre danger et humour sont les aspects les plus puissants), Stefani n’est pas tout à fait honnête sur ce qu’elle et Zola feront cette nuit-là. Après avoir ramassé de la bonne danse de poteau d’argent (qui, semblable à arnaqueurs, est capturé avec grâce et mettant l’accent sur l’agilité requise pour réaliser ces exercices d’aérobic), la narration de Zola retentit, alertant les téléspectateurs de faire attention à chaque mouvement que Stefani fait.

Également basé sur l’article de David Kushner Zola raconte tout : la vraie histoire derrière la plus grande saga de strip-teaseuse jamais tweetée, à partir de là, l’histoire présente tout, des proxénètes aux montages sexuels en passant par les révélations sur des personnages qui peuvent ou non être vrais. Une séquence particulièrement hystérique décide de raconter l’histoire jusqu’à présent du point de vue de Stefani, donnant à Riley Keough un trésor de lignes hilarantes. C’est de loin la meilleure scène du film, mais cela parle également de l’un des éléments les plus frustrants en ce sens que, mis à part l’un de ces récits étant clairement beaucoup plus proche de la vérité, il n’y a pas grand-chose à propos de ces deux-là à décoller et à comprendre . On pourrait aussi dire qu’il s’agit d’un problème inhérent à l’adaptation d’un film à partir d’une série de tweets.

Dans le cas du personnage de Colman Domingo, c’est logique (son identité est révélée et parle de vérités horribles sur la façon dont les femmes peuvent se laisser entraîner dans une dynamique inconfortable, quelque chose avec laquelle il est facile de comprendre, peu importe à quel point quelqu’un comme Stefani parle et actes). Pour son petit ami Derrek, il y a quelque chose de plus triste en jeu, car c’est une personne bien intentionnée qui supporte le terrorisme émotionnel pour une raison quelconque. Malheureusement, le récit considère principalement le personnage comme une blague et ne parvient pas à capitaliser sur ses actions clés de manière significative. Dans son ensemble, Zola se termine simplement sans laisser une impression durable.

Cependant, le voyage tient sa promesse de suspense. Le réalisateur Janicza Bravo (écrivant aux côtés de Jeremy O. Harris) a également une vision originale, choisissant d’aller au-delà de l’adaptation de l’histoire à sa valeur nominale et de l’imprégner de plusieurs indices audio qui semblent directement tirés d’Internet. Par conséquent, Zola ne cesse jamais de se sentir comme un conte fou tiré de Twitter, même pendant les moments les plus lents privilégiant les décors ensoleillés immersifs ou la partition synthétique rappelant que, aussi drôle que soient les choses, c’est toujours une position précaire pour ces femmes que nous espérons néanmoins rester en sécurité. Comme Twitter lui-même, il n’y a rien de profond ici (bien qu’avec quelques ajustements au script, il pourrait très bien y en avoir), mais c’est un trajet plus étrange que la fiction qui vaut la peine d’être pris.

Évaluation du mythe vacillant – Film : ★ ★ / Film : ★ ★ ★

