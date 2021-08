Critique du jeu de société Brotherhood Of Venice

L’un de mes jeux de société préférés de tous les temps est V-Commandos, un jeu coopératif de la Seconde Guerre mondiale axé sur la furtivité et la guerre secrète. Maintenant, des années plus tard, l’équipe derrière ce jeu a pris tout ce qu’elle a appris de 1945 et l’a mis au travail sur quelque chose d’environ 1459: Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice.

Ce n’est pas le premier jeu de société Assassin’s Creed, mais c’est de loin le plus gros, quelque chose que j’aborderai plus en détail plus tard dans cette revue. Mais pour l’instant, sachez qu’il s’agit d’un ajustement assez prometteur : non seulement les créateurs Triton Noir ont un pedigree avec des jeux de se faufiler, mais l’équipe de conception compte dans ses rangs d’anciens développeurs d’Ubisoft, dont l’un a travaillé directement sur la fiction du L’univers d’Assassin’s Creed.

Après une longue attente – le Kickstarter du jeu a fonctionné depuis 2018 – Brotherhood of Venice est enfin là, et ce n’est pas votre adaptation de jeu de société moyenne. Comme je l’ai dit, les concepteurs ont une expérience d’Assassin’s Creed, tandis que l’équipe de rédaction actuelle d’Assassin’s Creed d’Ubisoft a également aidé sur une partie du contenu qui parvient à s’intégrer au canon existant du jeu de toutes sortes de manières intéressantes, ce qui en fait une continuation de la tradition qu’une simple adaptation de choses que nous avons déjà joué avec Ezio.

La Confrérie de Venise est livrée dans une énorme boîte remplie de cartes, de tuiles de scène et de toute une armée de figurines. Le jeu est construit autour d’une longue campagne narrative dans laquelle les joueurs ouvrent des enveloppes pour découvrir les objectifs de la mission, construisent des cartes à partir de tuiles modulaires, puis jouent en coopération pour se faufiler/tuer des gardes et atteindre des objectifs. Chaque mission que vous jouez dure environ une heure, et entre elles, vous pouvez vous retirer dans un quartier général – représenté physiquement, comme sa propre tuile de carte avec des endroits pour stocker des objets – où vous pouvez vous reposer et vous réapprovisionner. C’est beaucoup de travail administratif, mais cela permet aussi de garder un air de secret en ce qui concerne les missions et les objets de la campagne.

Le gameplay est très similaire à celui des V-Commandos, en ce sens que les joueurs commencent en premier, à tour de rôle pour se déplacer et accomplir des actions. Vous faites cela d’une manière essentielle pour le travail d’équipe – et c’est l’une des parties les plus satisfaisantes du jeu lorsque vous pouvez travailler ensemble pour réussir – en espaçant ces actions. Donc, disons, si j’ai quatre actions ce tour-ci, je peux en prendre deux pour entrer dans la même pièce qu’un garde, puis un ami peut sauter dans la pièce et tuer ce garde, alors je peux passer mes deux derniers points à me cacher le corps et le retirant hors de la pièce. Travail en équipe! Vous n’êtes pas obligé de le faire, mais lorsque vous jouez avec des amis, c’est certainement la façon la plus cool et la plus satisfaisante de faire le travail.

Les miniatures sont fantastiques, et il y en a BEAUCOUP.

Une fois que tous les Assassins se sont déplacés, c’est au tour de l’ennemi. Vos adversaires sont contrôlés par un système d’IA très basique, où la carte d’événement de ce tour a une direction de boussole imprimée dessus, et chaque garde qui peut se déplacer (beaucoup sont bloqués en place par divers emplois/conditions) ira de cette façon, à moins que les joueurs n’aient été repéré, auquel cas les gardes se dirigeront vers eux à la place.

La clé de toute cette idée de détection et de mouvement est un état d’alarme qui se déclenche lorsque vous êtes repéré, qui non seulement attire les gardes, mais affecte également l’étape de renfort qui a lieu à la fin de chaque tour. Si l’alarme est silencieuse, vous aurez moins de méchants à gérer, mais si elle se déclenche, vous devrez faire face à beaucoup plus. Idéalement, vous ne voulez donc jamais déclencher l’alarme, mais il est également largement impossible de gérer cela pour une mission entière, car le fait que vous soyez repéré ou non est en grande partie déterminé par les jets de dés, vous devez donc supposer que les choses finiront par allez au diable et vous devrez improviser (ce qui est souvent le moment où votre travail d’équipe et votre coordination sont les plus agréables).

J’ai aimé ce système dans V-Commandos – c’est beaucoup plus élégant qu’il n’y paraît, d’autant plus que vous pouvez voir dans quelle direction l’ennemi se déplacera pendant votre tour, vous permettant d’en tenir compte – mais c’est encore mieux ici, peut-être parce qu’il se sent plus approprié. Le mélange de furtivité et de combat ouvert, l’accent mis sur la dissimulation des corps, la nécessité de choisir des endroits pour sortir de l’ombre, le risque constant qu’une alarme soit déclenchée, tout cela ressemble exactement à jouer à Assassin’s Creed, seulement maintenant vous avez a des ailiers et tout va beaucoup plus lentement. Au fur et à mesure que les adaptations de jeux vidéo sur table disparaissent, c’est l’un des plus grands.

Surtout si vous êtes un grand nerd d’Assassin’s Creed. En plus de jouer comme un jeu Assassin’s Creed, Brotherhood of Venice en a l’impression, plongeant presque instantanément dans la tradition labyrinthique de la série avec une histoire qui se poursuit à travers chaque mission. Il y a beaucoup de personnages que les fans connaîtront, y compris Ezio lui-même, et la façon dont l’histoire se développe avec vos personnages qui progressent et acquièrent de nouvelles capacités et objets aide vraiment à lier ce qui aurait pu être un ensemble de missions disparates et décousues.

Le fait est qu’en essayant si fort de jouer comme les jeux vidéo sur la table, Brotherhood of Venice a réussi à laisser une partie du ballonnement et de l’ennui de la franchise s’infiltrer là où ce support aurait pu et aurait dû garder les choses plus légères. En gros, j’ai trouvé ce jeu trop gros. C’est littéralement trop gros, livré dans une boîte comiquement grande, et lorsqu’il est déployé, il prend énormément de place sur la table, avec des tapis de joueur Assassin, une carte de jeu ou deux, plusieurs jeux de cartes, quelques autres grands tapis pour les ennemis et un une boussole, une énorme tuile QG avec ses propres cartes, des piles d’enveloppes contenant les missions du jeu…

J’ai une assez grande table à manger, mais comme vous pouvez le voir ci-dessous, cela n’a pas d’importance pour la Confrérie de Venise, qui ne cesse de s’agrandir, de plus en plus. Et la photo ci-dessous est celle d’une nuit où nous étions seulement deux à jouer !

Regardez cet étalement ! Et c’est juste avec deux joueurs ! S’il y en avait quatre, vous auriez besoin d’ajouter deux autres de ces grands tapis rouges, ainsi que toutes les cartes et l’équipement pour les accompagner.

Mais c’est aussi trop grand dans sa portée. Il y a plus de 20 missions à jouer dans le cadre de la campagne – beaucoup plus si vous avez les trois extensions – et chacune dure environ une heure, voire plus si vous jouez avec un effectif complet de quatre Assassins et vous devez attendre que tout le monde élabore une stratégie et prenne son tour. Faites le calcul à ce sujet, puis déterminez à quel point il peut être difficile de réunir 3 à 4 personnes dans la même pièce, ajoutez le fardeau administratif de la mise à jour de toutes les cartes, événements et éléments dans le cadre d’une campagne en cours (qui peut prendre une éternité) et vous verrez à quel point cela représente un investissement important pour la Fraternité de Venise.

Si cela ressemble à quelque chose que vous et vos amis pourriez gérer, alors tant mieux ! Peut-être que vous serez absent pour un week-end/une semaine et que vous pourrez simplement l’allumer. Peut-être avez-vous une salle de jeux ou un espace dédié où vous pouvez le laisser en place et ne pas avoir à vous soucier de tout reconstruire à chaque fois, puis de le ranger. Peut-être n’êtes-vous qu’un obsessionnel d’Assassin’s Creed qui n’a pas grand-chose à faire au cours des prochains mois et pense que tout ce que je viens de dire est bien et acceptable pour vous dans votre situation actuelle.

Il n’est pas fourni en standard avec le jeu, mais les éditions plus sophistiquées de la campagne Kickstarter comprenaient une énorme tour réelle pour vous permettre de synchroniser et de sauter. C’est complètement inutile, mais aussi hilarant extravagant.

Quiconque coche ces cases est bien placé pour adorer ce jeu. Et dans la plupart des cas, moi aussi ! Mais même alors, même si je le voulais, je ne pouvais tout simplement pas aller au bout de ce match. J’ai un site de jeux vidéo pour travailler pour 9-5, je joue au football, j’ai deux enfants, il y a une pandémie en cours et, peut-être le plus important dans ce contexte, j’ai des amis de jeux de société qui aiment jouer à d’autres jeux de société, pas le même pendant des mois et des mois. Je comprends que c’est ma situation personnelle, mais c’est ma critique, et je pense que la portée de ce jeu, combinée aux tracas de garder tout classé et trié correctement au milieu de la campagne, vaut la peine de garder cela à l’esprit.

Ce qui est une putain de honte ! Car en ce qui concerne le jeu en lui-même, je l’ai adoré. J’aime à quel point il est intelligent et vif, et à quel point le système ennemi fonctionne avec élégance, et parce que je ne l’ai pas encore mentionné, j’ai aussi beaucoup aimé la façon dont ce jeu est juste un plaisir à côtoyer. Il est facile de se moquer de la quantité de figurines en plastique utilisées dans les jeux de société sous licence de nos jours, mais Brotherhood of Venice utilise ses gardes, ses échelles, ses coffres et [spoilers] à grand effet. Presque tout ce que vous faites dans ce jeu est représenté par un jeton ou une miniature, ce qui donne au jeu un grand sens physique, tandis que les tuiles de carte et les illustrations de cartes sont riches et vibrantes et s’intègrent parfaitement aux côtés de ce à quoi vous êtes habitué depuis le série de jeux vidéo.

Malheureusement, c’était juste un peu trop pour moi, ce qui est assez drôle quand on y pense, étant donné que «être génial mais demander trop à ses joueurs» est exactement le même problème dont je pense que les jeux vidéo souffrent en ce moment. Au moins ici, cette équation est variable en fonction de votre situation individuelle, donc comme je l’ai dit, si vous pouvez lancer une campagne et la poursuivre, il s’agit d’une version fantastique, bien que plus lente, de l’expérience Assassin’s Creed.

(Si vous voulez voir en détail comment fonctionne le jeu, cette vidéo Dice Tower est un bon point de départ !)