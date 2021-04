Critique du Kuailian de la part des investisseurs espagnols

Désordre monumental qui s’est formé avec Kuailian, une nouvelle plateforme d’investissement qui offrait à ses utilisateurs des avantages allant jusqu’à 20%.

Pour réaliser ces gains, les investisseurs ont dû déposer leur argent pendant 1000 jours. Le boom qu’il a généré a été tel que des dizaines de youtubeurs et d’influenceurs ont rejoint le projet, encourageant leurs abonnés à en profiter.

Bien que la joie n’ait pas duré longtemps. Un des utilisateurs concernés a expliqué à

Teknauts

que «les premiers mois, les choses se sont bien passées, ils ont même payé les retours générés à jour, vous aviez à peine les coûts, il y avait de la transparence et de plus en plus de gens sont venus, mais à partir de ce printemps, tout est devenu nuageux. Jusqu’à maintenant ».

Actuellement, ils estiment que la plateforme aurait pu lever près d’un million d’éthers, soit 1,5 milliard de dollars. Beaucoup de ces investisseurs ont confié l’affaire à des avocats, ce qui Kuailian Je suis arrivé à la Cour nationale avec une plainte pour fraude, blanchiment d’argent et falsification de documents.

Le même utilisateur explique qu ‘«au début, ils offraient environ 10% de rentabilité mensuelle avec des licences à faible risque (investissements) et environ 17 pour celles à risque moyen, mais petit à petit, ils ont baissé, faisant toutes sortes d’excuses et changeant les conditions. À l’heure actuelle, je peux gagner environ 10 centimes d’euro par jour de rentabilité, et si c’est le cas, quelque chose qui c’est bien en dessous de ce qui m’a été promis et cela, surtout, ne correspond pas à la situation actuelle des éthers que j’ai déposés sur la plateforme ».

Face à une telle agitation, Kuailian a proposé à ces utilisateurs de récupérer une partie de l’investissement (serait d’environ 40%) avant de boucler la période établie en échange d’éviter toute action en justice.

«Ils vous proposent de récupérer en ‘eths’ la valeur initiale que vous avez investie dans FIAT, c’est-à-dire si vous avez investi 2 ‘eths’ qui équivalaient à 2000 dollars, par exemple, car maintenant ils vous redonnent ces 2000 dollars en ‘eths ‘que, pour l’augmentation du prix de Ethereum, c’est beaucoup moins que ces 2 «eths». Mais, en plus, il faut ajouter que le ‘pool’ ne l’a plus Ethereum Au lieu de cela, ils l’ont à Polkadot, Cardano et Tron, c’est-à-dire que pour ce retour, vous devez supprimer les commissions qu’il en coûte pour passer d’une devise à une autre et apporter les « eths » à votre « portefeuille ». Allez, vous récupérez beaucoup moins que ce que vous avez investi », ajoute-t-il.

Le même compte que de plus en plus de gens sont touchés par Kuailian: «Voyons voir, il y avait des gens qui voulaient faire un reportage il y a longtemps, mais ces derniers événements ont été la goutte d’eau. Après des mois de problèmes, des baisses de rendements qui se sont combinées avec des modifications du « portefeuille », des frais de commission, des entrées de capitaux présumées via un « capital-risque » qui a ensuite disparu, une perte de transparence, qui était en théorie la clé du projet. . Maintenant, en plus de cela, ils changent tout et Ils ferment le produit où nous avions investi nous en offrir un autre qui allait à l’encontre de nos intérêts ».