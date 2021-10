Critique du livre: Juin 2020 Road to Galwan

La partie sur la frontière occidentale est la plus détaillée et nous permet de comprendre à quel point la question de la résolution du différend frontalier est complexe.

Par le major-général Jagatbir Singh (RETD),

le dernier livre de Deepti Singh ; » Juin 2020 Road To Galwan From Where It Began ” est à la fois un mélange de fiction et de non-fiction, le début étant la ” Nuit à la falaise ” qui raconte les événements de cette nuit-là vus par les yeux d’un jeune soldat qui avait aspiré à rejoindre l’armée en suivant ses traditions familiales. L’éthique des hommes courageux qui ont sacrifié leur vie pour le pays peut se résumer par les paroles de son grand-père ; » Que votre choix soit de marcher à chaque pas difficile et, lorsque vous choisissez de marcher, vous serez fier de ce que vous êtes. Faites de longs sauts et sautez à travers des rivières gelées pour sauver notre patrie des ennemis de l’autre côté de la frontière. En réalité pour ces héros en uniforme qui étaient présents sur ces hauteurs glacées cette nuit-là, c’est une nuit qui restera à jamais gravée dans la mémoire de ceux qui ont survécu.

Par la suite, le livre a été divisé en cinq chapitres traitant chacun d’un thème différent. Le premier « Tracer les lignes invisibles » donne le contexte historique de la Ligne de contrôle réel (LAC) un terme donné par le Premier ministre chinois Zhou Enlai en novembre 1959, dans une note au Premier ministre Nehru. Il retrace l’histoire des deux anciens civilisations au cours des siècles et le fait que le bouddhisme était un fil conducteur entre le tissage de liens diplomatiques, culturels et commerciaux solides.

La partie sur la frontière occidentale est la plus détaillée et nous permet de comprendre à quel point la question de la résolution du différend frontalier est complexe. Ce qu’elle met clairement en évidence, ce sont les disparités dans les trois lignes de l’enquête menée par les Britanniques sous WH Johnson, Sir John Ardagh et McArtney. L’aspect des Britanniques voulant une frontière et ne voulant pas de frontière avec la Russie et voulant ainsi accéder à un territoire avec la Chine se trouve au cœur des frontières non réglées. Comme Lord Hardinge l’a déclaré en 1889; “Plus nous pourrons rendre la Chine forte à ce stade et plus nous pourrons l’amener à tenir bon sur l’ensemble de la région de Kashgar-Yarkand, plus elle nous sera utile comme obstacle à l’avance russe sur cette ligne.” Le fait est que tandis que les Britanniques se sont donné beaucoup de mal pour surveiller la frontière, ils n’ont cessé de changer leurs politiques et leur position sur sa délimitation, ce qui a conduit à une situation où l’on est littéralement à « défendre l’indéfini ». Étonnamment, la frontière entre le Xinjiang et le Ladakh a été clairement définie dès le VIe siècle.

En ce qui concerne la frontière à l’Est, Divya est encore une fois entré dans tous les détails pertinents et a également souligné le rôle joué par le major Bob Khathing, d’Ukhrul, Manipur qui avait reçu la Croix militaire pendant la Seconde Guerre mondiale et en tant qu’officier de la frontière indienne. Le service administratif (IFAS) après une randonnée ardue depuis Tezpur a hissé le drapeau indien à Twang le 07 février 1951. Incidemment, cela a été fait sur ordre du gouverneur de l’Assam de l’époque, ce qui n’a pas été apprécié par le Premier ministre Nehru qui a ordonné une couverture complète de cet événement historique.

“Ami ou ennemi” couvre la période des années cinquante et parle des différences d’état d’esprit des Chinois qui étaient gouvernés par l’école de pensée de Sun Tzu, y compris la “tromperie” et la “prétention” et l’Inde qui prônait la coexistence pacifique et la défense de leur territoire . Il parle de la lettre écrite par Sardar Patel au Premier ministre où il parle de la langue parlée par la Chine n’étant “pas celle d’un ami mais d’un futur ennemi”. D’autres questions historiques abordées sont l’occupation du Turkménistan oriental ; maintenant Xinjiang et l’armée sous couverture mission de reconnaissance par le lieutenant-colonel RS Basera pour vérifier l’état de la route qui avait été construite à travers Aksai Chin. Étonnamment, le Premier ministre, confronté au rapport, a estimé que « des informations partielles sans preuve entacheraient les relations florissantes avec les voisins ».

« Swords Were Raised as Language Failed » est un titre intéressant pour les événements qui ont conduit au conflit de 1962. L’approche du Premier ministre s’est transformée lorsqu’il a déclaré que « pas un pouce de territoire ne sera cédé à la Chine ». La Forward Policy est entrée en vigueur en novembre 1961 et Deepti fait ressortir les divergences d’opinion entre le ministre de la Défense Krishna Menon et le général en chef de l’armée Thimayya, elle parle aussi d’euphorie après les opérations de Goa qui ont eu lieu en 1961 qui ont pu conduire à un faux sentiment de croyance en soi. La question à laquelle l’auteur essaie de répondre est; « Si la guerre a été provoquée par le leadership politique à la suite du déploiement de l’armée aux frontières, ce qu’on appelle la politique de l’avant. » Elle fait clairement ressortir que les leçons tirées de l’exercice « LalQuila » mené par le lieutenant-général SPP Thorat en mars 1960, qui soulignait l’état de préparation de l’armée, ont été rejetées comme « futiles » par Krishna Menon et jamais présentées au Premier ministre.

Le chapitre suivant ‘1962 : Le front de guerre’ ; couvre de manière prévisible la guerre. Ce qui est intéressant, c’est la citation du président Mao lors d’une réunion avec la haute direction de l’APL ; « Nehru sort la tête et insiste pour que nous le combattions : pour nous, ne pas le combattre ne serait pas assez amical. La courtoisie exige la réciprocité ». La confrontation à Thagla et les engagements ultérieurs mettent clairement en évidence la manière dont les soldats se sont battus contre vents et marées avec rien d’autre à se vanter que du courage brut et un sentiment de fierté d’appartenir à une unité particulière. Un exemple est donné de SubedarPratap Singh du 9 PUNJAB qui devait partir à la retraite mais au lieu d’aller au centre régimentaire est resté avec son bataillon car il était susceptible d’être impliqué dans l’action et a par la suite donné sa vie tout en défendant le pays. Les différences dans les perceptions des diverses frontières, ainsi que le mode de déploiement des troupes est bien élucidé, mais ce qui ressort, c’est la bravoure et l’engagement des troupes en contact à Thagla, BumLa, Walong et Rezang La. Après le cessez-le-feu unilatéral, les Chinois se sont retirés de le Théâtre de l’Est, mais ont conservé leurs gains à Aksai Chin.

Le dernier chapitre ‘The Road to Galwan’ saute maintenant à une période de plus de cinquante ans. Malheureusement, il ne rend pas justice aux années écoulées et ne fait que souligner les progrès économiques réalisés par les deux nations. Malgré de nombreuses mesures de confiance, très peu de résultats ont été obtenus sur le terrain. Malheureusement, les événements du Sikkim en 1967, de Sumdrong Chu en 1986 et l’incident plus récent de Doklam en 2017, ainsi que les transgressions fréquentes des Chinois n’ont pas été couverts. Ce qui a été mis en évidence, c’est la géographie de la région où Galwan est décrit comme “l’un des paysages les plus dangereux de la planète” et l’histoire des tensions dans cette région. Ironiquement, 58 ans plus tard, la Chine souhaitait occuper des zones d’où elle s’est retirée 1962.

Les questions qui restent sans réponse sont les raisons de ce conflit programmé au milieu de la pandémie la plus grave qui a touché toutes les nations, les laissant aux prises avec la crise sanitaire la plus grave au monde. Comme le dit l’auteur, il n’y a que des postulats allant de ; les troubles accrus en Chine en raison de la pandémie, les inquiétudes chinoises concernant le développement des infrastructures à proximité de l’ALC, ainsi que le changement du statut constitutionnel de J&K. Mais il n’y a pas de réponses rigides.

Un livre qui plaira aux lecteurs, c’est une lecture facile mais aurait pu avoir de meilleures cartes et il y a quelques erreurs d’édition. conflit en 1962 d’une manière lucide avec beaucoup de clarté. Elle a également mis en évidence certains problèmes qui méritent l’attention du lecteur. La solution proposée d’une zone démilitarisée telle qu’elle existe entre les deux Corées est nouvelle mais il est peu probable qu’elle Chine.Malheureusement, il n’existe actuellement aucun modèle pouvant être appliqué pour garantir que les zones inhabitées restent inoccupées. Dans ce cas, l’écart entre l’idéalisme et le réalisme est très large.

(L'auteur est un vétéran de l'armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

