Critique du livre Suns au rythme d’un Paul splendide

Le soleil éclaircit la situation des demi-finales de conférence. Si on le met au pluriel, les Nuggets ont l’air frits par le rythme auquel elles sont prises. C’est déjà un 2-0 et ça commence à sentir le roussissement dans l’équipe de Mike Malone même s’ils mettent tout en œuvre. La domination des Suns est, pour l’instant, très nette, Chris Paul semble presque totalement remis de la blessure à l’épaule qu’il a subie lors de la confrontation avec les Lakers et la même équipe qui était un roller jouant au basket en saison régulière est celle qui a présenté dans la phase décisive de la saison. Pour le moment, il n’y a pas d’écart pour Phoenix, qui voit le billet de plus en plus proche pour pouvoir gagner.

Dans le cas des Nuggets, nous avons déjà vu dans la série précédente comment ils ont pu surmonter une situation défavorable. Le match 4 contre les Blazers était tout à fait lamentable et a déclenché des alarmes, mais ils ont ensuite remporté les deux suivants et se sont qualifiés. Ici, ils auront un peu plus de mal : ils doivent encore en ajouter quatre. Devant les Soleils dans leur pavillon, 123-98 et rendre grâce. L’image était très mauvaise. Nikola Jokic a débuté son prix du meilleur joueur de la Ligue en tant que meilleur buteur, mais sans également contribuer au fait qu’il y avait une issue de secours pour que son équipe puisse dominer n’importe quelle facette spécifique. Accablant ceux de Monty Williams, surtout avec le rythme écrasant dans le statique qui est si beau à voir mais si dur à souffrir.

Paul sortait déjà d’un très bon match, le premier, mais dans le second il s’est même surpassé. En toute tranquillité et en se promenant dans le script de gestion d’une équipe qui, si elle est concentrée, est une montre. Il a terminé avec 17 points et 15 rebonds ainsi que 0 défaite, le seul à l’avoir fait dans l’histoire à ce moment-là. Les visiteurs ont commencé à imprimer beaucoup plus de rythme, beaucoup plus, avec des transitions qui duraient quelques secondes pour essayer de ramener le combat au physique et changer un peu la tendance du premier jour, mais ce transfert était imperceptible en termes numériques. Les Suns avaient déjà fait quelques 3 points pour commencer et Paul se mettait au travail pour satisfaire également ses hommes intérieurs. Jouer tous les bâtons. Celui qui devait aussi le faire était l’entraîneur des Nuggets, à la recherche d’une réaction au premier quart étant déjà six de retard : Will Barton, sur le terrain. C’était le retour du gardien, qui n’avait plus joué depuis avril, et il est arrivé avec un pote, un contre et un triple en quelques secondes. Une balle sauvée, mais il y en avait beaucoup plus dans la ronde des Suns.

A la pause de Jokic, les Nuggets ont essayé Millsap et Green en duo et, en face, Dario Saric a été placé. Eh bien, le Croate a gagné. Et ce ne sont pas de bons signes, évidemment. Avec un triple de l’attaquant de Phoenix, le +10 est revenu. Avec le retour des gros titres, c’est resté. Campazzo, contre certains Paul et Payne qui ont même bloqué avec délectation, a beaucoup souffert : 1/7 aux tirs et, cette fois, peu d’intangibles.

Défensivement, Jokic a également eu du mal à mesurer Ayton, en forme ces dernières semaines, même si le Serbe a fait la différence en attaque. Ce bras de fer a résulté en un équilibre et les Nuggets étaient clairement derrière. De dix, il est passé à vingt à l’extérieur dans les premières minutes de la seconde mi-temps. La tension a submergé Aaron Gordon, piqué par Crowder, comme un excellent exemple de Denver étant à nouveau hors de sa chaise. Le récital de Paul était aussi sur les passes et ils ont profité de qui que ce soit : Payne, Booker, Bridges ou celui avec le pop-corn. Tout ce qui restait aux Coloradans était de battre en retraite, d’attendre que le feu ennemi cesse et de rentrer chez eux la tête baissée avec un examen de conscience. La distance a atteint 31 points dans la dernière période, mais s’est terminée à seulement 25 à la consolation de ceux qui les ont reçus.