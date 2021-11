Critique du pur Tucker | Ligne électrique

Il y a dix ans, Wilfred McClay expliquait le sens profond de Rush Limbaugh dans l’essai Commentary « Comment comprendre Rush Limbaugh ». J’ai plus ou moins célébré l’essai du professeur McClay dans le billet « Critique of pure Rush ».

Dix ans plus tard, le professeur McClay est de retour avec un essai/revue occasionné par la collection de Tucker Carlson, The Long Slide: Thirty Years in American Journalism. La critique est publiée par First Things sous le titre « Tucker Carlson, traître de classe ». Il y présente une exposition du travail de Tucker Carlson dans le sens de son exposition de Rush Limbaugh.

Le professeur McClay conclut son essai par une discussion opportune sur l’introduction de Carlson. « Ce sont les excuses de Carlson pour le livre, et c’est percutant », écrit-il et précise :

[Carlson] remarques sur le changement de ton du journalisme depuis l’époque où ces essais ont été écrits. « En 1991, les journalistes étaient fiers d’avoir l’esprit ouvert, et j’étais fier de le devenir. . . . Les éditeurs se considéraient comme les gardiens de la liberté d’expression et d’une enquête sans entraves. . . . Être méprisé était quelque chose dont vous vous vantiez. Cela signifiait que vous disiez la vérité. Il poursuit ensuite en décrivant une partie de la longue diapositive à laquelle son titre fait allusion, en se concentrant sur la descente du commerce du livre. Il raconte l’histoire du déclin rapide de Simon & Schuster, à commencer par son annulation en 2017 sous la pression d’un contrat de livre avec le provocateur homo-conservateur Milo Yiannopoulos. L’histoire se termine par un dialogue atrocement embarrassant entre Carlson et deux dirigeants de S&S qui se trouvent incapables d’expliquer la décision de l’entreprise d’annuler le programme du sénateur Josh Hawley. La tyrannie de la grande technologie, tout en avançant à toute vapeur avec le pseudo-livre de Hunter Biden Belles choses– alors même que Biden faisait l’objet d’une enquête active du ministère de la Justice pour ses transactions commerciales louches en Chine. La seule explication possible de cette asymétrie est que l’édition d’aujourd’hui, comme le journalisme, est devenue ouvertement politisée. « Il ne m’est jamais venu à l’esprit », dit Carlson, « qu’une de mes histoires puisse être tuée, ou réécrite en bouillie, parce qu’un dirigeant pensait que j’avais voté dans le mauvais sens. Si des partisans à l’esprit petit avaient été aux commandes, je n’aurais jamais pu rester dans l’entreprise. Maintenant, ce sont eux qui s’en chargent. « À ce stade, les gens avec mes opinions ne peuvent pas [stay in the business]. Ils ont été chassés du journalisme traditionnel. Et là est le problème….[In this book] le lecteur y trouvera quelques exemples étincelants de ce qu’un journaliste talentueux pouvait faire autrefois dans une société plus libre que celle d’aujourd’hui. Peut-être que la prochaine génération s’en servira.

Par coïncidence, Steve Hayes et Jonah Goldberg viennent d’annoncer leur démission en tant que contributeurs à FOX News. En lisant leur explication, je pense qu’ils ont démissionné pour protester contre la diffusion par la chaîne du point de vue de Carlson sur les événements du 6 janvier sur la plate-forme numérique de Fox, bien qu’ils citent cela comme un seul cas dans leur point plus large : « les voix des responsables sont en train d’être noyées par l’irresponsable.

Comme vous pouvez le deviner, Donald Trump fait partie du mélange. Et pourtant, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont découvert qu’ils ne pouvaient pas continuer à contribuer au programme d’information de la chaîne ou pourquoi une annonce publique de leur démission était nécessaire : « [W]vec la sortie de Patriot Purge, nous avons senti que nous ne pouvions plus « faire ce que nous voyons » et rester chez Fox News. »

Ajoutez l’essai/la critique du professeur McClay à l’essai/la critique du CRB de Michael Anton « Tucker’s right ». Comparez et contrastez avec l’annonce Hayes/Goldberg, qui combine l’auto-promotion et la pompe dans une mesure à peu près égale. Soyez le juge.