Critique du Redmi Smart TV X65: grand, audacieux, abordable

Xiaomi a lancé la tendance des téléviseurs intelligents abordables en Inde, mais ce n’est pas le seul acteur du marché actuellement. Ajoutez à cela les tentatives de la société de gravir la chaîne de valeur, ainsi que les panneaux QLED récemment lancés, et il était logique de lancer des téléviseurs encore plus abordables. Cette fois, cependant, c’est sous la marque Redmi. Le schtick reste le même, sauf à une taille de panneau encore plus grande. Qualité d’image assez bonne, à un prix difficile à résister. Vous ne pouvez pas battre ça, n’est-ce pas? Dans la revue Android Authority Redmi Smart TV X65, nous verrons s’il s’agit du téléviseur grand écran abordable à obtenir, ou si Xiaomi a pris trop de virages pour faire baisser le prix.

À propos de cet examen du Redmi Smart TV X65: J’ai écrit cette critique après avoir passé une semaine avec la télévision. Xiaomi India a fourni l’appareil, qui exécutait Android TV avec Patchwall sur le dessus.

Ce que vous devez savoir sur le Redmi Smart TV 65X

Redmi Smart TV 65X: Rs. 57 999 (~ 784 $)

Le Redmi Smart TV 65X représente l’entrée de Xiaomi dans le segment des téléviseurs abordables sous la marque Redmi axée sur le budget. Le téléviseur est disponible dans une gamme de tailles, mais nous avons testé la variante de 65 pouces supérieure.

Le téléviseur vise à apporter l’expérience Patchwall et une grande taille d’affichage à un tout nouveau prix. Malheureusement pour Xiaomi, la société n’est pas la première à commercialiser un grand écran abordable. Cependant, l’identité de marque bien connue et le support après-vente de qualité devraient l’aider à prendre une longueur d’avance sur le segment.

Comment est la conception du Redmi Smart TV X65?

Le téléviseur Redmi adopte une approche minimale du design. Vous savez quoi? Cela ne me dérange pas du tout. En tant que téléviseur abordable, je préfère que l’entreprise se concentre sur ce qui compte le plus: la qualité d’image.

Le téléviseur a l’air assez bien, même si les lunettes sont plus épaisses. Cela se remarque par rapport à l’offre précédente de Xiaomi, le téléviseur Mi Q1 QLED.

Lors de la conception d’un produit abordable, certaines concessions doivent être faites avec les matériaux utilisés. Avec le téléviseur Redmi, ce sont des plastiques brillants tout autour.

Le seul véritable élément distinctif est le dôme en plastique transparent qui dépasse sous la lunette avant. Il brille une lumière blanche douce lorsque le téléviseur est allumé.

Ailleurs, les supports sont en plastique. Bien que je n’ai pas observé d’oscillation en soi, Xiaomi aurait pu faire mieux ici étant donné la taille et le poids considérables du téléviseur de 65 pouces.

Ce qui s’est amélioré, c’est la disposition des ports. Une boucle en plastique d’aspect mince à l’arrière facilite la gestion des câbles. Ce n’est pas la solution la plus sophistiquée, mais elle fait l’affaire. En tant que spécialiste de la gestion des câbles, j’apprécie ces petits ajouts.

Xiaomi a été généreux avec la sélection de ports sur ses téléviseurs abordables.

Xiaomi continue d’être généreux avec sa sélection de ports. Le Redmi Smart TV 65x dispose de trois ports HDMI 2.1 et de deux ports USB 2.0 à l’arrière. Un seul de ces supports prend en charge l’eARC, mais nous sommes prêts à faire cette concession compte tenu du prix. Alors qu’un port de plus haute spécification aurait été génial, la plupart des utilisateurs ne devraient avoir aucun problème à lire des fichiers personnels depuis un disque dur externe. Le port fournit également une puissance suffisante pour exécuter une clé de streaming externe comme une clé Fire Stick si vous préférez cela à Android TV.

Le reste de la sélection de ports est standard: Ethernet, sortie optique et une prise audio 3,5 mm. Le téléviseur prend également en charge le Wi-Fi et Bluetooth 5.0. Le premier est assez bon pour les services de streaming, mais j’ai dû bricoler avec les nœuds de mon routeur maillé tout en diffusant du contenu à débit binaire élevé à partir de mon lecteur de stockage en réseau (NAS). Votre kilométrage peut varier, mais je vous recommande de garder le téléviseur à proximité de votre routeur.

La connectivité Bluetooth est solide comme le roc. Je n’ai eu aucun problème à diffuser le son de la télévision sur une paire d’écouteurs. Ceci est très pratique pour regarder des films ou jouer à des jeux tard dans la nuit.

À quoi ça sert?

Le Redmi Smart TV X exécute Android TV, mais Xiaomi ne veut pas que vous y passiez trop de temps. Au lieu de cela, c’est Patchwall qui est le vrai tirage au sort ici. Semblable à MIUI sur ses téléphones, Xiaomi dispose d’un tout nouveau skin logiciel qui se trouve au-dessus d’Android TV vanille.

Vous savez quoi? C’est étonnamment bon. Patchwall fait un travail de premier plan en intégrant la télévision par satellite aux services de streaming. Il propose même une recherche et des recommandations universelles, ce qui le rend bien meilleur que les tentatives terne de Google d’agrégation de contenu avec Android TV. Bon travail là-bas, Xiaomi.

Qualité d’image et fonctionnalités

Sur le papier, le Redmi TV comprend toutes les spécifications que vous pourriez espérer. Avec la prise en charge de Dolby Vision à HDR 10, vous obtenez un panneau raisonnablement lumineux axé sur la précision.

Soyons honnêtes. Il s’agit d’un téléviseur économique axé sur la taille tout en conservant un certain degré de qualité. La sortie vidéo est très bonne pour le prix mais pâle par rapport aux propres panneaux QLED de Xiaomi. Une fois calibrées, les couleurs sont raisonnablement précises, même si la sortie n’est pas aussi vibrante que je l’aurais aimé. Les niveaux de luminosité de pointe se sont démarqués pour moi et je n’ai eu aucun problème à regarder l’écran dans une pièce ensoleillée.

Il y a un peu de fond de rétroéclairage sur les bords, mais ce n’était pas assez grave pour nuire à toutes les scènes sauf les plus sombres.

J’ai remarqué un peu de fond de rétroéclairage et les niveaux de noir ne sont pas particulièrement bons.

Il convient de noter que les niveaux de noir ne sont pas quelque chose d’extraordinaire malgré la prise en charge de l’éclairage dynamique. Cependant, cela peut être un problème avec la plupart des téléviseurs axés sur le budget et Xiaomi ne fait pas exception.

Le téléviseur comprend un support pour le lissage de mouvement. Cela ajoute à l’expérience de visionnage des sports, mais je vous recommande de ne pas le faire pour tout le reste.

Sur cette note, un appui long sur le bouton Mi permet d’accéder rapidement aux profils d’image. Cela facilite le basculement entre les profils de contenu en fonction de ce que vous regardez. Enfin, vous abandonnez les fonctionnalités haut de gamme comme un taux de rafraîchissement élevé et une prise en charge de taux de rafraîchissement variable. Mais vous ne vous attendiez pas à cela sur une télévision à petit budget, n’est-ce pas?

l’audio

Le téléviseur Redmi comprend deux haut-parleurs d’une puissance totale de 30W. J’aurais aimé que la société ait introduit le réseau de six haut-parleurs du téléviseur Mi Q1 QLED. Au lieu de cela, les deux haut-parleurs ont tendance à sembler un peu boueux.

Bien sûr, ils sont assez forts mais il n’y a pas beaucoup de séparation ici. En regardant Justice League de Zack Snyder, il est devenu un peu une corvée de suivre le dialogue dans des scènes plus mouvementées.

À quoi ressemble la télécommande?

Beaucoup de bien. C’est la même télécommande que Xiaomi a utilisée dans son portefeuille de produits et comprend tous les boutons nécessaires.

Vous trouverez des raccourcis d’accès direct pour Netflix, Amazon Prime, l’interface Android TV, ainsi que Patchwall.

Comme sur le téléviseur Mi Q1 QLED, il existe une gamme de raccourcis ici, comme la possibilité d’appuyer deux fois sur le bouton de volume pour couper le son. Appuyez longuement sur le bouton Mi pour afficher les paramètres rapides. Enfin, il existe des options pour désactiver l’affichage au cas où vous écouteriez de la musique. Vous pouvez également mettre le téléviseur dans un état de faible puissance après un arrêt complet.

Valeur et concurrence

Redmi Smart TV X65

Le téléviseur abordable de Xiaomi combine un panneau décent avec une expérience utilisateur de qualité et le soutient avec un réseau après-vente robuste, ce qui en fait une option facile à recommander dans le segment abordable du grand écran.

Le marché de la télévision intelligente est devenu assez compétitif au cours des dernières années, avec de nombreux acteurs proposant des panneaux axés sur le budget. Cela dit, le Redmi Smart TV 65x offre un excellent rapport qualité-prix.

Il est difficile de battre la valeur que vous obtenez avec le Redmi Smart TV 65X.

Les principaux concurrents incluent des options de TCL et Kodak. Le premier offre une qualité d’image légèrement meilleure, mais il y a une prime à payer là-bas. En attendant, vous pouvez économiser de l’argent sur la série Kodak CA. Cependant, la société n’a nulle part à proximité du réseau de support mis en place par Xiaomi.

Ce que j’aime

Patchwall. L’interface personnalisée de Xiaomi est l’une des rares instances de skins tiers qui améliorent l’interface d’origine. Il comble parfaitement le vide laissé par l’insuffisance de Google.Prise en charge du codec. Écoutez, vous n’allez pas voir beaucoup d’avantages de Dolby Vision sur un panneau budgétaire, mais cela fait une différence, et la prise en charge du codec est vraiment agréable à avoir.Le prix. Xiaomi s’est frayé un chemin dans le segment des smartphones avec des téléphones à bas prix qui offraient plus que les autres. Le Redmi TV fait exactement la même chose, mais dans le segment de la télévision.

Ce que je n’aime pas

L’audio. Je fais des économies sur la qualité de fabrication, mais le téléviseur Redmi 65 pouces aurait pu bénéficier de haut-parleurs de meilleure qualité. Dans l’état actuel des choses, l’audio n’a tout simplement pas l’impact que vous attendez.

Critique du Redmi Smart TV X65: le verdict

Le Redmi Smart TV 65X n’est pas le téléviseur le plus riche en fonctionnalités, ni un élément de déclaration. Au lieu de cela, Xiaomi s’est concentré sur la fourniture d’un panneau décent à un prix raisonnable. La qualité des matériaux utilisés n’est pas le dernier mot dans l’électronique grand public, mais elle n’est pas non plus bon marché. Prix ​​à seulement Rs. 57999 (~ 784 $), le Redmi Smart TV X65 marie un prix abordable avec une qualité d’image qui ne déçoit pas.

Le Redmi Smart TV X65 allie un prix abordable à une qualité d’image qui ne déçoit pas.

Il ne faut pas non plus insister sur le fait que Xiaomi va beaucoup plus loin que la concurrence en fournissant un réseau après-vente pour un produit. C’est un critère important pour un produit qui devrait durer quelques années.

Le Redmi Smart TV 65X mérite une recommandation valable pour sa proposition de valeur.