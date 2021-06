Critique du Soleil, de la Lune et des Etoiles : un tour de force en solo

in

Réviser en un coup d’œil

le meurtre raciste est l’aiguillon de cette puissante étude du deuil. Dans un tour de force solo de 60 minutes, Kibong Tanji tient la scène en tant que Femi, une East Ender nigériane visitée la nuit par des visions de son jumeau assassiné Seun, et le jour assistant au procès des hommes blancs qui l’ont tué. Le scénario de Dipo Baruwa-Etti est plein de rage et de douleur, ce à quoi Tanji donne une physique féroce.

Au début, je craignais que le ton émotionnel ne puisse pas être soutenu. Vêtue d’athleisure et d’une courte doudoune, avec des tresses jusqu’aux hanches, Tanji surgit de la chaise unique sur scène, le visage tendu, les yeux angoissés, rappelant le frère qu’elle a précédé dans le monde de quelques minutes à peine. Leur famille était aimante et ambitieuse – comme Stephen Lawrence, Seun voulait être architecte – jusqu’à ce que leurs parents meurent dans un accident de voiture alors qu’elle et Seun avaient 13 ans. Sa mort ultérieure à Margate, devant sa petite amie blanche aux mains de une bande d’hommes blancs, semble avoir détraqué Femi.

Le Soleil, la Lune et les étoiles à Stratford East

/ L’Autre Richard

Baruwa-Etti est bon sur l’irrationalité du deuil. Femi se moque des amis qui le soutiennent qui ne peuvent pas comprendre son chagrin et blâme la petite amie de Seun. Essayant d’échapper à ses propres pensées dans un club, elle est poussée à hurler jusqu’aux toilettes par une chanson qu’elle et son frère adoraient. Son état d’esprit passe du suicidaire au meurtrier et elle s’en prend aux parents d’un des accusés. Quand elle brandit un couteau, ça fait froid dans le dos, même s’il n’y a personne d’autre sur scène.

Le scénario mélange le poétique et le prosaïque – Femi doit encore occuper un emploi dans un supermarché tout en bouillonnant de vengeance – et est imprégné de la texture de Londres. La production de Nadia Fall est dynamique, faisant grand usage de l’éclairage (Oliver Fenwick) et de la conception sonore (par Tingying Dong) alors que Tanji ricoche entre les deux murs en contreplaqué du décor. L’image finale est belle. Je pense que nous nous lasserons des spectacles à une personne une fois que le théâtre aura repris du poil de la bête, mais pour l’instant, c’est un aveuglement.

