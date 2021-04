Critique d’Ultimate Ears Hyperboom: Haut-parleur Bluetooth robuste

J’ai couvert la plupart des meilleurs haut-parleurs Bluetooth ici sur Android Central, mais la plupart de mon expérience personnelle a été avec des haut-parleurs intelligents tels que Sonos, Amazon et Google. Je n’avais pas utilisé de produit Ultimate Ears depuis un certain temps, alors bien sûr, j’étais hyped quand j’ai eu la chance de faire cet examen Hyberboom.

Je ne suis en aucun cas un audiophile, mais je sais ce qui sonne bien et ce qui ne le fait pas (qui avait un Forrest Gump “Je ne suis pas un homme intelligent, mais je sais ce qu’est l’amour” sonne à lui). Je sais que les experts ne considèrent pas la plupart des haut-parleurs Echo comme un son incroyable, mais je sais aussi que la haute fidélité n’est pas nécessairement la qualité la plus importante pour quelqu’un à la recherche d’un haut-parleur Bluetooth robuste, durable et portable. Et pourtant, après avoir passé du temps avec l’Ultimate Ears Hyperboom, je pense que ce haut-parleur pourrait satisfaire à la fois l’audiophile et l’aventuriste en plein air. Cela peut être censé prendre une raclée, mais il sert lui-même des rythmes incroyables.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Examen d’Ultimate Ears Hyperboom:

Hyperboom Ultimate Ears

En bout de ligne: Le Ultimate Ears Hyperboom est une pièce maîtresse d’un haut-parleur. C’est gros, c’est bruyant, c’est cher et ce n’est pas du tout subtil. Mais avec une variété de ports utiles, une grande autonomie de la batterie et un son incroyable, ce pourrait être le seul haut-parleur Bluetooth dont vous avez besoin. Le trimballer peut également annuler le besoin de cet abonnement au gymnase!

Le bon

Son riche, puissant et dynamique capable de remplir n’importe quel espace Résistance à l’eau IPX4 Hôte de ports, y compris AUX, chargement USB-A et optique Jusqu’à 24 heures d’autonomie de la batterie

Le mauvais

Ce haut-parleur est ÉNORME et assez lourd C’est un peu cher pour un haut-parleur portable N’a pas d’accès d’assistant vocal intelligent intégré

Ultimate Ears Hyperboom: Prix et disponibilité

Source: Jeramy Johnson / Android Central

L’Ultimate Ears Hyperboom est sorti depuis un peu plus d’un an maintenant après avoir fait ses débuts début mars 2020. Il a été introduit avec un PDSF de 399,99 $, qu’il oscille toujours à ce jour. Vous pouvez l’acheter directement sur le site Web d’Ultimate Ears ou auprès de détaillants populaires tels qu’Amazon ou Best Buy.

Ultimate Ears Hyperboom: ce qui sonne bien

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Bien que certains puissent dire que ce haut-parleur a l’air un peu sans imagination ou utilitaire, je pense que c’est là que réside sa beauté. Cela ressemble exactement à ce qu’il prétend être – une bête de haut-parleur. Il n’y a pas d’ornementation ou de flashiness inutiles. Ce ne sont que quelques boutons, quelques ports et ces énormes haut-parleurs en plein essor. Il n’y a pas besoin de trop y penser.

Le design peut sembler sans imagination, mais je le vois comme magnifiquement minimaliste.

Le simple design rectangulaire me rappelle ce monolithe de 2001: A Space Odyssey ou l’un de ceux qui n’arrêtaient pas de surgir dans le désert de l’Utah à la fin de l’année dernière, et c’est un navire furtif parfait pour enfermer des haut-parleurs impressionnants. Sa configuration à double haut-parleur, woofer et tweeter peut pousser 100 dBC, ce qui est juste en dessous du seuil humain de douleur, et juste au niveau d’un jet décollant à quelques centaines de mètres, donc même la fête ou l’événement le plus bruyant. ne devrait pas noyer le plaisir.

J’ai joué une variété de genres, du rock classique au chillhop ambiant et de la pop contemporaine au rap des années 90 (RIP 2 Pac); tout cela sonnait bien à mes oreilles. À l’intérieur de mon bureau relativement petit, le son remplissait complètement la pièce de manière équilibrée sans aucune distorsion notable. Quand je l’ai apporté à la maison de mon frère pour l’écouter à l’extérieur près de sa piscine, il était facile de l’entendre au-dessus des fontaines de la cascade et des éclaboussures.

Heureusement, je n’avais pas à m’inquiéter des éclaboussures de mes neveux autour de l’Hyperboom, car il dispose d’un indice de protection IPX4, qui le protège également des éclaboussures légères et des averses. De plus, il y a un rabat en caoutchouc qui recouvre les ports, vous n’avez donc pas à vous soucier trop des infiltrations d’eau.

Catégorie Hyperboom Ultimate Ears Dimensions 14,33 x 7,5 pouces / 364 x 190 mm Poids 13 lb / 5,9 kg Audio Haut-parleurs 2 x 4,5 pouces

2 woofers de 1 pouce

2 tweeters de 3,5 pouces

Radiateurs passifs de 7,5 pouces Ports entrée AUX, entrée optique, sortie de charge USB-A, port de service (mises à jour du micrologiciel) Connectivité Bluetooth 4.2 – 5.0; portée jusqu’à 150 pieds / 45 m

Peut coupler jusqu’à 8 appareils Couleurs Noir

Lorsque vous êtes chez vous (ou même sur votre porche arrière), vous pouvez simplement le laisser branché, mais vous ne devriez pas avoir d’anxiété de batterie lorsque vous l’emmenez à la plage ou au parc. Sa batterie lithium-ion rechargeable peut durer jusqu’à 24 heures sur une seule charge, et vous pouvez même recharger votre smartphone plusieurs fois grâce au port de charge USB-A inclus. Si vous êtes anxieux, vous pouvez facilement vérifier le niveau de la batterie en appuyant sur les boutons de volume emblématiques + et – en haut du haut-parleur. À domicile, les ports AUX et optiques devraient être utiles, en particulier si vous souhaitez le connecter à d’autres sources audio telles que votre console de jeu ou votre téléviseur.

J’aime beaucoup le fait qu’Ultimate Ears inclut un paramètre EQ adaptatif dans son application mobile. Il existe quelques préréglages disponibles, notamment BASS JUMP, GAME / CINEMA et PODCAST, mais vous avez également la possibilité d’ajuster vous-même les commandes d’égalisation et d’enregistrer vos propres profils sonores personnalisés. J’ai basculé entre les préréglages en fonction de ce que j’écoutais et j’ai même joué avec la création du mien, mais pour être honnête, j’étais parfaitement satisfait des paramètres par défaut la plupart du temps.

J’ai également aimé le fait que vous puissiez vous connecter à l’un des nombreux services de streaming populaires, notamment Amazon Music, Spotify et Deezer, puis pré-enregistrer des raccourcis vers jusqu’à quatre de vos listes de lecture préférées pour y accéder directement depuis l’application Ultimate Ears. De cette façon, vous pouvez simplement vous lancer et commencer à jouer vos morceaux préférés sans avoir à accéder à votre application musicale, à démarrer une liste de lecture, puis à vous assurer qu’elle est diffusée sur la bonne source. C’est un joli petit raccourci.

Enfin, vous pouvez coupler l’Hyperboom avec jusqu’à huit autres haut-parleurs Boom, Megaboom ou Hyperboom, et jusqu’à deux téléphones à la fois, vous avez donc beaucoup de flexibilité et beaucoup de puissance à portée de main.

Ultimate Ears Hyperboom: ce qui ne va pas

Source: Jeramy Johnson / Android Central

La première chose que vous remarquerez lorsque vous prenez l’Hyperboom est sa taille. La deuxième chose que vous remarquerez immédiatement est sa taille se sent. Quand j’ai déballé ce haut-parleur, j’ai à moitié plaisanté à ma femme en disant qu’il avait la taille d’un bébé, puis quand j’ai regardé les spécifications, j’ai été quelque peu choqué de voir qu’il pèse en fait presque autant que mes deux enfants. à la naissance, combinés (ils pesaient environ 15 livres ensemble). C’est ce que j’appelle affectueusement un thicc boi, et à un énorme 13 livres, ce haut-parleur est également deux fois plus lourd que le Sonos Move et six fois plus lourd que le Bose SounLink Revolve +. Pour un haut-parleur qui est censé être «portable» et destiné à être traîné à la piscine, à la plage ou lors de votre prochain voyage de camping épique, c’est une charge à transporter.

J’espère que vous avez travaillé ces bras de poulet parce que transporter cette bête est une corvée!

En parlant de porter l’Hyperboom, bien que j’apprécie la poignée pratique qui se trouve contre le côté du haut-parleur, ce n’est pas aussi confortable ou aussi utile que les poignées sur le dessus de concurrents de taille similaire comme le Sonos Move ou le Bose SoundLink Revolve +. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le positionnement de la poignée signifie que vous pouvez en quelque sorte la porter dans le sens de la longueur, mais elle s’incline légèrement à un angle étrange qui peut être un peu inconfortable si vous devez la porter sur une grande distance. Cela étant dit, il existe des étuis de voyage tiers pour cette enceinte, donc si vous envisagez de faire en sorte qu’une Hyperboom prenne réellement place, vous voudrez peut-être en prendre une également.

C’est un petit problème qui n’est pas si important pour moi, mais j’ai pensé qu’il valait la peine d’être mentionné. L’Hyperboom n’est pas livré avec un assistant vocal intelligent intégré, vous ne pourrez donc pas crier à travers la pièce ou la piscine pour changer de piste; cela devra être fait via l’application sur votre téléphone ou les boutons physiques sur le dessus du haut-parleur.

Le plus gros inconvénient de l’Hyperboom (et des gros haut-parleurs Bluetooth «portables» comme celui-ci) est le prix. À 400 $, vous pouvez facilement acheter deux, trois ou même quatre appareils plus petits, plus légers et plus faciles à gérer qui sont probablement plus résistants aux intempéries.

Ultimate Ears Hyperboom: Compétition

Source: Daniel Bader / Android Central

Alors qu’il y a un tonne de la concurrence dans les haut-parleurs Bluetooth extérieurs plus petits et plus abordables, il n’y a vraiment que quelques grandes options haut de gamme audacieuses que vous pourriez envisager par rapport à l’Hyperboom. Les deux qui me ressortent le plus sont le Sonos Move et le Bose SoundLink Revolve +.

Le Sonos Move était le premier haut-parleur portable et le premier haut-parleur Bluetooth de la société. Tous les produits Sonos précédents étaient strictement destinés à une utilisation en intérieur uniquement et fonctionnaient via Wi-Fi. Étant donné que le Move était destiné à être utilisé … eh bien … en déplacement, Sonos devait donner aux utilisateurs la possibilité de connecter leurs smartphones ou autres appareils mobiles pour diffuser de l’audio en déplacement. Notre examen du déménagement l’a décrit comme tout simplement «fantastique». À 400 $, il a la parité des prix et des fonctionnalités avec l’hyperboom.

Une autre excellente option portable pour les audiophiles est le Bose SoundLink Revolve +. Le Revolve + a un design effilé avec une grande poignée en haut, et il n’a pas l’air ou ne se sent pas aussi grand que le Move ou l’Hyperboom. Il a une conception monocoque en aluminium et un son de qualité supérieure à 360 degrés. De plus, il coûte entre 50 et 100 dollars moins cher que les deux autres gros haut-parleurs.

Enfin, si vous voulez juste un très bon haut-parleur Bluetooth, durable et résistant aux intempéries, mais que vous ne voulez pas casser votre tirelire (ou votre dos), vous voudrez peut-être envisager l’un des innombrables appareils portables plus petits comme le JBL Charge. 4, Sonos Roam ou Ultimate Ears Boom 3.

Il suffit de regarder à quel point l’Hyperboom est énorme à côté d’un Sonos One et d’un studio Amazon Echo!

Ultimate Ears Hyperboom: Devez-vous l’acheter?

Source: Jeramy Johnson / Android Central

Vous devriez l’acheter si …

Vous voulez un haut-parleur portable au son incroyable Vous devez charger votre téléphone à partir du haut-parleur Vous prévoyez principalement de l’utiliser dans votre maison ou votre jardin

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous n’êtes pas prêt à trimballer une bête de haut-parleur Vous ne voulez pas dépenser une petite fortune Vous n’avez pas besoin d’un son incroyable dans votre haut-parleur portable et robuste

4 sur 5

Si vous avez déjà utilisé un haut-parleur portable Ultimate Ears, vous savez à quel point ils sont robustes et durables, et l’Hyperboom n’est pas différent. J’ai presque l’impression que cela pourrait être une clé de voûte dans une maison construite à partir d’appareils technologiques; cette chose est si solide. Bien qu’il soit présenté comme un haut-parleur Bluetooth portable et résistant aux intempéries, il est plus que capable de servir également de haut-parleur principal pour la maison, même lorsqu’il est connecté à vos autres appareils multimédias. De ce point de vue, je pense que son prix élevé est justifié. Cependant, si tout ce que vous voulez vraiment est un haut-parleur portable capable de supporter les chutes ou les éclaboussures, vous pouvez le trouver beaucoup moins cher et dans un format plus petit qui est plus facile pour vos bras et votre dos.

Hyperboom Ultimate Ears

En bout de ligne: Le Ultimate Ears Hyperboom est une pièce maîtresse d’un haut-parleur. C’est gros, c’est bruyant, c’est cher et ce n’est pas du tout subtil. Mais avec une variété de ports utiles, une grande autonomie de la batterie et un son incroyable, ce pourrait être le seul haut-parleur Bluetooth dont vous avez besoin. Le trimballer peut également annuler le besoin de cet abonnement au gymnase!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.