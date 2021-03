Critique d’un hôtel pour avoir une enceinte avec deux ours polaires en captivité pour que les clients puissent voir

Le parc d’attractions Harbin Polarland, situé dans la province chinoise du Heilongjiang, a été récemment ouvert et reçu des centaines d’appels clients pour réserver, mais il a également provoqué des critiques sans fin pour l’hôtel à l’intérieur.

Le Hôtel Polar Bear (Polar Bear Hotel) est construit autour d’une petite enceinte dans laquelle ils vivent deux ours polaires en captivité que n’importe quel client peut voir 24 heures par jour depuis au rez-de-chaussée de l’hôtel ou de l’un des les 21 chambres.

Cette auberge critiquée était dirigée par le designer russe Kozylenko Natalia Yefremovna et le concepteur de parc à thème japonais Shuji Miyajima, et a été présentée comme le premier « hôtel d’ours polaires » au monde.

« Les ours polaires Ils doivent être dans l’Arctique, pas dans des zoos ou des boîtes en verre les aquariums, et certainement pas dans les hôtels », a critiqué Jason Baker, vice-président de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).« Les ours polaires sont actifs jusqu’à 18 heures par jour dans les zones sauvages et errantes qui peuvent couvrir des milliers de kilomètres , où ils vivent une vraie vie. «

La plupart des critiques ont non seulement souligné l’état inapproprié de captivité des ours polaires, mais aussi l’exploitation des animaux pour profiter de leur misère.

Un porte-parole de l’hôtel Polar Bear a parlé de la controverse et a assuré que le lieu que les clients voient ce n’est qu’une petite partie du grand espace dans lequel ils peuvent se déplacer, et ils sont autorisés à sortir aussi longtemps que la température et la qualité de l’air le permettent.

Cependant, cette déclaration ne semble pas avoir apaisé les critiques, mais elle n’a pas non plus empêché les clients intéressés à passer une nuit à « dormir avec des ours polaires »: Réservations de l’hôtel, récemment ouvert, ils sont complets pour les clients qui ne craignent pas de payer 290 $ à 352 $ (de 240 à 295 euros) pour une chambre.