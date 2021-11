Critique : Étui portefeuille en cuir pour iPhone 13 de Mujjo

Mujjo fabrique des étuis pour iPhone de haute qualité depuis dix ans et ils sont un éternel favori pour beaucoup d’entre nous chez .. Mais avec MagSafe sur les iPhones modernes, est-il judicieux de prendre un étui portefeuille sans aimants ? Poursuivez votre lecture pour découvrir de plus près l’étui portefeuille en cuir Mujjo pour iPhone 13 et pourquoi il offre toujours une expérience convaincante.

Spécifications de l’étui portefeuille en cuir Mujjo pour iPhone 13

Coupe ajustée et design soigné Entièrement enveloppé de cuir pleine fleur de qualité supérieure Transporte jusqu’à 3 cartes Intérieur doublé en microfibre Disponible en noir, bleu et beige Garantie de 2 ans

Matériaux et construction

Poursuivant sa tradition de dix ans, les derniers étuis Mujjo pour iPhone 13 sont de haute qualité et élégants. Du cuir pleine fleur doux dès la sortie de la boîte aux coutures de précision pour le portefeuille fin à l’arrière, il est fait pour durer.

Si vous n’avez jamais utilisé d’étuis Mujjo auparavant, ils sont presque aussi minces que les étuis en cuir officiels d’Apple. Une différence en ce qui concerne la construction globale est que Mujjo utilise du cuir pour les boutons latéraux et de volume tandis qu’Apple utilise du métal.

Apple Leather Case + MagSafe Wallet à gauche, Mujjo Leather Wallet Case à droite

En ce qui concerne l’épaisseur, Mujjo est nettement plus mince que l’étui en cuir d’Apple et le portefeuille en cuir MagSafe.

Mujjo offre une généreuse découpe de port Lightning pour que même les câbles tiers ne posent aucun problème. Pendant ce temps, Mujjo utilise une découpe plus grande autour du commutateur latéral silencieux de l’iPhone, ce qui facilite l’activation et la désactivation de l’étui d’Apple.

Étuis portefeuille traditionnels dans un monde MagSafe

D’accord, l’éléphant dans la pièce, pas de support MagSafe avec Mujjo. Parlons d’abord de l’expérience MagSafe Wallet d’Apple, puis plongeons-nous dans ce que vous obtenez/abandonnez avec Mujjo.

J’utilise l’étui en cuir Apple et le portefeuille en cuir MagSafe depuis environ un an. C’est formidable de conserver la fonctionnalité MagSafe, mais cela signifie retirer le portefeuille chaque fois que vous souhaitez utiliser MagSafe pour autre chose que le portefeuille.

Un autre inconvénient du portefeuille MagSafe d’Apple est que vous devez pratiquement retirer le portefeuille de votre iPhone à chaque fois que vous devez retirer une carte.

D’un autre côté, l’étui portefeuille Mujjo pour iPhone 13 offre un accès beaucoup plus facile à vos cartes tout en gardant un profil plus mince. Bien que vous n’ayez pas intégré la prise en charge de MagSafe, devoir retirer le boîtier pour utiliser MagSafe n’est pas si différent de devoir retirer le portefeuille MagSafe d’Apple.

Étui portefeuille en cuir Mujjo pour envelopper l’iPhone 13

Alors qu’au début, cela peut sembler un problème que l’étui portefeuille en cuir Mujjo ne prenne pas en charge MagSafe, lorsque vous vous arrêtez pour penser à l’expérience MagSafe Wallet d’Apple (et vraiment à tout autre portefeuille iPhone), il y a des concessions à faire.

Je pense que si vous appréciez d’avoir le portefeuille iPhone le plus mince et sortez souvent vos cartes, l’étui portefeuille en cuir pour iPhone Mujjo est un excellent choix.

Un autre avantage avec Mujjo est que vous obtenez l’étui et le portefeuille pour 50 $ (55 $ pour l’iPhone 13 Pro Max) alors que vous payez ~ 100 $ pour l’étui en cuir d’Apple et le portefeuille MagSafe.

Vous pouvez vous procurer l’étui portefeuille en cuir pour iPhone 13 de Mujjo sur Amazon avec la livraison gratuite pour les membres Prime ou directement auprès de l’entreprise avec une remise de 25 % jusqu’au 29 novembre – utilisez le code « #25% de réduction » à la caisse.

