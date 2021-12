Critique : « Halo Infinite » est le meilleur jeu solo à ce jour de 343 Industries

Master Chief, édition 2021, et l’Arme. (Capture d’écran Halo Infinite)

La campagne de Halo Infinite, dans ses meilleurs moments, me rappelle pourquoi Halo est devenu populaire en premier lieu. Au pire, on a l’impression d’agir, se contentant d’invoquer la nostalgie et de soutenir la marque. J’ai eu une réaction compliquée à ça.

Il s’agit du troisième jeu original de la série principale Halo par 343 Industries, un studio Xbox propriétaire basé à Kirkland, Wash. Halo a été créé à l’origine par Bungie, qui s’est séparé de Microsoft après Halo : Reach en 2010 ; Microsoft a ensuite fondé 343 pour continuer à travailler sur Halo.

Infinite est le dernier jeu de la « Trilogie Reclaimer » informelle de Halo, une nouvelle intrigue qui a commencé en 2012 avec Halo 4. Sous le développement de 343, le multijoueur de Halo a été aussi bon qu’il ne l’a jamais été, mais ses campagnes sont en mauvais état. J’ai joué à Halo 4 et 5 en préparation d’Infinite, et je n’aimais pas vraiment l’un ou l’autre ; La campagne de Halo 4 se déroule comme si elle avait été faite comme une obligation contractuelle, tandis que Halo 5 essaie de faire de nouvelles choses mais ne colle pas à l’atterrissage.

Infinite, en comparaison, donne l’impression que 343 a délibérément tenté de réduire Halo à l’essentiel, puis de s’appuyer sur cette base. Il s’agit d’un « redémarrage spirituel » pour la série, poursuivant l’histoire de Halo mais en appuyant sur un bouton de réinitialisation de son gameplay global.

Cela semble avoir fonctionné. Le mode campagne d’Infinite est de loin la meilleure campagne Halo solo jamais réalisée par 343, avec quelques niveaux parmi les meilleurs de l’histoire de la série. Cependant, il y a encore quelques problèmes persistants, notamment à quel point il sert manifestement la marque Halo.

Crochet de séquelle

C’est mon nid de tireur d’élite maintenant, viande de midi ! (Capture d’écran Halo Infinite)

Si je devais décrire l’attrait de Halo Infinite aussi simplement que possible, je dirais « C’est Halo, mais maintenant vous avez un grappin ».

Si vous avez déjà joué à une campagne Halo auparavant, vous devriez être familier avec Infinite dès le début. Vous incarnez à nouveau le Master Chief, face à une force d’anciens extraterrestres de l’Alliance, combattant à la surface de l’un des anciens anneaux extraterrestres Halo qui a donné son nom à la série.

La première des deux grandes différences entre Infinite et les jeux précédents de la série est sa relative flexibilité, grâce au grappin. Vous commencez le jeu avec, et cela redéfinit immédiatement le fonctionnement du combat de Halo. Avec le crochet, vous pouvez escalader les murs, monter sur des rebords élevés, attraper des objets éloignés, vous mettre en tyrolienne hors (ou en danger) ou vous tirer directement vers un ennemi afin de pouvoir le contrôler au menton avec une crosse de fusil.

Vous pouvez dire beaucoup de choses sur le Master Chief, mais il n’a jamais été particulièrement rapide ou agile, et le grappin y répond. Vous pouvez même l’utiliser pour sauter et détourner des véhicules ennemis, ce qui est une énorme amélioration tactique. Auparavant, je détestais voir une Banshee ennemie dans Halo 4, mais dans Infinite, je tire directement sur eux et je donne un coup de pied à leur pilote au visage.

Vous pouvez également transformer le grappin en un taser géant, que je ne peux pas arrêter d’utiliser. (Image Halo Infini)

J’irais jusqu’à appeler le grappin la meilleure chose à propos d’Infinite, et je paierais une somme exorbitante pour qu’il soit ajouté aux anciens jeux Halo en tant que DLC. Même si je ne pouvais l’utiliser qu’à des fins antiaériennes déviantes, cela en vaudrait la peine.

Il existe plusieurs autres pièces d’équipement que vous pouvez trouver et équiper pour l’armure du Master Chief, comme un détecteur de menace qui contrecarre le camouflage actif des ennemis et un bouclier énergétique portable. Ils ont leur utilité, surtout une fois que des assassins masqués commencent à vous poursuivre, mais ils n’ont pas la simple utilité du grappin. En tant que tel, je les désavoue.

L’autre grande différence entre Infinite et ses prédécesseurs est qu’une grande partie de son environnement, le Zeta Halo inexploré auparavant, est également ouvert à l’exploration. Dans une première pour la série Halo, vous disposez d’un temps d’arrêt entre les missions majeures de l’histoire où vous pouvez vous déplacer librement sur la surface de Zeta Halo, qui, selon 343, est la plus grande carte jamais construite. Il regorge de secrets, de défis, d’améliorations, de combats optionnels et d’œufs de Pâques, avec beaucoup à voir et à faire.

Et par « beaucoup », je veux dire « écraser des chacals dans une fusée à l’entrejambe bannie ». (Capture d’écran Halo Infinite)

C’est aussi un peu décevant. Alors que le monde ouvert de Halo Infinite est une implémentation solide du concept global, c’est aussi exactement la même implémentation que cent autres jeux qui sont sortis au cours des cinq dernières années.

Dans chaque nouvelle partie de la carte d’Infinite, vous capturez des bases d’opérations pour reprendre le territoire des bannis, ce qui déverrouille cette base en tant que point de déplacement rapide et révèle les points d’intérêt à proximité sur votre carte. C’est le même processus de prise de contrôle progressif vu dans Spider-Man, Ghost of Tsushima et Far Cry 3, 4, 5 et 6, pour ne citer que quelques autres jeux en monde ouvert. À ce stade, il est monté au cliché.

Sérieusement, c’est à nouveau Assassin’s Creed IV. Il y a probablement un morceau d’Eden quelque part sur Zeta Halo. (Capture d’écran Halo Infinite)

C’est, je dois l’admettre, l’une de ces plaintes qui n’a de sens que si vous jouez beaucoup à des jeux vidéo. Pour les gens normaux qui ne jouent que quelques jeux par an, c’est une approche parfaitement adaptée à un mécanisme en monde ouvert. Il y a un beau sentiment d’accomplissement, et chaque base offre une opportunité gratuite de faire quelque chose de fou pendant votre assaut.

En tant que personne qui joue à trop de jeux, car c’est apparemment mon travail, j’aurais aimé voir Infinite faire quelque chose de nouveau et d’inhabituel avec le mécanisme. Dans son état actuel, on a l’impression que le monde ouvert d’Infinite n’existe que grâce aux forces du marché.

Cela n’aide pas qu’Infinite ait une structure de récompense bizarre en place. Chaque fois que vous terminez une mission, vous recevez des points Valor, qui déverrouillent progressivement plus d’armes, de véhicules et d’alliés pour un accès à la demande à n’importe quelle base que vous contrôlez. C’est au début presque inutile, mais vous gagnez ensuite la possibilité de siffler un char Scorpion quand vous le voulez et vous dirigez maintenant Zeta Halo.

Une plainte qui pourrait être unique à moi

Maintenant, j’ai un lance-roquettes, et je ferai payer quelqu’un. (Capture d’écran Halo Infinite)

Ce qui est étrange avec le mécanisme de Valor, c’est qu’Infinite essaie fréquemment de vous « récompenser » en vous donnant un groupe de marines humains contrôlés par le processeur. L’un des objectifs du monde ouvert est de sauver des escouades derrière les lignes ennemies, les soldats se présentent souvent en captivité dans des bases extraterrestres, et chaque base d’opérations que vous capturez est composée de quelques marines qui vous fixeront comme des bébés canards.

Ces marines, presque pour un homme, sont enthousiastes, téméraires et incroyablement fragiles. Au moment où un combat sérieux commence, vous êtes presque assuré de perdre la plupart, sinon la totalité, de vos marines à cause d’explosions égarées. Il y a même une info-bulle sur l’écran de chargement qui dit, à bout portant, que les marines ne font pas bien contre un extraterrestre plus fort qu’un Grunt de base, ce qui soulève la question de savoir pourquoi je voudrais les emmener avec moi.

C’est un problème que j’ai avec Halo depuis Combat Evolved. La deuxième cause de décès au sein du Commandement spatial des Nations Unies est « suivre le Master Chief », puis je me sens comme un crétin pour les avoir conduits en danger. Si vous voulez que les marines me suivent partout, je devrais au moins pouvoir leur donner des ordres directs, jusqu’à et y compris « Retournez à la base ».

Les marines ne sont pas entièrement inutiles, surtout si vous leur donnez des fusils de sniper ou des lance-roquettes – j’ai passé un bon moment dans Infinite où un ennemi a essayé de se mettre hors de danger en jetpack et l’un de mes marines l’a immédiatement abattu en l’air avec un guide fusée – mais ils n’ont jamais été les atouts que Halo continue de prétendre qu’ils sont. C’est cette pièce étrange de conception de l’ère 2001 qui s’est en quelque sorte attardée tout au long de la série à ce jour, et tant qu’elle affinait son gameplay, Infinite aurait bien fait de résoudre ce problème.

Pendant que j’y suis, il est également odieux que les ennemis d’Infinite aient tous exactement deux états : soit ils ne savent pas que vous êtes là, soit ils ont un verrouillage radar incassable sur vous. Même si vous leur tirez dessus à une distance maximale, chaque ennemi survivant près de l’impact de la balle connaîtra immédiatement votre position exacte. C’est le genre d’IA omnisciente que je n’ai pas vue dans un jeu de tir depuis des années.

L’histoire jusqu’ici

Les grognements ont un réservoir de méthane sur le dos qui explose agréablement lorsqu’il est abattu. (Image Halo Infini)

Halo Infinite commence dans les médias res. Le vaisseau spatial humain Infinity est en orbite au-dessus de Zeta Halo avec le Master Chief à bord lorsqu’il est brusquement attaqué par les Banished, une faction dissidente d’extraterrestres Covenants qui avaient été précédemment introduits dans Halo Wars 2 en 2017.

Pendant le combat, le Master Chief affronte le chef des bannis Atriox et est rapidement plongé dans le coma. Six mois plus tard, un survivant humain trouve le chef flottant inconscient dans l’espace, sauvé par les systèmes de son armure, et le réveille.

Au cours de ces six mois, l’Infinity a été détruit, lui et son équipage restant sont dispersés à travers Zeta Halo, et les Banished contrôlent totalement la surface de Halo. Comme n’importe quel Halo est également une super-arme avec une portée de 25 000 années-lumière, les Banished ont maintenant effectivement une arme pointée directement sur la Terre. Le chef se rend à Zeta Halo pour faire ce qu’il peut à ce sujet.

Vous avez peut-être remarqué que ce résumé très abrégé de l’ouverture d’Infinite ne mentionnait pas du tout Cortana, qui a été vue pour la dernière fois en train de devenir un dictateur galactique à part entière dans le cliffhanger à la fin de Halo 5. Cela ressemblait à l’époque au sixième jeu Halo. serait une confrontation amère entre Cortana et le Master Chief avec l’univers en jeu.

Ce n’est pas le sujet d’Infinite, du moins au début. Au lieu de cela, il passe à un nouveau chapitre sans avertissement, jetant le chef dans une lutte contre les bannis qui semble initialement n’avoir aucun lien avec les événements de Halo 5. J’étais sûr, après avoir terminé les deux premières missions d’Infinite, que j’avais raté quelque chose et que j’avais passé la plus grande partie de l’après-midi à plonger en profondeur dans l’histoire de Halo à essayer de comprendre quel roman ou quelle bande dessinée j’avais besoin de lire pour comprendre ce que arrivait. Il s’est avéré que ce n’était pas le problème.

Vous finissez par obtenir un indice précoce de ce qui est arrivé à Cortana au début, lorsque vous récupérez une nouvelle IA de Zeta Halo, l’arme, qui a été conçue dans le cadre du plan visant à abattre Cortana. Ce n’est pas vraiment un spoil, car il est dans les bandes-annonces officielles depuis plus d’un mois (ci-dessus).

L’Arme est un personnage génial, interprété par l’actrice de Cortana, Jen Taylor, en tant que débutante joyeuse avec un QI comme un code postal, mais c’est étrange qu’elle existe. Vous remplissez le reste des blancs de l’histoire en jouant à Infinite jusqu’à sa fin, ce qui en vaut la peine, mais le début du jeu est une décision créative déconcertante. Il s’agit du plus grand anticlimax du jeu vidéo depuis que Resident Evil a tué son principal antagoniste dans le générique d’ouverture de RE4.

Dernier mot

Une autre chose que j’aime : les kills sont confirmés sur votre HUD. (Capture d’écran Halo Infinite)

Infinite a une chose en commun avec la trilogie Halo originale, peut-être la chose la plus importante, que je n’ai pas vécue pendant mon temps avec Halo 4 ou 5.

De temps en temps, il y a un moment où tout à l’écran clique. Vous trouvez la bonne arme pour le travail, un plan désespéré fonctionne réellement, un ennemi tombe directement dans votre piège, ou ce que vous avez. Halo a été conçu dès le départ pour créer ce genre de combat dynamique, libre et immersif, et Infinite a une bonne compréhension de cela.

Dans le même temps, cependant, Infinite se présente comme s’il y avait peut-être eu un peu trop de spécialistes du marketing dans la salle des écrivains. Quand c’est au pire, c’est vraiment Halo présenté comme un produit, bourré de graisse avec tous les aspects sûrs et familiers que vous avez appris à reconnaître au cours des 20 dernières années.

Même au-delà de ses clins d’œil délibérés à Combat Evolved, Infinite a beaucoup de petites références odieuses à l’histoire de sa propre franchise, des info-bulles aux plaisanteries oisives en passant par les piqûres musicales, chacune mettant le poing dans le sens de l’immersion que j’avais réussi à créer . Lorsqu’un marine à proximité a dit au Master Chief qu’il avait l’air « emblématique comme toujours », j’ai failli arrêter le jeu.

Cela a conduit à mon impression durable et à mon dernier mot sur Halo Infinite. C’est plus proche du sommet de Halo que la série ne l’a été depuis un certain temps, mais il n’a pas l’innovation ou l’étrangeté aléatoire qui ont mis Halo sur la carte de la culture pop pour commencer. Au lieu de cela, Infinite est un jeu de tir global solide avec de bons moments, une image de marque odieuse et quelques opportunités manquées.