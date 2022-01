Critique : « Hard Knocks » de HBO a besoin de plus de football

Enfin, America’s Team joue dans Hard Knocks de HBO, mais pourrions-nous avoir plus de football dans cette émission de football ?

orsque j’ai entendu que HBO faisait une saison de Hard Knocks sur les fortunes de mi-saison des Colts d’Indianapolis, je pensais qu’aucune émission ne pouvait être plus directement ciblée sur moi. Je ne suis pas excité à propos de beaucoup de choses, mais comme Rich Lowry (un partisan des Titans rivaux du Tennessee) peut en témoigner, je suis assez excité à propos de mes Colts. Je les soutiens depuis 1976 (plus longtemps qu’aucun membre actuel de l’équipe n’a été vivant), et encourager les bleus et blancs est presque le seul aspect de ma vie qui n’a pas changé depuis lors. Tous les dimanches d’automne, l’étrange et le malvenu…